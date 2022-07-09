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    Xiaomi 12 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, yeni orta seviye akıllı telefonu Xiaomi 12 Lite’ı tanıttı ve ön siparişe açtı. Xiaomi 12 Lite teknik özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.
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    Xiaomi 12 Lite özellikleri

    Xiaomi 12S Ultra, 12S ve 12S Pro modellerinin ardından orta segment akıllı telefon Xiaomi 12 Lite resmi olarak tanıtıldı. Xiaomi 12 Pro, Aralık ayında duyuruldu; Lite modelinin gelmesi için uzunca bir süre bekledik. Xiaomi 12S serisi bile bu telefondan önce çıkış yaptı. Şimdi düz tasarımıyla Xiaomi 12 Lite modeli karşımızda.

    Daha düz tasarım

    Xiaomi 12 Lite, genel tasarım söz konusu olduğunda 12Pro, 12S ve 12S Pro’ya benziyor ancak daha düz yapıda. Telefon, ortasında kamera deliğini barındıran düz bir ekranla geliyor. Çerçeveleri gerçekten ince, tüm fiziksel tuşlar sağ tarafta yer alıyor. Telefonun arkasını çevirdiğimizde üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Cihazın ön ve arka tarafları da düz; kavisli ekrana sahip diğer modellere kıyasla temel fark bu.

    xiaomi 12 lite tasarım

    120Hz ekran

    Xiaomi 12 Lite akıllı telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç FullHD+ AMOLED DotDisplay ekranla geliyor. Ekran, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip ve HDR10+’ı destekliyor. Dolby Vision da destekleniyor ve ekran 950 nit’e kadar maksimum parlaklık elde ediyor.

    Snapdragon 778G işlemciden güç alan telefon üç farklı bellek ve depolama seçeneğiyle geliyor: 6 GB RAM 128 GB depolama, 8 GB RAM 128 GB depolama ve 8 GB RAM 256 GB depolama. Xiaomi, LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 flash depolama kullandığını belirtiyor.

    67w kablolu şarj, 108 megapiksel ana kamera

    Xiaomi 12 Lite, 4300 mAh bataryaya sahip. Pil, 67W hızlı kablolu şarjı destekliyor. Kablosuz şarj desteği yok.

    108 megapiksel ana kamera (Samsung’un HM2 sensörü, f/1.88 diyafram, 6P lens, 0.7um piksel boyutu), 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera (1.12um piksel boyutu, f/2.2 diyafram, 5P lens, 120 derece görüntüleme açısı) ve 2 megapiksel makro kamera (f/2.4 diyafram, 3P lens, 1.75um piksel boyutu), arka kamera sistemini oluşturuyor. Ön tarafta 32 megapiksel kamera (f/2.45 diyafram, 5P lens, GD2 sensör, 0.8um piksel boyutu) bulunuyor.

    xiaomi 12 lite kamera

    WiFi 6 desteği

    Telefon, çift SIM kurulumu ve çift 5G standby modunu destekliyor. Bluetooth 5.2WiFi 6 desteği sunuyor.

    Xiaomi 12 Lite telefon, stereo hoparlörler ve Dolby Atmos uzamsal ses teknolojisi ile geliyor. Siyah, yeşil ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunuluyor.

    Xiaomi 12 Lite fiyatı

    • 6GB RAM / 128GB depolama - 399 dolar
    • 8GB RAM / 128GB depolama - 449 dolar
    • 8 GB RAM / 256GB depolama - 499 dolar

    Ön siparişler bugün başlıyor; Xiaomi yetkili satıcılarından online olarak satın alınabiliyor.

    Xiaomi 12 Lite özellikleri

    • Ekran: 6.55 inç DotDisplay FHD+ AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 778G
    • Grafik işlemci: Adreno 642L GPU
    • Arka kamera: 108MP geniş, 8MP ultra geniş, 2MP makro
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 4300 mAh (67W hızlı şarj)
    • Bellek ve depolama: 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB
    • Ses: Dolby Atmos, çift hoparlörler
    • Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu, yapay zeka yüz tanıma kilidi
    • Kullanıcı arayüzü ve sistem: MIUI 13, Android 12 işletim sistemi
    • Renkler: Siyah, açık yeşil ve açık pembe
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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 13 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 14 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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