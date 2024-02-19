Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra'nın kamera örnekleri paylaşıldı: Rakipsiz olacak

    Xiaomi 14 Ultra için sayılı günler kalmışken telefondan gelen sızıntı ve paylaşımların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Xiaomi 14 Ultra'nın yüksek kaliteli kamera örnekleri paylaşıldı.
    Xiaomi 14 Ultra'nın kamera örnekleri paylaşıldı! Rakipsiz olacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 25 Şubat'ta düzenleyecek MWC 2024 kapsamında merakla beklenen Xiaomi 14 Ultra'yı görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için modelin tıpkı Xiaomi 13S Ultra gibi birinci sınıf fotoğrafçılık deneyimi sunacağı vurgulanmış ancak detaylar paylaşılmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra'nın büyüleyici kamera örneklerini paylaştı.

    Xiaomi 14 Ultra kamera örnekleri paylaşıldı

    Paylaşılan fotoğraf örnekleri, yukarıda da belirttiğimiz gibi doğrudan Xiaomi'nin resmi Weibo hesabından geliyor Ancak bunlara geçmeden önce, telefonun kamera özelliklerine göz atalım. Daha önce de bildirildiği üzere Xiaomi 14 Ultra, Leica imzalı f/1.63 ila f/4.0 arasında değişken diyafram açıklığı sunan 50MP LYT-900 birincil, 3.2x ve 5x optik zoom olmak üzere 2 adet 50MP IMX858 (f/1.8) telefoto ve ultra geniş açı sensörlere sahip olacak. 

    Xiaomi 14 Ultra'nın kamera örnekleri paylaşıldı! Rakipsiz olacak Tam Boyutta Gör
    Kamera örneklerinde ise Xiaomi, hem 50MP periskop telefoto (5x) hem de telefoto (3.2x) kameradan gelen çekimleri vurguluyor. Ayrıca dinamik aralığın son derece yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Fotoğraf boyutlarının sıkıştırılması nedeniyle görüntülerde kayıplar olsa da, detayların kaybolmamış olması da bir diğer önemli nokta. Bu doğrultuda yeni amiral gemisinin kamera konusunda bir kez daha sınırları zorlayacağını söyleyebiliriz. 

    Peki Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?

    Kamera özelliklerinin yanı sıra Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,73 inç kavisli OLED panele sahip olacak. Bu panele ise, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü eşlik edecek. Akıllı telefonun gücünü Snapdragon 8 Gen 3 platformudan alacağı doğrulandı. Bu konfigürasyon ise, Android 14 tabanlı HyperOS ve 90W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 5.300mAh pil paketi ile desteklenecek.

    Xiaomi 14 Ultra'nın 16GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri ile tanıtılması beleniyor. Tüm ayrıntılar ise, 25 Şubat tarihli MWC 2024 etkinliğinde açıklanacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    23 and me turkey hyundai elantra alınır mı km düşürülmüş araç satış sözleşmesi örneği yanakta misket gibi ele gelen sertlik egzozdan pat pat ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız