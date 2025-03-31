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    Xiaomi bu kez akıllı perde duyurdu

    Mijia Hidden Smart Curtains akıllı perde sistemi evinizde hem çok küçük bir alanı işgal etmeyi hem de oldukça düşük gürültü seviyelerinde çalışmayı hedefliyor.  
    Mijia Hidden Smart Curtains Tam Boyutta Gör
    Gelişen teknolojiden evlerin vazgeçilmezi perdeler de nasibini aldı. Her akşam perdeyi kapatma ve her sabah da geri açma rutini akıllı sistemlere teslim oldu. Uzun süredir perdeleri otomatik olarak açıp kapatabilen sistemler piyasada boy gösteriyor. Xiaomi de bu trende ayak uydurdu. 

    Xiaomi akıllı perde

    Mijia Hidden Smart Curtains adındaki akıllı perde sistemi sessizliğe ve görünmezliğe odaklanıyor. 5.5cm uzunluğundaki perde motoru, perde kutularının içerisine saklanacak şekilde geliştirilmiş. 30 desibel altındaki ses seviyesi de gürültüyü minimize ediyor. 

    1.5N-m tork gücü ile 50Kg ağırlığa kadar perdeleri taşıyabilen sistem saniyede 8cm hareket ediyor. 3 farklı hız ayarı olan sistem ayrıca uygulama üzerinden, kumandası üzerinden ve sesli komutlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Sadece düz kornişlere uyumlu olan sistem L ve U korniş sistemleri ile uyumlu değil. Mijia Hidden Smart Curtains akıllı perde sistemi 82$ civarında fiyat etiketine sahip. 

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    TheJudgé 4 gün önce

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