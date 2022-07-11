Xiaomi, Samsung’un 200MP kamera sensörünü kullanabilir

Tam Boyutta Gör

Samsung, geçtiğimiz yıl içinde iki adet 200MP kamera sensörünü tanıtmıştı. ISOCELL HP1 ve ISOCELL HP3 olarak adlandırılan sensörler, şu ana kadar herhangi bir akıllı telefonda kullanılmadı. İlk kez Motorola tarafından kullanılması beklenen sensörler, yıl bitmeden Xiaomi tarafından da kullanılabilir.

Xiaomi 12T Pro, 200MP sensör ile gelebilir

Yeni gelen bilgilere göre Xiaomi, yıl bitmeden tanıtacağı 12T Pro modelinde Samsung’un 200 megapiksel sensörlerinden birini kullanacak. Xiaomi 12T Pro, 120Hz OLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12GB RAM seçenekleri ve 5000mAh batarya ile gelecek. Özellikleri ile dikkat çeken Xiaomi 12T Pro, bütçe dostu bir amiral gemi olarak çıkış yapacak.

Oppo ve OnePlus artık Almanya'da satılamayacak 1 gün önce eklendi

Samsung’un 200MP sensörünü kullanacak ilk markanın ise Motorola olması bekleniyor. 144Hz OLED ekran, 60MP ön kamera, 4500mAh batarya ve 125W hızlı şarj desteği ile gelmesi beklenen Motorola X30 Pro, 200MP ISOCELL HP1 sensörünü kullanacak. Megapiksel yarışında dikkat çeken Samsung, gelecek yıl tanıtacağı Galaxy S23 Ultra modelinde de 200MP kamera sensörü kullanmayı düşünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.