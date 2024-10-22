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    Xiaomi 15’in Geekbench performansı sızdırıldı

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 15, yakında tanıtılacak gibi görünüyor. Serinin ilk cihazı olduğu düşünülen model, Geekbench'te ortaya çıkarak güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

    Xiaomi 15’in Geekbench performansı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Xiaomi 15'in tanıtımına az bir süre kaldığı söyleniyor. Seriye ait olduğu düşünülen bir cihaz, Geekbench test platformunda ortaya çıktı ve Qualcomm’un dün tanıttığı Snapdragon 8 Elite yonga setiyle çalışacağı tahmin ediliyor.

    24129PN74C model numarasına sahip cihazın, serinin standart Xiaomi 15 modeli olabileceği düşünülüyor. Geekbench test sonuçlarına göre cihaz, tek çekirdek testinde 3180, çoklu çekirdek testinde ise 10058 puan alarak, önceki nesil Xiaomi 14’ün ortalama 2100 ve 6700 civarındaki puanlarını oldukça geride bırakıyor.

    Geekbench listesinde ayrıca Xiaomi 15'in 16GB RAM kapasitesine sahip olduğu ve kutudan Android 15 tabanlı bir işletim sistemiyle çıkacağı belirtiliyor. Bu, 2024 sonlarında piyasaya çıkması beklenen amiral gemisi cihazlar için oldukça olağan bir durum.

    Serinin üç farklı model içereceği, bunların standart Xiaomi 15, Pro ve Ultra versiyonları olacağı konuşuluyor. Ultra modelinin gelecek yıl piyasaya sürüleceği iddiaları var, ancak standart ve Pro modellerinin Qualcomm’un yeni Snapdragon yonga setini kullanan ilk cihazlar olması bekleniyor.

    Global pazarda ise Xiaomi 15 ve 15 Ultra modellerinin daha önceki modeller gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, 3C sertifikasyon sitesinden elde edilen bilgilere göre hem Xiaomi 15 hem de 15 Pro modelleri, 90W kablolu hızlı şarj desteği sunacak ve MDY-14-EC adaptörleriyle gelecek.

    Tüm bu sızıntılara rağmen Xiaomi, Xiaomi 15 serisiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı, bu nedenle bu bilgilerin kesinleşmesini beklemek gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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