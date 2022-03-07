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    Xiaomi 12 Ultra'nın tasarımı netleşti: Yeni görüntüleri yayınlandı

    Devasa kamera ünitesi ile gelmesi beklenen Xiaomi 12 Ultra'nın yeni görüntüleri sızdırıldı. Amiral gemisi akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 1 Plus tabanlı ilk cihaz olacağı söyleniyor.
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    Xiaomi 12 Ultra'nın tasarımı netleşti: Yeni görüntüleri sızdı
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    Merakla beklenen Xiaomi 12 Ultra hakkında yeni detaylar internete düştü. Amiral gemisi akıllı telefonun arka panelini gösteren görüntüler yayınlandı. Çinli kaynaklar tarafından sızdırılan render'lar cihazın tasarımına yönelik önceki söylentileri doğruluyor.

    Görüntülere bakılırsa, Xiaomi 12 Ultra yuvarlak formda devasa bir kamera ünitesiyle gelecek. Şirket bu kez cihazın arka panelinde bir ekrana yer vermemiş. Muhtemelen üretici Xiaomi 11 Ultra'daki deneysel çözümün yeterince etkili olmadığını düşündü.

    Xiaomi 12 Ultra'nın tasarımı netleşti: Yeni görüntüleri sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Neler biliyoruz?

    Teknik özellikler konusunda da bazı ayrıntılar var. Xiaomi 12 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 1 Plus platformunu temel alan ilk cihaz olarak çıkış yapacağı söyleniyor. Ayrıca kamera sistemi için Leica iddiaları vardı ancak görüntülerde buna dair bir işaret yok.

    Xiaomi 12 Ultra'nın tasarımı netleşti: Yeni görüntüleri sızdı
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    Xiaomi 12 Ultra için konuşulanlar arasında QHD+ çözünürlüğe sahip 120 Hz AMOLED ekran, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar depolama alanı ve 120W ya da 150W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil yer alıyor. Akıllı telefonun tanıtım tarihi ve diğer özellikleri ise henüz belli değil.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 1 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 4 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 4 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 4 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 4 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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