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    Redmi Note 14 Pro+ bu sefer de yeni bir rekorla gündemde

    Son zamanların en çok konuşulan akıllı telefon modellerinden biri olan Redmi Note 14 serisi, şimdi de yeni bir rekor haberiyle kendini hatırlatıyor. Rekorun sahibi ise Note 14 Pro+.

    Redmi Note 14 Pro+ bu sefer de yeni bir rekorla gündemde Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin Redmi Note 14 Pro+ modeli, 2024 yılının Android telefon ilk hafta satış rekorunu kırarak piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Şirket, satış rakamlarıyla ilgili net bir bilgi paylaşmasa da, bu başarı, kullanıcıların fiyat-performans açısından cazip bir seçenek aradığını ve Note 14 Pro+’ın bu ihtiyacı karşılayabildiğini gösteriyor. Redmi Note serisi, her zaman güçlü özellikleri uygun fiyatlarla sunmasıyla biliniyor ve Note 14 Pro+ da bu geleneği sürdürüyor.

    Özellikle dayanıklılık özellikleri, bu modelin popüler olmasında önemli bir rol oynuyor. Xiaomi, Note 14 Pro serisinin toz ve suya karşı dayanıklılığıyla öne çıktığını, IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla koruma sağladığını belirtiyor. Telefon, yalnızca su ve toz geçirmez değil, aynı zamanda yüksek basınçlı su jetlerine de dayanabiliyor.

    Xiaomi, Note 14 Pro serisi için başlattığı satış kampanyasını da 14 Ekim'e kadar uzatarak, bu fırsatı değerlendirmek isteyen alıcılara cazip bir garanti paketi sunuyor. Bu kapsamda, bir yıllık ekran kırılma, pil ve su geçirmezlik garantisi ile beş yıllık pil garantisi veriliyor. Ayrıca, ilk yıl içinde telefonun onarım yerine tamamen değiştirilmesi de mümkün.

    Redmi Note 14 Pro+’ın teknik özellikleri de dikkat çekici. Telefon, 6.67 inçlik kavisli OLED ekranıyla 3000 nit parlaklık sunuyor ve 1220 x 2712 çözünürlüğe sahip. Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesiyle geliyor. Fotoğrafçılık tutkunları için ise 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açılı kamera gibi güçlü bir donanım sunuyor.

    Cihazın 6200 mAh kapasitesindeki büyük pili ise hem uzun kullanım süreleri hem de 120W hızlı şarj desteği sağlıyor. Bu büyük bataryaya rağmen telefon yalnızca 210 gram ağırlığında, bu da yeni Si/C pil teknolojisi sayesinde daha yüksek enerji yoğunluğu sağlanarak elde ediliyor.

    Bu yeni model, uygun fiyatıyla amiral gemisi özelliklerini geniş kitlelere sunmayı hedefliyor ve görünen o ki, bu hedefe başarıyla ulaşmış durumda. Xiaomi, satış başarısının devam etmesi için cazip kampanyalar sunarak, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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