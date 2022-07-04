Xiaomi 12S Ultra tanıtıldı: Android dünyasının en iyisi

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Xiaomi markasının merakla beklenen premium amiral gemisi Xiaomi 12S Ultra tanıtıldı. Performans tarafında en iyisi olan Xiaomi 12S Ultra ayrıca fotoğrafçılık alanında da Android dünyasını fethediyor.

Xiaomi 12S Ultra özellikleri

6.73 inçlik E5 Super AMOLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

LPDDR5 RAM

UFS 3.1 depolama

1 inçlik Sony IMX989 OIS sensör

32MP ön kamera

4860mAh batarya

67W kablolu, 50W kablosuz şarj

Xiaomi 12S Ultra fiyatı Xiaomi 12S Ultra 8GB/256GB 895$ Xiaomi 12S Ultra 12GB/256GB 969$ Xiaomi 12S Ultra 12GB/512GB 1044$

Android dünyasının en iyisi olmaya aday Xiaomi 12S Ultra amiral gemisi her yönüyle dolu bir cihaz olmuş diyebiliriz. Kavisli ekran tasarımı arka kısımda dev bir kamera yuvası ile tamamlanıyor. 163.2 x 75 x 9.1 mm ölçüler yanında 225gr ağırlık mevcut. Gövde IP68 ile 1.5 metre suya dayanıklı.

Ekran

Renkleri çok daha canlı gösteren 3,200 x 1,440 piksellik Samsung E5 Super AMOLED ekran LTPO2 üretim ile enerji verimliliğini de arttırıyor. Ekran Gorilla Glass Victus ile korunurken AdaptiveSync Pro özelliği 1-120Hz arasında dinamik olarak tazeleme hızını ayarlayabiliyor.

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Kamera

Tip 1 inç olarak tabir edilen ve 1 inçe yakın bir boyut sunan Sony IMX989 sensör ilk kez bu cihazda kullanılıyor. 4 piksel birleşerek 12.5MP görüntüler elde ediyor ve 3.2 mikron boyutuna ulaşıyor.

48MP çözünürlüğünde 5x periskop sensör yine OIS destekli. 48MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ise Dual-Pixel ile daha hızlı odaklama yapabiliyor. Derinlik için bir 3D ToF sensör kullanılmış. Sektörde ilk kez Dolby Vision HDR kaydı yine bu cihazda mevcut. 10-bit h.265 videolar HLG formatında kaydediliyor ve 4K veya Full HD olarak optimize ediliyor. 4K çözünürlükte 30fps-60fps kayıtlar 80Mbps, Full HD çözünürlükte 60fps kayıtlar 55Mbps, 30fps kayıtlar 35Mbps bant genişliği kullanıyor.

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Leica imzası

Leica nerede devreye giriyor diye soracak olursanız ana sensörün önündeki 8 katmanlı lens parlama ve bozulmaları engelliyor. Lens kenar kaplamalar ve olefin kopolimer malzeme yanında kızılötesi filtre de kullanılmış. Kamera yuvasının çevresinde Summicron işlemesi fark ediliyor.

Yazılım tarafında ise Leica Authentic Look modu daha doğal ve canlılığa odaklanarak fotoğraflara derinlik ekliyor. Leica Vibrant Look modu ise canlılığa odaklanıyor. Ayrıca Leica farklı filtreler de eklemiş durumda.

Batarya

Batarya tarafında da dikkat çekici yenilikler bulunuyor. Xiaomi Surge P1 yongası bataryayı gereksiz şarjdan korurken ömrünü uzatıyor. Xiaomi Surge G1 ise batarya kullanımını yöneterek dayanıklılığını arttırıyor. Diğer taraftan yenilikçi 3D sıvı soğutma mekanizması verimliliği arttırırken Harman Kardon imzalı stereo hoparlörler de 24-bit/192kHz ses verebiliyor.

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Xiaomi 12S Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı