Redmi Note 14 Pro+ bu sefer de yeni bir rekorla gündemde

Xiaomi'nin Redmi Note 14 Pro+ modeli, 2024 yılının Android telefon ilk hafta satış rekorunu kırarak piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Şirket, satış rakamlarıyla ilgili net bir bilgi paylaşmasa da, bu başarı, kullanıcıların fiyat-performans açısından cazip bir seçenek aradığını ve Note 14 Pro+’ın bu ihtiyacı karşılayabildiğini gösteriyor. Redmi Note serisi, her zaman güçlü özellikleri uygun fiyatlarla sunmasıyla biliniyor ve Note 14 Pro+ da bu geleneği sürdürüyor.
Özellikle dayanıklılık özellikleri, bu modelin popüler olmasında önemli bir rol oynuyor. Xiaomi, Note 14 Pro serisinin toz ve suya karşı dayanıklılığıyla öne çıktığını, IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla koruma sağladığını belirtiyor. Telefon, yalnızca su ve toz geçirmez değil, aynı zamanda yüksek basınçlı su jetlerine de dayanabiliyor.
Xiaomi, Note 14 Pro serisi için başlattığı satış kampanyasını da 14 Ekim'e kadar uzatarak, bu fırsatı değerlendirmek isteyen alıcılara cazip bir garanti paketi sunuyor. Bu kapsamda, bir yıllık ekran kırılma, pil ve su geçirmezlik garantisi ile beş yıllık pil garantisi veriliyor. Ayrıca, ilk yıl içinde telefonun onarım yerine tamamen değiştirilmesi de mümkün.
Redmi Note 14 Pro+’ın teknik özellikleri de dikkat çekici. Telefon, 6.67 inçlik kavisli OLED ekranıyla 3000 nit parlaklık sunuyor ve 1220 x 2712 çözünürlüğe sahip. Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesiyle geliyor. Fotoğrafçılık tutkunları için ise 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açılı kamera gibi güçlü bir donanım sunuyor.
Cihazın 6200 mAh kapasitesindeki büyük pili ise hem uzun kullanım süreleri hem de 120W hızlı şarj desteği sağlıyor. Bu büyük bataryaya rağmen telefon yalnızca 210 gram ağırlığında, bu da yeni Si/C pil teknolojisi sayesinde daha yüksek enerji yoğunluğu sağlanarak elde ediliyor.
Bu yeni model, uygun fiyatıyla amiral gemisi özelliklerini geniş kitlelere sunmayı hedefliyor ve görünen o ki, bu hedefe başarıyla ulaşmış durumda. Xiaomi, satış başarısının devam etmesi için cazip kampanyalar sunarak, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.