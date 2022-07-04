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    Xiaomi, Leica kameralı Xiaomi 12S ve 12S Pro akıllı telefonlarını tanıttı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikle birlikte yeni ürünlerini tanıttı. İşte şirketin uzun bir süredir beklenen Xiaomi 12S serisinin teknik detayları ve fiyatı.
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    Xiaomi 12S ve 12S Pro akıllı telefonlarını tanıtıldı
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    Xiaomi bugün, üç cihaz içeren 12S akıllı telefon serisini duyurdu: Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro ve Xiaomi 12S Ultra. Öte yandan Xiaomi 12S serisi, Çinli üretici ile efsanevi kamera üreticisi Leica arasında yeni bir ortaklığın başlangıcı oldu.

    Her üç cihaz da gücünü en yen Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden alıyor. Sunum sırasında Apple ile bir karşılaştırma da yapıldı ve Xiaomi, cihazlarının en iyi pil ömrü, performans ve ekran kalitesi göstergelerine sahip olduğunu belirtti.

    Xiaomi 12S Özellikleri

    Standart Xiaomi 12S modeli, 2400×1080 piksel çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 1100 nit parlaklığa sahip 6.28 inç AMOLED ekranla geliyor. Ekran, Corning Gorilla Glass Victus koruyucu cam ile kaplanmış. Akıllı telefonun performansı Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB ROM tarafından sağlanıyor.

    Xiaomi 12S ve 12S Pro akıllı telefonlarını tanıtıldı
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    Cihazda üçlü arka kamera kurulumu mevcut ve kamera modülünde sırasıyla Optik Görüntü Sabitleyici teknolojisine sahip 50 MP (1/1.28") Sony IMX707 ana sensör, 13 MP geniş açılı modül, 5 MP telefoto lens yer almakta. Selfie kamerasının çözünürlüğünün ise 32 megapiksel olduğunu belirtelim.

    Xiaomi 12S ve 12S Pro akıllı telefonlarını tanıtıldı
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    Xiaomi 12S, 4500 mAh pil kapasitesi sunuyor ve 67W hızlı şarjı, 50W kablosuz şarjı ve 10W ters şarjı destekliyor. Akıllı telefon kutudan MIUI 13 arayüzü Android 12 ile çıkıyor. 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, Harman Kardon stereo hoparlörler, kızılötesi bağlantı noktası ve USB Type-C desteği de cihazın diğer özellikleri arasında.

    Xiaomi 12S Pro Özellikleri

    Xiaomi 12S ve 12S Pro, ekran boyutu, ana kamera özellikleri ve pil dışında birçok yönden benzerlik gösteriyor. Xiaomi 12S Pro, 1 ila 120 Hz yenileme hızına ve maksimum 1500 nit parlaklığa sahip 6.73 inç QHD+ AMOLED ekrana sahip.

    Xiaomi 12S ve 12S Pro akıllı telefonlarını tanıtıldı
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    Cihazda 50 MP Sony IMX707 ana sensör, 14 mm odak uzaklığına sahip 50 MP ultra geniş açılı lens, 50 mm odak uzaklığına sahip 50 MP portre lens olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu mevcut. Selfie kamerasının çözünürlüğünün ise 32 MP olduğunu belirtelim.

    Xiaomi 12S ve 12S Pro akıllı telefonlarını tanıtıldı
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    Cihazın Pil kapasitesi ise 4600 mAh. 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarjm ve 10W ters şarjı destekliyor. Diğer tüm özellikler ise temel modelle aynı.

    Xiaomi 12S ve 12S Pro Fiyatı

    Xiaomi 12S serisi Siyah, Mor, Yeşil ve Beyaz renklerde satışa sunuacak ve başlangıç modellerinin açıklanan fiyatı şöyle:

    • Xiaomi 12S / 8GB + 128GB - 597 dolar
    • Xiaomi 12S Pro / 8GB + 128GB – 702 dolar
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