Xiaomi 14 Ultra'nın resmi kamera özellikleri açıklandı

Xiaomi 14 Ultra kamera özellikleri
Geçtiğimiz yıl Xiaomi 13 Ultra'da kullanılan Sony IMX989 birincil sensörde değişikliğe gidilecek. Xiaomi, yeni amiral gemisinde ikinci nesil bir inçlik kamera sensörüne geçiş yapacak. 50 MP çözünürlüğündeki bu kamera Sony imzalı LYT-900 sensörü olacak. Xiaomi 14 Ultra’nın ana kamerası f/1.63 ila f/4.0 arasında değişken diyafram açıklığına sahip olacak.
Xiaomi 14 Ultra’nin diğer özellikleri arasında 6,73 inç AMOLED 2K 120Hz ekrana, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.300mAh batarya yer alacak. Yazılım tarafında ise HyperOS ve Android 14’ü göreceğiz. Bu arada cihazda 32 MP’lik bir de ön kamera yer alacak. Bellek tarafındaysa 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanının telefonda olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.