Huawei, Mate 80 serisi için sıvı soğutmalı kılıfı satışa sundu

Tam Boyutta Gör Huawei, Çin’de tanıttığı yeni Mate 80 serisi akıllı telefonları için mikro pompalı sıvı soğutmalı kılıfını satışa sundu. Huawei, tasarımın Mate 70 ve Mate 60 serisi için üretilen önceki kılıflara göre daha iyi olduğunu belirtiyor.

Huawei Mate 80 sıvı soğutmalı kılıfı nasıl çalışıyor?

Kılıf, önceki nesillerde kullanılan kısmi tasarım yerine artık tamamen kaplayan bir yapıya sahip. Geliştirilmiş tasarım, telefonun tüm arka yüzeyinin daha eşit şekilde soğumasını sağlıyor.

Huawei, rahat tutuş hissi sağlamak için kılıfı ince ve hafif bir yapıyla tasarladığını söylüyor. Alt arka bölümde dahili sıvı sirkülasyon sistemini görünür kılan şeffaf bir alan bulunuyor. Dahili donanım, yüksek hassasiyetli mikro pompa ile eşleştirilmiş ultra ince sıvı soğutma katmanı kullanıyor. Sistem, yoğun kullanım sırasında telefonun yüzey sıcaklığını düşürmeye yardımcı olan yüksek verimli bir ısı emici tabakaya dayanıyor. Kılıf, oyun oynama, video izleme veya yüksek parlaklıkta navigasyon kullanımı gibi durumlarda cihazı daha serin tutuyor.

Mikro pompa otomatik olarak çalışıyor ve soğutmayı telefonun sıcaklığına ve iş yüküne göre ayarlıyor. Kılıfta fiziksel bir düğme bulunmadığı için manuel müdahaleye gerek kalmadan açılıp kapanıyor. Sistem, ters kablosuz şarj yoluyla akıllı telefondan kablosuz olarak güç aldığı için kılıf ayrı kabloya veya harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor.

Huawei, Mate 80, Mate 80 Pro ve Mate 80 Pro Max ile uyumlu sıvı soğutmalı kılıfı Çin’de 299 yuan (42 dolar) satışa sundu.

