    Galaxy A37'nin performans rakamları ortaya çıktı: Exynos 1480 ile gelecek

    Samsung'un yeni orta seviye modeli Galaxy A37, Geekbench platformunda ortaya çıktı. Exynos 1480 ile gelecek olan telefon, selefine daha yüksek performans sunacak.

    Samsung, yeni orta seviye modeli Galaxy A37 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce şirketin sunucularında ortaya çıkan telefonun performansına dair bilgiler de gün yüzüne çıktı.

    Samsung Galaxy A37, Exynos 1480 ile gelecek

    Geekbench test platformunda ortaya çıkan Galaxy A37, selefi Galaxy A36'da kullanılan Snapdragon 6 Gen 3 yerine Exynos 1480 işlemcisiyle gelecek. Bu işlemci daha önce Galaxy A55 modelinde kullanılmıştı. Exynos 1480, dört adet 2.75 GHz hızında çalışan Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 2 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik tarafında ise AMD'nin RDNA 3 mimarisini temel alan Xclipse 530 GPU'su yer alıyor.

    Test sonuçlarına bakıldığında Galaxy A37, tek çekirdekte 1.158, çoklu çekirdekte ise 3.401 puan alıyor. Karşılaştırmak gerekirse Galaxy A36'nın puanları sırasıyla yaklaşık 1.000 ve 2.900 civarında. Bu da yeni modelin mevcut modele göre yaklaşık %15’lik bir performans artışı sunacağını gösteriyor. 

    Geekbench’te listelenen A37’nin 6 GB RAM ile geldiği görülüyor, ancak şirketin daha yüksek bellek seçenekleri sunması da muhtemel. Şu an için cihazla ilgili bilinenler bunlarla sınırlı.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-a37-exynos-1480-chipset/ https://x.com/mohammed_k_2010/status/1993674134707216544?s=46
