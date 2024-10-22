Xiaomi 15’in Geekbench performansı sızdırıldı

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Xiaomi 15'in tanıtımına az bir süre kaldığı söyleniyor. Seriye ait olduğu düşünülen bir cihaz, Geekbench test platformunda ortaya çıktı ve Qualcomm’un dün tanıttığı Snapdragon 8 Elite yonga setiyle çalışacağı tahmin ediliyor.
24129PN74C model numarasına sahip cihazın, serinin standart Xiaomi 15 modeli olabileceği düşünülüyor. Geekbench test sonuçlarına göre cihaz, tek çekirdek testinde 3180, çoklu çekirdek testinde ise 10058 puan alarak, önceki nesil Xiaomi 14’ün ortalama 2100 ve 6700 civarındaki puanlarını oldukça geride bırakıyor.
Geekbench listesinde ayrıca Xiaomi 15'in 16GB RAM kapasitesine sahip olduğu ve kutudan Android 15 tabanlı bir işletim sistemiyle çıkacağı belirtiliyor. Bu, 2024 sonlarında piyasaya çıkması beklenen amiral gemisi cihazlar için oldukça olağan bir durum.
Serinin üç farklı model içereceği, bunların standart Xiaomi 15, Pro ve Ultra versiyonları olacağı konuşuluyor. Ultra modelinin gelecek yıl piyasaya sürüleceği iddiaları var, ancak standart ve Pro modellerinin Qualcomm’un yeni Snapdragon yonga setini kullanan ilk cihazlar olması bekleniyor.
Global pazarda ise Xiaomi 15 ve 15 Ultra modellerinin daha önceki modeller gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, 3C sertifikasyon sitesinden elde edilen bilgilere göre hem Xiaomi 15 hem de 15 Pro modelleri, 90W kablolu hızlı şarj desteği sunacak ve MDY-14-EC adaptörleriyle gelecek.
Tüm bu sızıntılara rağmen Xiaomi, Xiaomi 15 serisiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı, bu nedenle bu bilgilerin kesinleşmesini beklemek gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)