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    Xiaomi’nin yeni buzdolabı hem şık tasarımı hem de üstün özellikleriyle dikkat çekiyor

    Teknoloji dünyasının en çalışkan isimlerinden biri olan Xiaomi, şimdi de yeni akıllı buzdolabı modelini tanıttı. Mijia Pro Cross 508L isimli bu model yüksek teknoloji desteği ile geliyor.

    Xiaomi, akıllı buzdolabı modeli Mijia Pro Cross 508L'yi tanıttı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yüksek teknoloji ürünü yeni ev aletleri serisinin son üyesi olan Mijia Pro Cross 508L'yi tanıttı. Şık tasarımı ve ileri teknolojik özellikleriyle dikkat çeken bu buzdolabı, geniş depolama kapasitesi sunarken aynı zamanda mutfaklarda yerden tasarruf sağlayacak şekilde tasarlandı. Şu anda 570 dolarlık bir fiyatla ön siparişe sunulmuş olan bu premium ürün, kullanıcılara gelişmiş bir buzdolabı deneyimi sunmayı amaçlıyor.

    Mijia Pro Cross 508L, toplamda 508 litre kapasiteye sahip olup, 325 litre buzdolabı bölmesi ve 183 litre dondurucu bölmesiyle geniş aileler için ideal bir seçenek. Sadece 60 cm derinliği ile mutfak dolaplarına kolayca uyum sağlayarak şık ve bütünsel bir görünüm oluşturuyor. Bu buzdolabında kullanılan çift soğutma sistemi, iki ayrı buharlaştırıcı ve iki fanla destekleniyor, böylece buzdolabı ve dondurucu bölümleri birbirinden bağımsız olarak soğutulabiliyor. Bu da gıda kokularının karışmasını önlerken, sıcaklık kontrolünü hassas bir şekilde sağlıyor. Dondurucu bölmesi ise -30°C'ye kadar inerek yiyeceklerin uzun süre taze kalmasını mümkün kılıyor.

    Buzdolabının 20 mm kalınlığındaki ultra ince fanı, güçlü bir hava akışı sunarak iç mekanın tamamen ve dengeli bir şekilde soğutulmasını sağlıyor. Ayrıca, entegre iyon jeneratörü, içerideki havayı sterilize ederek yüzde 99,99 antibakteriyel bir ortam oluşturuyor. Böylece, bakteri, virüs ve kötü kokuların oluşumu engelleniyor ve yiyeceklerin hijyenik bir şekilde saklanması sağlanıyor. Enerji tasarrufunda da oldukça başarılı olan Mijia Buzdolabı Pro Cross 508L, günde 1 kWh'den az enerji tüketimi ile birinci sınıf enerji verimliliği sunuyor. Üstelik, 35 desibel seviyesindeki düşük gürültü oranı ile evdeki sessizliği bozmayacak şekilde çalışıyor.

    Görsel olarak da oldukça etkileyici olan bu buzdolabı, yıldız saten gümüş renkli ön yüzeyi ve metalik iç aksanlarıyla mutfaklara lüks bir dokunuş katıyor. Renkli dokunmatik ekranı ise kullanımı kolaylaştırıyor. Xiaomi’nin HyperOS sistemiyle çalışan bu cihaz, Mijia uygulaması veya Xiao AI sesli komut sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. OTA güncellemelerini destekleyen bu buzdolabı, böylece en güncel akıllı özelliklerle donatılmaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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