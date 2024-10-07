Xiaomi’nin yeni buzdolabı hem şık tasarımı hem de üstün özellikleriyle dikkat çekiyor

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Xiaomi, yüksek teknoloji ürünü yeni ev aletleri serisinin son üyesi olan Mijia Pro Cross 508L'yi tanıttı. Şık tasarımı ve ileri teknolojik özellikleriyle dikkat çeken bu buzdolabı, geniş depolama kapasitesi sunarken aynı zamanda mutfaklarda yerden tasarruf sağlayacak şekilde tasarlandı. Şu anda 570 dolarlık bir fiyatla ön siparişe sunulmuş olan bu premium ürün, kullanıcılara gelişmiş bir buzdolabı deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Mijia Pro Cross 508L, toplamda 508 litre kapasiteye sahip olup, 325 litre buzdolabı bölmesi ve 183 litre dondurucu bölmesiyle geniş aileler için ideal bir seçenek. Sadece 60 cm derinliği ile mutfak dolaplarına kolayca uyum sağlayarak şık ve bütünsel bir görünüm oluşturuyor. Bu buzdolabında kullanılan çift soğutma sistemi, iki ayrı buharlaştırıcı ve iki fanla destekleniyor, böylece buzdolabı ve dondurucu bölümleri birbirinden bağımsız olarak soğutulabiliyor. Bu da gıda kokularının karışmasını önlerken, sıcaklık kontrolünü hassas bir şekilde sağlıyor. Dondurucu bölmesi ise -30°C'ye kadar inerek yiyeceklerin uzun süre taze kalmasını mümkün kılıyor.

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Buzdolabının 20 mm kalınlığındaki ultra ince fanı, güçlü bir hava akışı sunarak iç mekanın tamamen ve dengeli bir şekilde soğutulmasını sağlıyor. Ayrıca, entegre iyon jeneratörü, içerideki havayı sterilize ederek yüzde 99,99 antibakteriyel bir ortam oluşturuyor. Böylece, bakteri, virüs ve kötü kokuların oluşumu engelleniyor ve yiyeceklerin hijyenik bir şekilde saklanması sağlanıyor. Enerji tasarrufunda da oldukça başarılı olan Mijia Buzdolabı Pro Cross 508L, günde 1 kWh'den az enerji tüketimi ile birinci sınıf enerji verimliliği sunuyor. Üstelik, 35 desibel seviyesindeki düşük gürültü oranı ile evdeki sessizliği bozmayacak şekilde çalışıyor.

Görsel olarak da oldukça etkileyici olan bu buzdolabı, yıldız saten gümüş renkli ön yüzeyi ve metalik iç aksanlarıyla mutfaklara lüks bir dokunuş katıyor. Renkli dokunmatik ekranı ise kullanımı kolaylaştırıyor. Xiaomi’nin HyperOS sistemiyle çalışan bu cihaz, Mijia uygulaması veya Xiao AI sesli komut sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. OTA güncellemelerini destekleyen bu buzdolabı, böylece en güncel akıllı özelliklerle donatılmaya devam edecek.

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Xiaomi, akıllı buzdolabı modeli Mijia Pro Cross 508L'yi tanıttı