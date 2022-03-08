Xiaomi 12 Ultra'dan kötü haber: Yılın ikinci çeyreğine ertelendi

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Geçtiğimiz Aralık ayında 12, 12 Pro ve 12X olmak üzere üç amiral gemisi modelini tanıtan Xiaomi, 12 Ultra modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni paylaşılan bilgilere göre 2021’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni cihaz, yılın ikinci çeyreğine ertelendi.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus ile gelecek

Bilindiği üzere fotoğrafları sızdırılan ve oldukça büyük bir dairesel kamera tasarımı ile gelmesi beklenen Xiaomi 12 Ultra, ana kamera, periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera olmak üzere üçlü bir tasarıma ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte tedarik sıkıntıları sebebiyle modelin yonga setinde değişikliğe giden Xiaomi, Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Gen 1 Plus çözümüne geçiş yapmayı planlıyor.

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Cihazın ertelenmesinin yapılan yonga değişikliği kararı ile bağlantılı olduğu düşünülürken, Samsung üretimi 2K OLED panel, 4860 mAh batarya ile birlikte 120W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunacak yeni amiral gemisinin, Snapdragon 8 Gen 1 Plus ile oldukça iddialı geldiğini söyleyebiliriz.

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Xiaomi 12 Ultra yılın ikinci çeyreğine ertelendi