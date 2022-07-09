Xiaomi 12 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı



Xiaomi 12S Ultra, 12S ve 12S Pro modellerinin ardından orta segment akıllı telefon Xiaomi 12 Lite resmi olarak tanıtıldı. Xiaomi 12 Pro, Aralık ayında duyuruldu; Lite modelinin gelmesi için uzunca bir süre bekledik. Xiaomi 12S serisi bile bu telefondan önce çıkış yaptı. Şimdi düz tasarımıyla Xiaomi 12 Lite modeli karşımızda.

Xiaomi 12S ve 12S Pro akıllı telefonlarını tanıtıldı 4 gün önce eklendi

Daha düz tasarım

Xiaomi 12 Lite, genel tasarım söz konusu olduğunda 12Pro, 12S ve 12S Pro’ya benziyor ancak daha düz yapıda. Telefon, ortasında kamera deliğini barındıran düz bir ekranla geliyor. Çerçeveleri gerçekten ince, tüm fiziksel tuşlar sağ tarafta yer alıyor. Telefonun arkasını çevirdiğimizde üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Cihazın ön ve arka tarafları da düz; kavisli ekrana sahip diğer modellere kıyasla temel fark bu.

120Hz ekran

Xiaomi 12 Lite akıllı telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç FullHD+ AMOLED DotDisplay ekranla geliyor. Ekran, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip ve HDR10+’ı destekliyor. Dolby Vision da destekleniyor ve ekran 950 nit’e kadar maksimum parlaklık elde ediyor.

Snapdragon 778G işlemciden güç alan telefon üç farklı bellek ve depolama seçeneğiyle geliyor: 6 GB RAM 128 GB depolama, 8 GB RAM 128 GB depolama ve 8 GB RAM 256 GB depolama. Xiaomi, LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 flash depolama kullandığını belirtiyor.

67w kablolu şarj, 108 megapiksel ana kamera

Xiaomi 12 Lite, 4300 mAh bataryaya sahip. Pil, 67W hızlı kablolu şarjı destekliyor. Kablosuz şarj desteği yok.

108 megapiksel ana kamera (Samsung’un HM2 sensörü, f/1.88 diyafram, 6P lens, 0.7um piksel boyutu), 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera (1.12um piksel boyutu, f/2.2 diyafram, 5P lens, 120 derece görüntüleme açısı) ve 2 megapiksel makro kamera (f/2.4 diyafram, 3P lens, 1.75um piksel boyutu), arka kamera sistemini oluşturuyor. Ön tarafta 32 megapiksel kamera (f/2.45 diyafram, 5P lens, GD2 sensör, 0.8um piksel boyutu) bulunuyor.

WiFi 6 desteği

Telefon, çift SIM kurulumu ve çift 5G standby modunu destekliyor. Bluetooth 5.2, WiFi 6 desteği sunuyor.

Xiaomi 12 Lite telefon, stereo hoparlörler ve Dolby Atmos uzamsal ses teknolojisi ile geliyor. Siyah, yeşil ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Xiaomi 12 Lite fiyatı

6GB RAM / 128GB depolama - 399 dolar

8GB RAM / 128GB depolama - 449 dolar

8 GB RAM / 256GB depolama - 499 dolar

Ön siparişler bugün başlıyor; Xiaomi yetkili satıcılarından online olarak satın alınabiliyor.

Xiaomi 12 Lite özellikleri

Ekran: 6.55 inç DotDisplay FHD+ AMOLED

İşlemci: Snapdragon 778G

Grafik işlemci: Adreno 642L GPU

Arka kamera: 108MP geniş, 8MP ultra geniş, 2MP makro

Ön kamera: 32MP

Batarya: 4300 mAh (67W hızlı şarj)

Bellek ve depolama: 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB

Ses: Dolby Atmos, çift hoparlörler

Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu, yapay zeka yüz tanıma kilidi

Kullanıcı arayüzü ve sistem: MIUI 13, Android 12 işletim sistemi

Renkler: Siyah, açık yeşil ve açık pembe

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Xiaomi 12 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı