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    Su sebili tavsiyesi arayanlara en iyi arıtmalı su sebilleri (2024)

    Kuvurucu sıcaklarda soğuk su için dolaba sürekli su koyma derdine son! En iyi su sebili tavsiyeleri ile istediğiniz her an soğuk suya erişebilirsiniz. İşte arıtmalı su sebili önerileri:

    Su sebilleri, evlerimizde ve ofislerimizde temiz, taze ve soğuk suya kolayca erişmemizi sağlayan modern hayatın vazgeçilmez cihazları arasında yer alıyor. Su tüketiminin öneminin bilincinde olduğumuz bu günlerde, doğru su sebilini seçmek hem sağlığınız hem de bütçeniz için büyük öneme sahip. Bu rehberde, en iyi su sebilini seçerken dikkat etmeniz gereken özellikleriyle piyasadaki en iyi modellerin detaylarından bahsedeceğiz ve "en iyi su sebili hangisi?" sorusuna cevap vereceğiz.

    En İyi Su Sebilleri 🌊
    Marka/Model 🥛 Fiyat 🏷️
    Profilo SS1161 7.830 TL
    BRITA Flow PRO 1.219 TL
    Siemens DW15701 9.068 TL
    Awox Barus SS200  3.847 TL
    Arçelik 1151 GD 8.452 TL
    Bosch RDW1571 10.864 TL
    Dijitsu DJT150S Ceyhan 5.582 TL
    Vestel Sp 313-AG 10.336 TL
    Altus AL 1128 4.274 TL
    Awox Snow Pure SS783 4.016 TL

    Su sebili yorumları dikkate alındığında; en iyi su sebili markaları sıralamasında Profilo, BRITA ve Siemens öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek su sebili önerileri olarak ise Profilo SS1161, BRITA Flow PRO ve Siemens DW15701 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Profilo SS1161

    Profilo SS1161 su sebili Tam Boyutta Gör
    Beyaz eşya devi Profilo, en iyi su sebili sıralamasında Profilo SS1161 modeliyle tepelere oynuyor. En iyi gizli damacanalı su sebili modellerinden olan Profilo SS1161, sahip olduğu boş damacana sinyali ile su sebilinde yer alan suyun bitmek üzere olduğunu LED ışığıyla bildiriyor. Çelik su tankına sahip olan cihaz taze ve kokusuz su vadediyor. Su soğutma özelliği sayesinde de aşırı sıcaklarda ferah bir deneyim sunuyor.
    • 10 derece soğuk su sıcaklığı
    • LED'li boş damacana uyarısı
    • Çelik su tankı
    • Sessiz çalışma
    • Gizli su sebili özelliği

    Profilo SS1161 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Yazlıkta kullanmak için aldık.  Devamlı buzdolabına su şişesi koymak veya şişe doldurmak zorunda kalmıyoruz. Sebil genel olarak sessiz çalışıyor. Bardağınıza su doldurduğunuz anda, eksilen su miktarı kadar su çekiyor damacanadan. Genel olarak çok memnunuz.

    👩 Damacana kullanılan her eve lazım. Pompası sessiz. Soğutucu çalışırken biraz ses yapıyor. Neticede buz dolabı görevi yapıyor. Ürün güzel tavsiye ederim.

    2️⃣ BRITA Flow PRO

    BRITA Flow PRO ev tipi su sebili Tam Boyutta Gör
    Ucuz su sebili arayanlar için ideal bir çözüm olan BRITA Flow PRO, kendi alanında en iyi sebil modelleri arasında bulunuyor. Daha çok ev odaklı bir çözüm olan BRITA Flow PRO, buzdolabı rafına sığacak şekilde tasarlanmış durumda. Pratik bir musluğa sahip olan ürün bu sayede filtrelenmiş suyu kullanıcılara sunuyor. Kaydırmalı kapağı ile kolay kurulum yapılabilen ürün, yine üst tarafındaki BRITA Memo ile filtre değişim zamanını bildiriyor.
    • Buzdolabı ile uyumlu
    • Maxtra Pro 4 filtre
    • Filtre değişim hatırlatıcısı
    • Kolay dolum
    • Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

    BRITA Flow PRO kullanıcı yorumları 💭

    👨 Buzdolabında çok rahat kullanılıyor. Suyun tadı güzel. Çok fazla para harcamak istemeyenler için harika bir çözüm. Tavsiye ederim.

    👩 Hem yeri stabil hem de her zaman içmeye hazır su buluyoruz. Çocuklar dökmeden kolayca su dolduruyor. Musluk çok iyi, kesinlikle su kaçırma damlama derdi olmuyor. Parasını sonuna kadar hak ediyor. Buzdolabına sığması yaz için mükemmel.

    3️⃣ Siemens DW15701

    Siemens DW15701 su sebili Tam Boyutta Gör
    En iyi buzdolabı üreticilerinden birisi olan Siemens, su sebili konusunda da Siemens DW15701 modeliyle iddialı. Alttan gizli damacanalı bir yapıya sahip olan Siemens DW15701, ılık ya da soğuk su sağlayabiliyor. Estetik bir görünüme sahip olan ürün, çalışma durumunu gösteren paneli sayesinde suyun ısı değerlerini görebilir, kullanıma hazır suyun hangi ısıda olduğunu anlayabilirsiniz.
    • 10 dereceye kadar su soğutma
    • 2 litre soğutma tank kapasitesi
    • Alttan gizli damacanalı yapı
    • Kolay damacana değişimi
    • Boş damacana sinyali
    • LED gece lambasu
    • Paslanma çelik su deposu
    • Gösterge paneli ile bilgi gösterimi

    Siemens DW15701 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Kullanımım boyunca ben gayet memnun kaldım. Şimdilik bir sorun yok ama henüz kısıtlı bir kullanım süresine sahibim. Soğuk suyu gayet iyi. Su alırken çalışan pompa sesi kesinlikle rahatsız etmiyor ama kompresör sesi buzdolabı ile karşılaştırınca bir tık yüksek gibi.

    👩 Ebatını beğendim çok yer kaplamıyor çok şık ayrıca çok ses yaptığını söyleyen yorumlardan korkmuştum ama bence oldukça sessiz. Zaten Siemens kalitesi de ortada. Çok memnunuz.

    4️⃣ Awox Barus SS200

    Awox Barus SS200 ucuz su sebili Tam Boyutta Gör
    En iyi sebil markaları arasında olan Awox'un Barus SS200 modeli 90 dereceye kadar ısıtma ve 10 dereceye kadar soğutma sağlıyor. 3,2 litre soğut su tank kapasitesine sahip olan cihaz damacana ise üst taraftan geleneksel şekilde takılıyor. 2 adet musluğu olan Awox Barus SS200, aynı anda musluklarından su verebiliyor. Ayrıca aynı anda sıcak ve soğuk su sağlayabiliyor.
    • 90 derece ısıtma, 10 derece soğutma
    • 3,2 litre soğuk su tankı
    • 2 adet musluk
    • Üstten damacana
    • Mekanik kontrol sistemi

    Awox Barus SS200 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Urun gayet güzel, kompakt ve kullanışlı, tam bir fiyat performans urunu diye düşünüyorum. Hem sıcak hem soğuk gayet güzel çalışıyor, kazanı da çelik. Tavsiye ederim.

    👩 Biraz ses seviyesi yüksek ancak onun dışında bir sorunu yok. Fiyatının üstünde performans sağlıyor. Hem sıcak hem soğuk su aynı anda kullanabiliyorsunuz. Genel olarak biz memnun kaldık.

    5️⃣ Arçelik 1151 GD

    Arçelik 1151 GD su sebili Tam Boyutta Gör
    En iyi çay makineleri ile karşımıza çıkan Arçelik, su sebili tarafında da boy gösteriyor. Arçelik 1151 GD, sade tasarımıyla ev ve ofisler için uygun bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Standart bir buzdolabının soğutma hızına ve kapasitesine göre çok daha verimli olan ürün, doğaya zarar vermeyen soğutma gazı kullanıyor. Elektronik ısı kontrolü sayesinde ise suyu istediğiniz sıcaklığa ayarlayabiliyorsunuz.
    • Soğuk ve ortam sıcaklığı modu
    • 1,7 litre soğuk su tankı
    • Tek musluk çıkışı
    • Gizli damacana özelliği
    • Beyaz renkli
    • Hızlı soğutma kapasitesi (43Cden 6C’ye 2 saatten az
    • sürede soğutma imkanı)
    • Elektronik kontrol

    Arçelik 1151 GD kullanıcı yorumları 💭

    👨 Tasarımı sadece ve şık. Damacana görünmüyor ve gizli. Damacanayı yerleştirmek de kolay. Tek musluktan ılık ve soğuk suyu veriyor. Led aydınlatması güzel.

    👩 Yaz ayları için gayet iyi bir seçenek. Fiyat performans diyebiliriz. Sıcak suya ihtiyacımız olmadığı için tercih ettik. Arka tarafta açılabilen LED ışığı bulunması güzel bir özellik. Malzeme kalitesi çok yüksek değil, ancak iş görüyor. Soğutma performansı oldukça iyi.

    6️⃣ Bosch RDW1571

    Bosch RDW1571 soğutuculu su sebili Tam Boyutta Gör
    Bosch RDW1571, piyasadaki en iyi sebillerden birisi. Sıcak ve soğuk ortamlarda direkt su alma olanağı sağlayan ürün, aynı zamanda kendi kendini temizleme fonksiyonuna da sahip. Paslanmaz çelik su tankıyla daha sağlıklı ve kokusuz su sağlayan firma, 10 derecenin altında su sağlayabiliyor. En iyi hava temizleme cihazları ile de bildiğimiz Bosch, RDW1571 su sebilinde 2 litre soğuk su depolayabiliyor.
    • Ilık ve soğuk su
    • İki adet musluk
    • Alttan yerleştirmeli gizli damacana
    • Çelik su tankı
    • 10 derecenin altında su soğutma
    • Kendi kendini temizleme
    • LED gece ışığı
    • 1 litrede boş damaca sinyali

    Bosch RDW1571 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Cihaz fiyat/performans olarak çok iyi. Özellikle ısıtma olmayan tercih ettim, okuduğum yorumlardan sonra. Çalışınca 30-40 dk da soğutma işlemini tamamlıyor. Çok sessiz, sadece su çekerken hafif bir fokurtu dışında soğuturken ve beklerken ses yok denecek kadar az. Soğuk ve serin su veriyor. Oda sıcaklığı 32 derece iken serin taraf 23.5 derece, soğuk taraf 8.7 derece su verdi. Memnunum, tavsiye ederim.

    👩 Gizli damacana ile yerden tasarruf sağlıyor. Su soğutması çok iyi. Suda koku olayı yapmıyor. Kullan at bardaklık aparatı ile geldi. Gece ışığı güzel ve lamba yakmadan gece suyunuzu doldurabilirsiniz. Su pompası ve soğutucu sorunsuz. Oldukça sessiz çalışıyor.

    7️⃣ Dijitsu DJT150S Ceyhan

    Dijitsu DJT150S Ceyhan su sebili Tam Boyutta Gör
    En çok tercih edilen su sebili modellerinden olan Dijitsu DJT150S Ceyhan, tasarım noktasında benzer fiyatlardaki rakiplerinden ayrılıyor. Ev ve ofis şartlarında kullanıma uygun gri-siyah renkli tasarımla gelen ürün, hem sıcak hem de soğuk su sunabiliyor. Kullanımı ise oldukça basit bir yapı üzerine kurulu. Sessiz bir şekilde çalışabilen cihaz, çok fazla gürültü yaratmadan üstüne düşeni yapabiliyor.
    • Sıcak ve soğuk su (90 derece – 10 derece)
    • Şık tasarım
    • Üstten damacanalı
    • Sessiz çalışma
    • Sade ve kolay kullanım

    Dijitsu DJT150S Ceyhan kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün çok güzel. Sessiz çalışıyor. Güzel soğutuyor. Muslukları üsten basmalı ve sıcak su butonunda çocuk korumalı olması gayet güzel.

    👩 Kesinlikle evde olması gereken bir ürün suyun soğukluğu keskin ve susuzluk ihtiyacınızı ve sizi tatmin eden bir soğutması var.  Fiyat performans ürünü diyebiliriz.

    8️⃣ Vestel Sp 313-AG

    Vestel Sp 313-AG su sebili Tam Boyutta Gör
    Vestel Sp 313-AG tüm ihtiyaçları karşımaya yönelik bir su sebili. Su sebili fiyatları göz önüne alındığında Vestel Sp 313-AG, özellikleriyle oldukça iddialı bir fiyata sahip. Led ekrana sahip olan cihaz çocuk kilidini de barındırıyor. En önemli özelliği ise üç musluğa sahip olması ve sıcak, serin ve soğuk olmak üzere üç tipte su sağlayabilmesi. Sıcak su 90 dereceye kadar çıkarken soğuk su ise 6 dereceye kadar düşebiliyor.
    • LED ışıklı gösterge
    • 3 musluk (Sıcak/Serin/Soğuk)
    • Alttan yüklemeli
    • 1.1 litre sıcak su kapasitesi
    • 4 litre soğuk su kapasitesi
    • Ürün boyutları (cm) (YxGxD): 104 x 31 x 36

    Vestel Sp 313-AG kullanıcı yorumları 💭

    👨 Çok güzel bir ürün. Soğutması gayet güzel ve yeterli. Diğer markalarda sadece soğuk ılık iki kademeli olan bu fiyat. Bu model 3 kademeli. Görüntü olarak da çok şık. Gayet memnun kaldım.

    👩 Henüz bir sorun yaşamadık kullanımı güzel sıcak su için kilit olması güzel. Ürün verimli bir şekilde soğutma işlemi yapıyor. Üç kademeli olması da büyük avantaj.

    9️⃣ Altus AL 1128

    Altus AL 1128 su sebili Tam Boyutta Gör
    En iyi sebil markaları arasında olan Altus, AL 1128 su sebili ile 5-10 derece arasında buz gibi soğuk su sağlayabiliyor. Dilediğinizde soğutma özelliğini cihazın arkasında bulunan butonla kapatabiliyorsunuz. 3.2 litrelik çelik soğuk su tank kapasitesi gayet yeterli bir kullanım sunabilen cihaz, standart 19 litrelik damacanaya uyumlu.
    • Üstten yüklemeli damacana
    • 5-10 derece su soğutma
    • 3,2 litre su tankı
    • 2 litre soğutma kapasitesi
    • Bardaklık aparatı
    • İki adet musluk

    Altus AL 1128 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürüne yorumu bir ay sonra yapıyorum, uzun kullanım yorumu olsun istedim, gayet başarılı soğutması iyi biz beğendik düşünenler alabilir. Elektrik kablosu biraz daha uzun olsa daha iyi olurdu ancak memnunuz.

    👩 Almakta geç bile kalmışım. Suyu dolapta soğutma derdinden kurtulduk. Hem daha pratik oldu, hem de sürekli buzdolabının açılması sorunu sona erdi. Soğutma derecesi de gayet içime uygun, başarılı.

    🔟 Awox Snow Pure SS783

    Awox Snow Pure SS783 arıtmalı su sebili Tam Boyutta Gör
    En iyi arıtmalı su sebili arayanların ilk tercihlerinden olan Awox Snow Pure SS783, beş adet filtreli arıtma sistemi sayesinde temiz ve sağlık su içmenizi garanti altına alıyor. Sıcak ve soğuk su verebilen cihaz, suyu 85-95 dereceye kadar ısıtabiliyor. Soğutma ise 6-10 derece arasında yapılıyor. En iyi su arıtma sebili modelinin arıtma su haznesi kapasitesi ise 8,5 litre. Sıcak su tankı 0,76 litre olan Awox Snow Pure SS783, 3,2 litrelik de soğuk su kapasitesi sunuyor.
    • 5 kademeli arıtma sistemi
    • Çift musluk
    • 0,76 L sıcak su tankı kapasitesi
    • 3,2 L soğuk su tankı kapasitesi
    • Sıcak Su 85 -95 derece
    • Soğuk Su 6 – 10 derece
    • Arıtma su haznesi 8,5 L

    Awox Snow Pure SS783 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün çok iyi. Dışarıdan su alma derdi bitiyor. Suyu oldukça güzel ve temiz. Çok fazla yer de kaplamıyor. Ayrıca bağlantıları da kolay. Açıkçası kesinlikle tavsiye ederim.

    👩 Soğutması güzel, su arıtımı da iyi. Musluk suyu ile haznesini dolduruyorum, dışarıdan su almıyorum artık. Ürünün tek eksisi ise sıcak su haznesinin küçük olması. Onun dışında bir sorun yok.

    En iyi su sebili rehberimizin sonuna gelmiş durumdayız. Su sebili tavsiyeleri ile çoğu tüketiciye ve bütçeye uygun çok sayıda öneride bulunduk. Arıtmalı su sebili arayanlara yönelik tavsiyelerimizin yanında üst seviyeye hitap eden modellere de yer verdik. Böylece hangi su sebilini almalıyım diye düşünen tüketicilerin sorularını en iyi sebil markaları ile cevaplamış olduk.

    Su sebili satın alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔

    su sebili seçimi Tam Boyutta Gör
    Su sebili alırken kullanım amacı, kapasite, filtreleme, enerji tüketimi, hijyen, musluk tipi, ek özellikler, marka ve fiyata dikkat etmek önem arz ediyor.
    • Kullanım amacı ve kapasite
    • Su soğutma ve ısıtma
    • Filtreleme sistemi
    • Enerji tüketimi
    • Hijyen
    • Musluk tipi
    • Ek özellikler
    • Marka ve fiyat

    En İyi Su Sebilleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2150

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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