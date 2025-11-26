Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 beta programını aslında Kasım ayında başlatmayı planlıyordu, ancak Galaxy S26’nın çıkışının ertelenmesi nedeniyle bu gerçekleşmedi. Ancak bu bekleyiş yakında sona erebilir. X platformundaki çeşitli kaynaklar, beta sürecinin 8 Aralık’ta başlayacağını iddia ediyor.

Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 beta programı 8 Aralık'ta başlayabilir

Her One UI beta programı belirli aşamalar halinde dağıtılır. Bu yılın ilk aşamasının ABD, İngiltere, Güney Kore ve Almanya’da başlayacağı öne sürülüyor. İkinci aşamanın ise 22 Aralık’ta devreye gireceği, bu tarihte hem Hindistan hem de Polonya’nın programa ekleneceği hem de ilk aşama ülkeleri için ikinci beta sürümünün yayınlanacağı iddia ediliyor. Tarun Vats’ın paylaştığı bilgilere göre Samsung en az üç beta sürümü yayınlamayı planlıyor ve üçüncü yapı Ocak ayının ilk haftasında gelebilir. Ancak her beta yazılımında olduğu gibi tarihler değişebilir.

Apple, telefon pazarında Samsung'u geçerek liderliği alabilir 7 sa. önce eklendi

Geçtiğimiz ay Galaxy S25 Ultra’ya ait erken One UI 8.5 firmware’i internete sızmıştı. Kısa süre önce halka açık ilk beta sürümü olduğu düşünülen bir yapı daha ortaya çıktı. Ayrıca Galaxy Z Fold 7 için de en az iki One UI 8.5 firmware’i sızdı, ancak beta programına hangi cihazların dahil edileceği henüz belli değil.

Olası çıkış tarihine yaklaştıkça Samsung’un planları netlik kazanacaktır. Ancak sızan yazılımlar ve birçok kaynağın aynı tarihe işaret etmesi, One UI 8.5 beta programının çok yakında başlayacağına işaret ediyor. One UI 8.5, görsel anlamda birçok değişiklikle birlikte yeni özellikler ve bazı yapay zeka destekli yetenekler getirecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

One UI 8.5 beta programı için tarih verildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: