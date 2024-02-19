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    Xiaomi 14 Ultra'nın resmi kamera özellikleri açıklandı

    MWC 2024'te tanıtılması beklenen Xiaomi 14 Ultra'nın resmi kamera özellikleri firma tarafından açıklandı. Xiaomi 14 Ultra, görünüşe göre kamera performansında güçlü olacak.
    Xiaomi 14 Ultra'nın resmi kamera özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 25 Şubat'ta düzenleyeceği MWC kapsamındaki etkinlikte merakla beklenen üst seviye Xiaomi 14 Ultra'yı küresel olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Küresel lansmandan önce ise 22 Şubat tarihinde Çin’de özel bir lansman etkinliği de yapılacak. Şimdiye hem firmadan hem de çeşitli sızıntılarla telefona dair bazı özellikleri öğrenmiştik. Şimdi ise Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra'nın resmi kamera özelliklerini içeren birkaç görsel yayınladı.

    Xiaomi 14 Ultra kamera özellikleri

    Geçtiğimiz yıl Xiaomi 13 Ultra'da kullanılan Sony IMX989 birincil sensörde değişikliğe gidilecek. Xiaomi, yeni amiral gemisinde ikinci nesil bir inçlik kamera sensörüne geçiş yapacak. 50 MP çözünürlüğündeki bu kamera Sony imzalı LYT-900 sensörü olacak. Xiaomi 14 Ultra’nın ana kamerası f/1.63 ila f/4.0 arasında değişken diyafram açıklığına sahip olacak.

    Xiaomi 14 Ultra'nın resmi kamera özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Telefoto tarafında ise f/1.8 diyafram açıklığı, 75mm odak uzaklığı ve 3.2x optik zoom sunan 50 MP’lik IMX858 kamera sensörü yer alacak. Buna ek olarak 120mm odak uzaklığı ve 5x optik zoom sunan bir tane daha 50 MP’lik IMX858 periskop telefoto kamera bulunacak. Bunların yanında ayrıca ultra geniş açılı bir lens de olacak ancak onun bilgileri resmi olarak açıklanmadı. Muhtemelen geçtiğimiz modelde olan 50 MP’lik aynı sensörü göreceğiz.

    Xiaomi 14 Ultra’nin diğer özellikleri arasında 6,73 inç AMOLED 2K 120Hz ekrana, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.300mAh batarya yer alacak. Yazılım tarafında ise HyperOS ve Android 14’ü göreceğiz. Bu arada cihazda 32 MP’lik bir de ön kamera yer alacak. Bellek tarafındaysa 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanının telefonda olacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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