Su sebili tavsiyesi arayanlara en iyi arıtmalı su sebilleri (2024)

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Su sebilleri, evlerimizde ve ofislerimizde temiz, taze ve soğuk suya kolayca erişmemizi sağlayan modern hayatın vazgeçilmez cihazları arasında yer alıyor. Su tüketiminin öneminin bilincinde olduğumuz bu günlerde, doğru su sebilini seçmek hem sağlığınız hem de bütçeniz için büyük öneme sahip. Bu rehberde, en iyi su sebilini seçerken dikkat etmeniz gereken özellikleriyle piyasadaki en iyi modellerin detaylarından bahsedeceğiz ve "en iyi su sebili hangisi?" sorusuna cevap vereceğiz.

Su sebili yorumları dikkate alındığında; en iyi su sebili markaları sıralamasında Profilo, BRITA ve Siemens öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek su sebili önerileri olarak ise Profilo SS1161, BRITA Flow PRO ve Siemens DW15701 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Profilo SS1161 Tam Boyutta Gör Beyaz eşya devi Profilo, en iyi su sebili sıralamasında Profilo SS1161 modeliyle tepelere oynuyor. En iyi gizli damacanalı su sebili modellerinden olan Profilo SS1161, sahip olduğu boş damacana sinyali ile su sebilinde yer alan suyun bitmek üzere olduğunu LED ışığıyla bildiriyor. Çelik su tankına sahip olan cihaz taze ve kokusuz su vadediyor. Su soğutma özelliği sayesinde de aşırı sıcaklarda ferah bir deneyim sunuyor. 10 derece soğuk su sıcaklığı

LED'li boş damacana uyarısı

Çelik su tankı

Sessiz çalışma

Gizli su sebili özelliği Profilo SS1161 kullanıcı yorumları 💭 👨 Yazlıkta kullanmak için aldık. Devamlı buzdolabına su şişesi koymak veya şişe doldurmak zorunda kalmıyoruz. Sebil genel olarak sessiz çalışıyor. Bardağınıza su doldurduğunuz anda, eksilen su miktarı kadar su çekiyor damacanadan. Genel olarak çok memnunuz. 👩 Damacana kullanılan her eve lazım. Pompası sessiz. Soğutucu çalışırken biraz ses yapıyor. Neticede buz dolabı görevi yapıyor. Ürün güzel tavsiye ederim.

2️⃣ BRITA Flow PRO Tam Boyutta Gör Ucuz su sebili arayanlar için ideal bir çözüm olan BRITA Flow PRO, kendi alanında en iyi sebil modelleri arasında bulunuyor. Daha çok ev odaklı bir çözüm olan BRITA Flow PRO, buzdolabı rafına sığacak şekilde tasarlanmış durumda. Pratik bir musluğa sahip olan ürün bu sayede filtrelenmiş suyu kullanıcılara sunuyor. Kaydırmalı kapağı ile kolay kurulum yapılabilen ürün, yine üst tarafındaki BRITA Memo ile filtre değişim zamanını bildiriyor. Buzdolabı ile uyumlu

Maxtra Pro 4 filtre

Filtre değişim hatırlatıcısı

Kolay dolum

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir BRITA Flow PRO kullanıcı yorumları 💭 👨 Buzdolabında çok rahat kullanılıyor. Suyun tadı güzel. Çok fazla para harcamak istemeyenler için harika bir çözüm. Tavsiye ederim. 👩 Hem yeri stabil hem de her zaman içmeye hazır su buluyoruz. Çocuklar dökmeden kolayca su dolduruyor. Musluk çok iyi, kesinlikle su kaçırma damlama derdi olmuyor. Parasını sonuna kadar hak ediyor. Buzdolabına sığması yaz için mükemmel.

3️⃣ Siemens DW15701 Tam Boyutta Gör En iyi buzdolabı üreticilerinden birisi olan Siemens, su sebili konusunda da Siemens DW15701 modeliyle iddialı. Alttan gizli damacanalı bir yapıya sahip olan Siemens DW15701, ılık ya da soğuk su sağlayabiliyor. Estetik bir görünüme sahip olan ürün, çalışma durumunu gösteren paneli sayesinde suyun ısı değerlerini görebilir, kullanıma hazır suyun hangi ısıda olduğunu anlayabilirsiniz. 10 dereceye kadar su soğutma

2 litre soğutma tank kapasitesi

Alttan gizli damacanalı yapı

Kolay damacana değişimi

Boş damacana sinyali

LED gece lambasu

Paslanma çelik su deposu

Gösterge paneli ile bilgi gösterimi Siemens DW15701 kullanıcı yorumları 💭 👨 Yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Kullanımım boyunca ben gayet memnun kaldım. Şimdilik bir sorun yok ama henüz kısıtlı bir kullanım süresine sahibim. Soğuk suyu gayet iyi. Su alırken çalışan pompa sesi kesinlikle rahatsız etmiyor ama kompresör sesi buzdolabı ile karşılaştırınca bir tık yüksek gibi. 👩 Ebatını beğendim çok yer kaplamıyor çok şık ayrıca çok ses yaptığını söyleyen yorumlardan korkmuştum ama bence oldukça sessiz. Zaten Siemens kalitesi de ortada. Çok memnunuz.

4️⃣ Awox Barus SS200 Tam Boyutta Gör En iyi sebil markaları arasında olan Awox'un Barus SS200 modeli 90 dereceye kadar ısıtma ve 10 dereceye kadar soğutma sağlıyor. 3,2 litre soğut su tank kapasitesine sahip olan cihaz damacana ise üst taraftan geleneksel şekilde takılıyor. 2 adet musluğu olan Awox Barus SS200, aynı anda musluklarından su verebiliyor. Ayrıca aynı anda sıcak ve soğuk su sağlayabiliyor. 90 derece ısıtma, 10 derece soğutma

3,2 litre soğuk su tankı

2 adet musluk

Üstten damacana

Mekanik kontrol sistemi Awox Barus SS200 kullanıcı yorumları 💭 👨 Urun gayet güzel, kompakt ve kullanışlı, tam bir fiyat performans urunu diye düşünüyorum. Hem sıcak hem soğuk gayet güzel çalışıyor, kazanı da çelik. Tavsiye ederim. 👩 Biraz ses seviyesi yüksek ancak onun dışında bir sorunu yok. Fiyatının üstünde performans sağlıyor. Hem sıcak hem soğuk su aynı anda kullanabiliyorsunuz. Genel olarak biz memnun kaldık.

5️⃣ Arçelik 1151 GD Tam Boyutta Gör En iyi çay makineleri ile karşımıza çıkan Arçelik, su sebili tarafında da boy gösteriyor. Arçelik 1151 GD, sade tasarımıyla ev ve ofisler için uygun bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Standart bir buzdolabının soğutma hızına ve kapasitesine göre çok daha verimli olan ürün, doğaya zarar vermeyen soğutma gazı kullanıyor. Elektronik ısı kontrolü sayesinde ise suyu istediğiniz sıcaklığa ayarlayabiliyorsunuz. Soğuk ve ortam sıcaklığı modu

1,7 litre soğuk su tankı

Tek musluk çıkışı

Gizli damacana özelliği

Beyaz renkli

Hızlı soğutma kapasitesi (43Cden 6C’ye 2 saatten az

sürede soğutma imkanı)

Elektronik kontrol Arçelik 1151 GD kullanıcı yorumları 💭 👨 Tasarımı sadece ve şık. Damacana görünmüyor ve gizli. Damacanayı yerleştirmek de kolay. Tek musluktan ılık ve soğuk suyu veriyor. Led aydınlatması güzel. 👩 Yaz ayları için gayet iyi bir seçenek. Fiyat performans diyebiliriz. Sıcak suya ihtiyacımız olmadığı için tercih ettik. Arka tarafta açılabilen LED ışığı bulunması güzel bir özellik. Malzeme kalitesi çok yüksek değil, ancak iş görüyor. Soğutma performansı oldukça iyi.

6️⃣ Bosch RDW1571 Tam Boyutta Gör Bosch RDW1571, piyasadaki en iyi sebillerden birisi. Sıcak ve soğuk ortamlarda direkt su alma olanağı sağlayan ürün, aynı zamanda kendi kendini temizleme fonksiyonuna da sahip. Paslanmaz çelik su tankıyla daha sağlıklı ve kokusuz su sağlayan firma, 10 derecenin altında su sağlayabiliyor. En iyi hava temizleme cihazları ile de bildiğimiz Bosch, RDW1571 su sebilinde 2 litre soğuk su depolayabiliyor. Ilık ve soğuk su

İki adet musluk

Alttan yerleştirmeli gizli damacana

Çelik su tankı

10 derecenin altında su soğutma

Kendi kendini temizleme

LED gece ışığı

1 litrede boş damaca sinyali Bosch RDW1571 kullanıcı yorumları 💭 👨 Cihaz fiyat/performans olarak çok iyi. Özellikle ısıtma olmayan tercih ettim, okuduğum yorumlardan sonra. Çalışınca 30-40 dk da soğutma işlemini tamamlıyor. Çok sessiz, sadece su çekerken hafif bir fokurtu dışında soğuturken ve beklerken ses yok denecek kadar az. Soğuk ve serin su veriyor. Oda sıcaklığı 32 derece iken serin taraf 23.5 derece, soğuk taraf 8.7 derece su verdi. Memnunum, tavsiye ederim. 👩 Gizli damacana ile yerden tasarruf sağlıyor. Su soğutması çok iyi. Suda koku olayı yapmıyor. Kullan at bardaklık aparatı ile geldi. Gece ışığı güzel ve lamba yakmadan gece suyunuzu doldurabilirsiniz. Su pompası ve soğutucu sorunsuz. Oldukça sessiz çalışıyor.

7️⃣ Dijitsu DJT150S Ceyhan Tam Boyutta Gör En çok tercih edilen su sebili modellerinden olan Dijitsu DJT150S Ceyhan, tasarım noktasında benzer fiyatlardaki rakiplerinden ayrılıyor. Ev ve ofis şartlarında kullanıma uygun gri-siyah renkli tasarımla gelen ürün, hem sıcak hem de soğuk su sunabiliyor. Kullanımı ise oldukça basit bir yapı üzerine kurulu. Sessiz bir şekilde çalışabilen cihaz, çok fazla gürültü yaratmadan üstüne düşeni yapabiliyor. Sıcak ve soğuk su (90 derece – 10 derece)

Şık tasarım

Üstten damacanalı

Sessiz çalışma

Sade ve kolay kullanım Dijitsu DJT150S Ceyhan kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün çok güzel. Sessiz çalışıyor. Güzel soğutuyor. Muslukları üsten basmalı ve sıcak su butonunda çocuk korumalı olması gayet güzel. 👩 Kesinlikle evde olması gereken bir ürün suyun soğukluğu keskin ve susuzluk ihtiyacınızı ve sizi tatmin eden bir soğutması var. Fiyat performans ürünü diyebiliriz.

8️⃣ Vestel Sp 313-AG Tam Boyutta Gör Vestel Sp 313-AG tüm ihtiyaçları karşımaya yönelik bir su sebili. Su sebili fiyatları göz önüne alındığında Vestel Sp 313-AG, özellikleriyle oldukça iddialı bir fiyata sahip. Led ekrana sahip olan cihaz çocuk kilidini de barındırıyor. En önemli özelliği ise üç musluğa sahip olması ve sıcak, serin ve soğuk olmak üzere üç tipte su sağlayabilmesi. Sıcak su 90 dereceye kadar çıkarken soğuk su ise 6 dereceye kadar düşebiliyor. LED ışıklı gösterge

3 musluk (Sıcak/Serin/Soğuk)

Alttan yüklemeli

1.1 litre sıcak su kapasitesi

4 litre soğuk su kapasitesi

Ürün boyutları (cm) (YxGxD): 104 x 31 x 36 Vestel Sp 313-AG kullanıcı yorumları 💭 👨 Çok güzel bir ürün. Soğutması gayet güzel ve yeterli. Diğer markalarda sadece soğuk ılık iki kademeli olan bu fiyat. Bu model 3 kademeli. Görüntü olarak da çok şık. Gayet memnun kaldım. 👩 Henüz bir sorun yaşamadık kullanımı güzel sıcak su için kilit olması güzel. Ürün verimli bir şekilde soğutma işlemi yapıyor. Üç kademeli olması da büyük avantaj.

9️⃣ Altus AL 1128 Tam Boyutta Gör En iyi sebil markaları arasında olan Altus, AL 1128 su sebili ile 5-10 derece arasında buz gibi soğuk su sağlayabiliyor. Dilediğinizde soğutma özelliğini cihazın arkasında bulunan butonla kapatabiliyorsunuz. 3.2 litrelik çelik soğuk su tank kapasitesi gayet yeterli bir kullanım sunabilen cihaz, standart 19 litrelik damacanaya uyumlu. Üstten yüklemeli damacana

5-10 derece su soğutma

3,2 litre su tankı

2 litre soğutma kapasitesi

Bardaklık aparatı

İki adet musluk Altus AL 1128 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürüne yorumu bir ay sonra yapıyorum, uzun kullanım yorumu olsun istedim, gayet başarılı soğutması iyi biz beğendik düşünenler alabilir. Elektrik kablosu biraz daha uzun olsa daha iyi olurdu ancak memnunuz. 👩 Almakta geç bile kalmışım. Suyu dolapta soğutma derdinden kurtulduk. Hem daha pratik oldu, hem de sürekli buzdolabının açılması sorunu sona erdi. Soğutma derecesi de gayet içime uygun, başarılı.

🔟 Awox Snow Pure SS783 Tam Boyutta Gör En iyi arıtmalı su sebili arayanların ilk tercihlerinden olan Awox Snow Pure SS783, beş adet filtreli arıtma sistemi sayesinde temiz ve sağlık su içmenizi garanti altına alıyor. Sıcak ve soğuk su verebilen cihaz, suyu 85-95 dereceye kadar ısıtabiliyor. Soğutma ise 6-10 derece arasında yapılıyor. En iyi su arıtma sebili modelinin arıtma su haznesi kapasitesi ise 8,5 litre. Sıcak su tankı 0,76 litre olan Awox Snow Pure SS783, 3,2 litrelik de soğuk su kapasitesi sunuyor. 5 kademeli arıtma sistemi

Çift musluk

0,76 L sıcak su tankı kapasitesi

3,2 L soğuk su tankı kapasitesi

Sıcak Su 85 -95 derece

Soğuk Su 6 – 10 derece

Arıtma su haznesi 8,5 L Awox Snow Pure SS783 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün çok iyi. Dışarıdan su alma derdi bitiyor. Suyu oldukça güzel ve temiz. Çok fazla yer de kaplamıyor. Ayrıca bağlantıları da kolay. Açıkçası kesinlikle tavsiye ederim. 👩 Soğutması güzel, su arıtımı da iyi. Musluk suyu ile haznesini dolduruyorum, dışarıdan su almıyorum artık. Ürünün tek eksisi ise sıcak su haznesinin küçük olması. Onun dışında bir sorun yok.

En iyi su sebili rehberimizin sonuna gelmiş durumdayız. Su sebili tavsiyeleri ile çoğu tüketiciye ve bütçeye uygun çok sayıda öneride bulunduk. Arıtmalı su sebili arayanlara yönelik tavsiyelerimizin yanında üst seviyeye hitap eden modellere de yer verdik. Böylece hangi su sebilini almalıyım diye düşünen tüketicilerin sorularını en iyi sebil markaları ile cevaplamış olduk.

En iyi su arıtma cihazı tavsiyeleri 1 yıl önce eklendi

Su sebili satın alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔 Tam Boyutta Gör Su sebili alırken kullanım amacı, kapasite, filtreleme, enerji tüketimi, hijyen, musluk tipi, ek özellikler, marka ve fiyata dikkat etmek önem arz ediyor. Kullanım amacı ve kapasite

Su soğutma ve ısıtma

Filtreleme sistemi

Enerji tüketimi

Hijyen

Musluk tipi

Ek özellikler

Marka ve fiyat En İyi Su Sebilleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2150

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