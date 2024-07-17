Su sebili tavsiyesi arayanlara en iyi arıtmalı su sebilleri (2024)

- En İyi Su Sebilleri 🌊
- 1️⃣ Profilo SS1161
- 2️⃣ BRITA Flow PRO
- 3️⃣ Siemens DW15701
- 4️⃣ Awox Barus SS200
- 5️⃣ Arçelik 1151 GD
- 6️⃣ Bosch RDW1571
- 7️⃣ Dijitsu DJT150S Ceyhan
- 8️⃣ Vestel Sp 313-AG
- 9️⃣ Altus AL 1128
- 🔟 Awox Snow Pure SS783
- Su sebili satın alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔
- Yorumlar
Su sebilleri, evlerimizde ve ofislerimizde temiz, taze ve soğuk suya kolayca erişmemizi sağlayan modern hayatın vazgeçilmez cihazları arasında yer alıyor. Su tüketiminin öneminin bilincinde olduğumuz bu günlerde, doğru su sebilini seçmek hem sağlığınız hem de bütçeniz için büyük öneme sahip. Bu rehberde, en iyi su sebilini seçerken dikkat etmeniz gereken özellikleriyle piyasadaki en iyi modellerin detaylarından bahsedeceğiz ve "en iyi su sebili hangisi?" sorusuna cevap vereceğiz.
|Marka/Model 🥛
|Fiyat 🏷️
|Profilo SS1161
|7.830 TL
|BRITA Flow PRO
|1.219 TL
|Siemens DW15701
|9.068 TL
|Awox Barus SS200
|3.847 TL
|Arçelik 1151 GD
|8.452 TL
|Bosch RDW1571
|10.864 TL
|Dijitsu DJT150S Ceyhan
|5.582 TL
|Vestel Sp 313-AG
|10.336 TL
|Altus AL 1128
|4.274 TL
|Awox Snow Pure SS783
|4.016 TL
Su sebili yorumları dikkate alındığında; en iyi su sebili markaları sıralamasında Profilo, BRITA ve Siemens öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek su sebili önerileri olarak ise Profilo SS1161, BRITA Flow PRO ve Siemens DW15701 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Profilo SS1161
- 10 derece soğuk su sıcaklığı
- LED'li boş damacana uyarısı
- Çelik su tankı
- Sessiz çalışma
- Gizli su sebili özelliği
Profilo SS1161 kullanıcı yorumları 💭
👨 Yazlıkta kullanmak için aldık. Devamlı buzdolabına su şişesi koymak veya şişe doldurmak zorunda kalmıyoruz. Sebil genel olarak sessiz çalışıyor. Bardağınıza su doldurduğunuz anda, eksilen su miktarı kadar su çekiyor damacanadan. Genel olarak çok memnunuz.
👩 Damacana kullanılan her eve lazım. Pompası sessiz. Soğutucu çalışırken biraz ses yapıyor. Neticede buz dolabı görevi yapıyor. Ürün güzel tavsiye ederim.
2️⃣ BRITA Flow PRO
- Buzdolabı ile uyumlu
- Maxtra Pro 4 filtre
- Filtre değişim hatırlatıcısı
- Kolay dolum
- Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir
BRITA Flow PRO kullanıcı yorumları 💭
👨 Buzdolabında çok rahat kullanılıyor. Suyun tadı güzel. Çok fazla para harcamak istemeyenler için harika bir çözüm. Tavsiye ederim.
👩 Hem yeri stabil hem de her zaman içmeye hazır su buluyoruz. Çocuklar dökmeden kolayca su dolduruyor. Musluk çok iyi, kesinlikle su kaçırma damlama derdi olmuyor. Parasını sonuna kadar hak ediyor. Buzdolabına sığması yaz için mükemmel.
3️⃣ Siemens DW15701
- 10 dereceye kadar su soğutma
- 2 litre soğutma tank kapasitesi
- Alttan gizli damacanalı yapı
- Kolay damacana değişimi
- Boş damacana sinyali
- LED gece lambasu
- Paslanma çelik su deposu
- Gösterge paneli ile bilgi gösterimi
Siemens DW15701 kullanıcı yorumları 💭
👨 Yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Kullanımım boyunca ben gayet memnun kaldım. Şimdilik bir sorun yok ama henüz kısıtlı bir kullanım süresine sahibim. Soğuk suyu gayet iyi. Su alırken çalışan pompa sesi kesinlikle rahatsız etmiyor ama kompresör sesi buzdolabı ile karşılaştırınca bir tık yüksek gibi.
👩 Ebatını beğendim çok yer kaplamıyor çok şık ayrıca çok ses yaptığını söyleyen yorumlardan korkmuştum ama bence oldukça sessiz. Zaten Siemens kalitesi de ortada. Çok memnunuz.
4️⃣ Awox Barus SS200
- 90 derece ısıtma, 10 derece soğutma
- 3,2 litre soğuk su tankı
- 2 adet musluk
- Üstten damacana
- Mekanik kontrol sistemi
Awox Barus SS200 kullanıcı yorumları 💭
👨 Urun gayet güzel, kompakt ve kullanışlı, tam bir fiyat performans urunu diye düşünüyorum. Hem sıcak hem soğuk gayet güzel çalışıyor, kazanı da çelik. Tavsiye ederim.
👩 Biraz ses seviyesi yüksek ancak onun dışında bir sorunu yok. Fiyatının üstünde performans sağlıyor. Hem sıcak hem soğuk su aynı anda kullanabiliyorsunuz. Genel olarak biz memnun kaldık.
5️⃣ Arçelik 1151 GD
- Soğuk ve ortam sıcaklığı modu
- 1,7 litre soğuk su tankı
- Tek musluk çıkışı
- Gizli damacana özelliği
- Beyaz renkli
- Hızlı soğutma kapasitesi (43Cden 6C’ye 2 saatten az
- sürede soğutma imkanı)
- Elektronik kontrol
Arçelik 1151 GD kullanıcı yorumları 💭
👨 Tasarımı sadece ve şık. Damacana görünmüyor ve gizli. Damacanayı yerleştirmek de kolay. Tek musluktan ılık ve soğuk suyu veriyor. Led aydınlatması güzel.
👩 Yaz ayları için gayet iyi bir seçenek. Fiyat performans diyebiliriz. Sıcak suya ihtiyacımız olmadığı için tercih ettik. Arka tarafta açılabilen LED ışığı bulunması güzel bir özellik. Malzeme kalitesi çok yüksek değil, ancak iş görüyor. Soğutma performansı oldukça iyi.
6️⃣ Bosch RDW1571
- Ilık ve soğuk su
- İki adet musluk
- Alttan yerleştirmeli gizli damacana
- Çelik su tankı
- 10 derecenin altında su soğutma
- Kendi kendini temizleme
- LED gece ışığı
- 1 litrede boş damaca sinyali
Bosch RDW1571 kullanıcı yorumları 💭
👨 Cihaz fiyat/performans olarak çok iyi. Özellikle ısıtma olmayan tercih ettim, okuduğum yorumlardan sonra. Çalışınca 30-40 dk da soğutma işlemini tamamlıyor. Çok sessiz, sadece su çekerken hafif bir fokurtu dışında soğuturken ve beklerken ses yok denecek kadar az. Soğuk ve serin su veriyor. Oda sıcaklığı 32 derece iken serin taraf 23.5 derece, soğuk taraf 8.7 derece su verdi. Memnunum, tavsiye ederim.
👩 Gizli damacana ile yerden tasarruf sağlıyor. Su soğutması çok iyi. Suda koku olayı yapmıyor. Kullan at bardaklık aparatı ile geldi. Gece ışığı güzel ve lamba yakmadan gece suyunuzu doldurabilirsiniz. Su pompası ve soğutucu sorunsuz. Oldukça sessiz çalışıyor.
7️⃣ Dijitsu DJT150S Ceyhan
- Sıcak ve soğuk su (90 derece – 10 derece)
- Şık tasarım
- Üstten damacanalı
- Sessiz çalışma
- Sade ve kolay kullanım
Dijitsu DJT150S Ceyhan kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün çok güzel. Sessiz çalışıyor. Güzel soğutuyor. Muslukları üsten basmalı ve sıcak su butonunda çocuk korumalı olması gayet güzel.
👩 Kesinlikle evde olması gereken bir ürün suyun soğukluğu keskin ve susuzluk ihtiyacınızı ve sizi tatmin eden bir soğutması var. Fiyat performans ürünü diyebiliriz.
8️⃣ Vestel Sp 313-AG
- LED ışıklı gösterge
- 3 musluk (Sıcak/Serin/Soğuk)
- Alttan yüklemeli
- 1.1 litre sıcak su kapasitesi
- 4 litre soğuk su kapasitesi
- Ürün boyutları (cm) (YxGxD): 104 x 31 x 36
Vestel Sp 313-AG kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok güzel bir ürün. Soğutması gayet güzel ve yeterli. Diğer markalarda sadece soğuk ılık iki kademeli olan bu fiyat. Bu model 3 kademeli. Görüntü olarak da çok şık. Gayet memnun kaldım.
👩 Henüz bir sorun yaşamadık kullanımı güzel sıcak su için kilit olması güzel. Ürün verimli bir şekilde soğutma işlemi yapıyor. Üç kademeli olması da büyük avantaj.
9️⃣ Altus AL 1128
- Üstten yüklemeli damacana
- 5-10 derece su soğutma
- 3,2 litre su tankı
- 2 litre soğutma kapasitesi
- Bardaklık aparatı
- İki adet musluk
Altus AL 1128 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürüne yorumu bir ay sonra yapıyorum, uzun kullanım yorumu olsun istedim, gayet başarılı soğutması iyi biz beğendik düşünenler alabilir. Elektrik kablosu biraz daha uzun olsa daha iyi olurdu ancak memnunuz.
👩 Almakta geç bile kalmışım. Suyu dolapta soğutma derdinden kurtulduk. Hem daha pratik oldu, hem de sürekli buzdolabının açılması sorunu sona erdi. Soğutma derecesi de gayet içime uygun, başarılı.
🔟 Awox Snow Pure SS783
- 5 kademeli arıtma sistemi
- Çift musluk
- 0,76 L sıcak su tankı kapasitesi
- 3,2 L soğuk su tankı kapasitesi
- Sıcak Su 85 -95 derece
- Soğuk Su 6 – 10 derece
- Arıtma su haznesi 8,5 L
Awox Snow Pure SS783 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün çok iyi. Dışarıdan su alma derdi bitiyor. Suyu oldukça güzel ve temiz. Çok fazla yer de kaplamıyor. Ayrıca bağlantıları da kolay. Açıkçası kesinlikle tavsiye ederim.
👩 Soğutması güzel, su arıtımı da iyi. Musluk suyu ile haznesini dolduruyorum, dışarıdan su almıyorum artık. Ürünün tek eksisi ise sıcak su haznesinin küçük olması. Onun dışında bir sorun yok.
En iyi su sebili rehberimizin sonuna gelmiş durumdayız. Su sebili tavsiyeleri ile çoğu tüketiciye ve bütçeye uygun çok sayıda öneride bulunduk. Arıtmalı su sebili arayanlara yönelik tavsiyelerimizin yanında üst seviyeye hitap eden modellere de yer verdik. Böylece hangi su sebilini almalıyım diye düşünen tüketicilerin sorularını en iyi sebil markaları ile cevaplamış olduk.
Su sebili satın alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔
- Kullanım amacı ve kapasite
- Su soğutma ve ısıtma
- Filtreleme sistemi
- Enerji tüketimi
- Hijyen
- Musluk tipi
- Ek özellikler
- Marka ve fiyat
En İyi Su Sebilleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2150
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.