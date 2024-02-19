Xiaomi 14 Ultra'nın kamera örnekleri paylaşıldı: Rakipsiz olacak

Xiaomi 14 Ultra kamera örnekleri paylaşıldı
Paylaşılan fotoğraf örnekleri, yukarıda da belirttiğimiz gibi doğrudan Xiaomi'nin resmi Weibo hesabından geliyor Ancak bunlara geçmeden önce, telefonun kamera özelliklerine göz atalım. Daha önce de bildirildiği üzere Xiaomi 14 Ultra, Leica imzalı f/1.63 ila f/4.0 arasında değişken diyafram açıklığı sunan 50MP LYT-900 birincil, 3.2x ve 5x optik zoom olmak üzere 2 adet 50MP IMX858 (f/1.8) telefoto ve ultra geniş açı sensörlere sahip olacak.
Peki Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?
Kamera özelliklerinin yanı sıra Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,73 inç kavisli OLED panele sahip olacak. Bu panele ise, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü eşlik edecek. Akıllı telefonun gücünü Snapdragon 8 Gen 3 platformudan alacağı doğrulandı. Bu konfigürasyon ise, Android 14 tabanlı HyperOS ve 90W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 5.300mAh pil paketi ile desteklenecek.
Xiaomi 14 Ultra'nın 16GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri ile tanıtılması beleniyor. Tüm ayrıntılar ise, 25 Şubat tarihli MWC 2024 etkinliğinde açıklanacak.
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.