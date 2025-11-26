Galaxy A37'nin performans rakamları ortaya çıktı: Exynos 1480 ile gelecek

Samsung Galaxy A37, Exynos 1480 ile gelecek
Geekbench test platformunda ortaya çıkan Galaxy A37, selefi Galaxy A36'da kullanılan Snapdragon 6 Gen 3 yerine Exynos 1480 işlemcisiyle gelecek. Bu işlemci daha önce Galaxy A55 modelinde kullanılmıştı. Exynos 1480, dört adet 2.75 GHz hızında çalışan Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 2 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik tarafında ise AMD'nin RDNA 3 mimarisini temel alan Xclipse 530 GPU'su yer alıyor.
Geekbench'te listelenen A37'nin 6 GB RAM ile geldiği görülüyor, ancak şirketin daha yüksek bellek seçenekleri sunması da muhtemel. Şu an için cihazla ilgili bilinenler bunlarla sınırlı.