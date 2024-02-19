Xiaomi 14 Ultra'nın resmi kamera özellikleri açıklandı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 25 Şubat'ta düzenleyeceği MWC kapsamındaki etkinlikte merakla beklenen üst seviye Xiaomi 14 Ultra'yı küresel olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Küresel lansmandan önce ise 22 Şubat tarihinde Çin’de özel bir lansman etkinliği de yapılacak. Şimdiye hem firmadan hem de çeşitli sızıntılarla telefona dair bazı özellikleri öğrenmiştik. Şimdi ise Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra'nın resmi kamera özelliklerini içeren birkaç görsel yayınladı.

Xiaomi 14 Ultra kamera özellikleri

Geçtiğimiz yıl Xiaomi 13 Ultra'da kullanılan Sony IMX989 birincil sensörde değişikliğe gidilecek. Xiaomi, yeni amiral gemisinde ikinci nesil bir inçlik kamera sensörüne geçiş yapacak. 50 MP çözünürlüğündeki bu kamera Sony imzalı LYT-900 sensörü olacak. Xiaomi 14 Ultra’nın ana kamerası f/1.63 ila f/4.0 arasında değişken diyafram açıklığına sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Telefoto tarafında ise f/1.8 diyafram açıklığı, 75mm odak uzaklığı ve 3.2x optik zoom sunan 50 MP’lik IMX858 kamera sensörü yer alacak. Buna ek olarak 120mm odak uzaklığı ve 5x optik zoom sunan bir tane daha 50 MP’lik IMX858 periskop telefoto kamera bulunacak. Bunların yanında ayrıca ultra geniş açılı bir lens de olacak ancak onun bilgileri resmi olarak açıklanmadı. Muhtemelen geçtiğimiz modelde olan 50 MP’lik aynı sensörü göreceğiz.

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Xiaomi 14 Ultra’nin diğer özellikleri arasında 6,73 inç AMOLED 2K 120Hz ekrana, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.300mAh batarya yer alacak. Yazılım tarafında ise HyperOS ve Android 14’ü göreceğiz. Bu arada cihazda 32 MP’lik bir de ön kamera yer alacak. Bellek tarafındaysa 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanının telefonda olacağı söyleniyor.

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