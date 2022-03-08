Xiaomi 12 Ultra'dan kötü haber: Yılın ikinci çeyreğine ertelendi

Geçtiğimiz Aralık ayında 12, 12 Pro ve 12X olmak üzere üç amiral gemisi modelini tanıtan Xiaomi, 12 Ultra modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni paylaşılan bilgilere göre 2021’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni cihaz, yılın ikinci çeyreğine ertelendi.
Snapdragon 8 Gen 1 Plus ile gelecek
Bilindiği üzere fotoğrafları sızdırılan ve oldukça büyük bir dairesel kamera tasarımı ile gelmesi beklenen Xiaomi 12 Ultra, ana kamera, periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera olmak üzere üçlü bir tasarıma ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte tedarik sıkıntıları sebebiyle modelin yonga setinde değişikliğe giden Xiaomi, Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Gen 1 Plus çözümüne geçiş yapmayı planlıyor.
Cihazın ertelenmesinin yapılan yonga değişikliği kararı ile bağlantılı olduğu düşünülürken, Samsung üretimi 2K OLED panel, 4860 mAh batarya ile birlikte 120W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunacak yeni amiral gemisinin, Snapdragon 8 Gen 1 Plus ile oldukça iddialı geldiğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..