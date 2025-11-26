Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 8.5 beta programı için tarih verildi

    Samsung'un bir sonraki Android yazılım sürümü One UI 8.5'in beta programı yakında başlayabilir. Çeşitli kaynaklar, beta sürecinin 8 Aralık’ta başlayacağını iddia ediyor.

    One UI 8.5 beta programı için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 beta programını aslında Kasım ayında başlatmayı planlıyordu, ancak Galaxy S26’nın çıkışının ertelenmesi nedeniyle bu gerçekleşmedi. Ancak bu bekleyiş yakında sona erebilir. X platformundaki çeşitli kaynaklar, beta sürecinin 8 Aralık’ta başlayacağını iddia ediyor.

    Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 beta programı 8 Aralık'ta başlayabilir

    Her One UI beta programı belirli aşamalar halinde dağıtılır. Bu yılın ilk aşamasının ABD, İngiltere, Güney Kore ve Almanya’da başlayacağı öne sürülüyor. İkinci aşamanın ise 22 Aralık’ta devreye gireceği, bu tarihte hem Hindistan hem de Polonya’nın programa ekleneceği hem de ilk aşama ülkeleri için ikinci beta sürümünün yayınlanacağı iddia ediliyor. Tarun Vats’ın paylaştığı bilgilere göre Samsung en az üç beta sürümü yayınlamayı planlıyor ve üçüncü yapı Ocak ayının ilk haftasında gelebilir. Ancak her beta yazılımında olduğu gibi tarihler değişebilir.

    Geçtiğimiz ay Galaxy S25 Ultra’ya ait erken One UI 8.5 firmware’i internete sızmıştı. Kısa süre önce halka açık ilk beta sürümü olduğu düşünülen bir yapı daha ortaya çıktı. Ayrıca Galaxy Z Fold 7 için de en az iki One UI 8.5 firmware’i sızdı, ancak beta programına hangi cihazların dahil edileceği henüz belli değil.

    Olası çıkış tarihine yaklaştıkça Samsung’un planları netlik kazanacaktır. Ancak sızan yazılımlar ve birçok kaynağın aynı tarihe işaret etmesi, One UI 8.5 beta programının çok yakında başlayacağına işaret ediyor. One UI 8.5, görsel anlamda birçok değişiklikle birlikte yeni özellikler ve bazı yapay zeka destekli yetenekler getirecek. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    calgon kullanmayın panelvan aracımla ne is yapabilirim ilçin karagöz olayı kamyonet bb van ne demek ceylin isminin anlamı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum