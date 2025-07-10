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    Xiaomi'nin yüksek kapasiteli yeni çamaşır-kurutucu makinesi satışa sunuldu

    Xiaomi, Mijia serisinin yeni üyesi olan 12 kilogram kapasiteli yıkayıcı-kurutucu modelini satışa çıkardı. Cihaz kompakt tasarımı, akıllı özellikleri ve uygun fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

    Xiaomi'nin yüksek kapasiteli yeni çamaşır makinesi satışta Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yüksek kapasiteye sahip yeni nesil çamaşır makinesi ve kurutucu kombinasyonunu görücüye çıkardı. 12 kilogram yıkama ve 9 kilogram kurutma kapasitesine sahip olan Mijia serisinin bu yeni modeli, 264 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Şu anda ön siparişe açılan ürün, özellikle alan sıkıntısı yaşayan ama güçlü bir çamaşır-kurutma çözümü arayan kullanıcıları hedefliyor.

    Yeni Mijia modelinde doğrudan tahrikli (Direct Drive) invertör motor yer alıyor. Maksimum 1200 devir/dakika hıza ulaşabilen bu motor, sessiz çalışması ve uzun ömürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Xiaomi, motor için 10 yıllık garanti veriyor. Cihazın derinliği yalnızca 610 mm olduğu için, gömme dolaplara kolayca uyum sağlıyor. Ayrıca enerji tüketimi açısından 1800W güçle çalışıyor ve geniş bir su basıncı aralığında sorunsuz işlev görüyor.

    Kullanıcıya toplam 26 farklı yıkama ve kurutma programı sunuluyor. Yün, ipek, spor kıyafetleri ya da kaz tüyü montlar gibi çeşitli kumaşlara özel ayarlar mevcut. Zamanı olmayanlar için ise 15 dakikalık kısa yıkama modu da seçenekler arasında. Kurutma bölümünde ise nem ve sıcaklığı sürekli takip eden akıllı sensörler yer alıyor. Bu sayede kıyafetler gereğinden fazla kurutulmadan işlem sona erdiriliyor. Kurutma süresi önceki modele göre %14 oranında kısalmış durumda.

    Cihaz hijyen konusuna da ciddi yatırım yapıyor. Buharlı bakım özelliği sayesinde bakteri, virüs ve akarların %99.999 oranında ortadan kaldırıldığı belirtiliyor. Yüksek sıcaklıkta tambur temizliği, kapak lastiği yıkama sistemi ve antibakteriyel parçalar ise hijyeni tamamlayan detaylardan.

    Akıllı ev sistemlerine entegre olabilen Mijia 12kg yıkayıcı-kurutucu, Xiaomi’nin HyperOS Connect platformuyla uyumlu. Kullanıcılar cihazı Mijia uygulaması üzerinden kontrol edebiliyor, sesli komut verebiliyor ya da uzaktan yıkama zamanlaması yapabiliyor. Ayrıca OTA güncellemeleriyle sistem sürekli güncel tutuluyor.

    Çocuk kilidi, iç tambur aydınlatması, 24 saatlik programlama gibi günlük kullanımda kolaylık sağlayan özellikler de unutulmamış. İhtiyaç anında yıkama döngüsü devam ederken çamaşır ekleyebilmek de mümkün. Xiaomi’nin bu yeni ürünü, hem fonksiyonellik hem de teknolojik altyapı bakımından dikkat çekici bir seçenek olarak raflardaki yerini almış durumda.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    N
    netscan 4 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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