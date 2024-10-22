Xiaomi 15’in Geekbench performansı sızdırıldı

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Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Xiaomi 15'in tanıtımına az bir süre kaldığı söyleniyor. Seriye ait olduğu düşünülen bir cihaz, Geekbench test platformunda ortaya çıktı ve Qualcomm’un dün tanıttığı Snapdragon 8 Elite yonga setiyle çalışacağı tahmin ediliyor.

24129PN74C model numarasına sahip cihazın, serinin standart Xiaomi 15 modeli olabileceği düşünülüyor. Geekbench test sonuçlarına göre cihaz, tek çekirdek testinde 3180, çoklu çekirdek testinde ise 10058 puan alarak, önceki nesil Xiaomi 14’ün ortalama 2100 ve 6700 civarındaki puanlarını oldukça geride bırakıyor.

Geekbench listesinde ayrıca Xiaomi 15'in 16GB RAM kapasitesine sahip olduğu ve kutudan Android 15 tabanlı bir işletim sistemiyle çıkacağı belirtiliyor. Bu, 2024 sonlarında piyasaya çıkması beklenen amiral gemisi cihazlar için oldukça olağan bir durum.

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Serinin üç farklı model içereceği, bunların standart Xiaomi 15, Pro ve Ultra versiyonları olacağı konuşuluyor. Ultra modelinin gelecek yıl piyasaya sürüleceği iddiaları var, ancak standart ve Pro modellerinin Qualcomm’un yeni Snapdragon yonga setini kullanan ilk cihazlar olması bekleniyor.

Global pazarda ise Xiaomi 15 ve 15 Ultra modellerinin daha önceki modeller gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, 3C sertifikasyon sitesinden elde edilen bilgilere göre hem Xiaomi 15 hem de 15 Pro modelleri, 90W kablolu hızlı şarj desteği sunacak ve MDY-14-EC adaptörleriyle gelecek.

Tüm bu sızıntılara rağmen Xiaomi, Xiaomi 15 serisiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı, bu nedenle bu bilgilerin kesinleşmesini beklemek gerekiyor.

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