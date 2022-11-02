Xiaomi 12S Ultra Concept, değiştirilebilir Leica lens ile geliyor

Tam Boyutta Gör 1 inç kamera sensörüyle dikkat çeken Xiaomi 12S Ultra modelinin daha gelişmiş versiyonu tanıtıldı. Xiaomi 12S Ultra Concept Edition, Leica M serisi lenslere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Safir cam ile korunuyor

12S Ultra ile neredeyse aynı tasarıma sahip olan konsept modelde, geniş kamera alanının ortasını işgal eden ikinci bir 1 inç 50.3 megapiksel sensör bulunuyor. Yeni sensör, değiştirilebilir Leica M lens ile çalışmak üzere tasarlanmış. Bu 1 inç sensör, 10-bit RAW desteği sunan Sony IMX989 ile birlikte geniş, dairesel dayanıklı safir cam ile korunuyor. Bu, sensörü toza ve daha büyük yabancı isimlere karşı koruyacak olsa da, ekstra cam tabakasının optik geçirgenliği nasıl etkileyeceği merak konusu.

Tanıtım videosunda da görüldüğü üzere, Xiaomi’nin konsept telefonuna değiştirilebilir lens takmak için önce arka kamera alanının etrafındaki koruma halkasını çıkarmak gerekecek, ardından bir çevirici aracılığıyla herhangi bir Leica M lens takılabilecek.

Maliyeti 40.000 doları aşıyor

Xiaomi 12S Ultra Concept modelinin seri üretime girip girmeyeceği henüz bilinmiyor. Şu anda tek bilinen şey, 12s Ultra ile birlikte geliştirildiği ve sınırlı sayıda, test için üretildiği. Bu örneklerden birkaçı bazı kişilere ulaştırılmış. Telefonun maliyetinin ise 40.000 doları aştığı söyleniyor.

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Xiaomi 12S Ultra Concept tanıtıldı: İşte özellikleri