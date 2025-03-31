Xiaomi bu kez akıllı perde duyurdu

Xiaomi akıllı perde
Mijia Hidden Smart Curtains adındaki akıllı perde sistemi sessizliğe ve görünmezliğe odaklanıyor. 5.5cm uzunluğundaki perde motoru, perde kutularının içerisine saklanacak şekilde geliştirilmiş. 30 desibel altındaki ses seviyesi de gürültüyü minimize ediyor.
1.5N-m tork gücü ile 50Kg ağırlığa kadar perdeleri taşıyabilen sistem saniyede 8cm hareket ediyor. 3 farklı hız ayarı olan sistem ayrıca uygulama üzerinden, kumandası üzerinden ve sesli komutlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Sadece düz kornişlere uyumlu olan sistem L ve U korniş sistemleri ile uyumlu değil. Mijia Hidden Smart Curtains akıllı perde sistemi 82$ civarında fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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