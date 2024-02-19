Xiaomi 14 Ultra'nın kamera örnekleri paylaşıldı: Rakipsiz olacak

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 25 Şubat'ta düzenleyecek MWC 2024 kapsamında merakla beklenen Xiaomi 14 Ultra'yı görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için modelin tıpkı Xiaomi 13S Ultra gibi birinci sınıf fotoğrafçılık deneyimi sunacağı vurgulanmış ancak detaylar paylaşılmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra'nın büyüleyici kamera örneklerini paylaştı.

Xiaomi 14 Ultra kamera örnekleri paylaşıldı

Paylaşılan fotoğraf örnekleri, yukarıda da belirttiğimiz gibi doğrudan Xiaomi'nin resmi Weibo hesabından geliyor Ancak bunlara geçmeden önce, telefonun kamera özelliklerine göz atalım. Daha önce de bildirildiği üzere Xiaomi 14 Ultra, Leica imzalı f/1.63 ila f/4.0 arasında değişken diyafram açıklığı sunan 50MP LYT-900 birincil, 3.2x ve 5x optik zoom olmak üzere 2 adet 50MP IMX858 (f/1.8) telefoto ve ultra geniş açı sensörlere sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Kamera örneklerinde ise Xiaomi, hem 50MP periskop telefoto (5x) hem de telefoto (3.2x) kameradan gelen çekimleri vurguluyor. Ayrıca dinamik aralığın son derece yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Fotoğraf boyutlarının sıkıştırılması nedeniyle görüntülerde kayıplar olsa da, detayların kaybolmamış olması da bir diğer önemli nokta. Bu doğrultuda yeni amiral gemisinin kamera konusunda bir kez daha sınırları zorlayacağını söyleyebiliriz.

Peki Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?

Kamera özelliklerinin yanı sıra Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,73 inç kavisli OLED panele sahip olacak. Bu panele ise, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü eşlik edecek. Akıllı telefonun gücünü Snapdragon 8 Gen 3 platformudan alacağı doğrulandı. Bu konfigürasyon ise, Android 14 tabanlı HyperOS ve 90W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 5.300mAh pil paketi ile desteklenecek.

Xiaomi 14 Ultra'nın resmi kamera özellikleri açıklandı 12 sa. önce eklendi

Xiaomi 14 Ultra'nın 16GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri ile tanıtılması beleniyor. Tüm ayrıntılar ise, 25 Şubat tarihli MWC 2024 etkinliğinde açıklanacak.

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