Xiaomi 12 Ultra'nın tasarımı netleşti: Yeni görüntüleri yayınlandı

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Merakla beklenen Xiaomi 12 Ultra hakkında yeni detaylar internete düştü. Amiral gemisi akıllı telefonun arka panelini gösteren görüntüler yayınlandı. Çinli kaynaklar tarafından sızdırılan render'lar cihazın tasarımına yönelik önceki söylentileri doğruluyor.

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Görüntülere bakılırsa, Xiaomi 12 Ultra yuvarlak formda devasa bir kamera ünitesiyle gelecek. Şirket bu kez cihazın arka panelinde bir ekrana yer vermemiş. Muhtemelen üretici Xiaomi 11 Ultra'daki deneysel çözümün yeterince etkili olmadığını düşündü.

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Neler biliyoruz?

Teknik özellikler konusunda da bazı ayrıntılar var. Xiaomi 12 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 1 Plus platformunu temel alan ilk cihaz olarak çıkış yapacağı söyleniyor. Ayrıca kamera sistemi için Leica iddiaları vardı ancak görüntülerde buna dair bir işaret yok.

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Xiaomi 12 Ultra için konuşulanlar arasında QHD+ çözünürlüğe sahip 120 Hz AMOLED ekran, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar depolama alanı ve 120W ya da 150W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil yer alıyor. Akıllı telefonun tanıtım tarihi ve diğer özellikleri ise henüz belli değil.

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