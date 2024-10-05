Redmi Note 14 Pro+ bu sefer de yeni bir rekorla gündemde

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Xiaomi'nin Redmi Note 14 Pro+ modeli, 2024 yılının Android telefon ilk hafta satış rekorunu kırarak piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Şirket, satış rakamlarıyla ilgili net bir bilgi paylaşmasa da, bu başarı, kullanıcıların fiyat-performans açısından cazip bir seçenek aradığını ve Note 14 Pro+’ın bu ihtiyacı karşılayabildiğini gösteriyor. Redmi Note serisi, her zaman güçlü özellikleri uygun fiyatlarla sunmasıyla biliniyor ve Note 14 Pro+ da bu geleneği sürdürüyor.

Özellikle dayanıklılık özellikleri, bu modelin popüler olmasında önemli bir rol oynuyor. Xiaomi, Note 14 Pro serisinin toz ve suya karşı dayanıklılığıyla öne çıktığını, IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla koruma sağladığını belirtiyor. Telefon, yalnızca su ve toz geçirmez değil, aynı zamanda yüksek basınçlı su jetlerine de dayanabiliyor.

Xiaomi, Note 14 Pro serisi için başlattığı satış kampanyasını da 14 Ekim'e kadar uzatarak, bu fırsatı değerlendirmek isteyen alıcılara cazip bir garanti paketi sunuyor. Bu kapsamda, bir yıllık ekran kırılma, pil ve su geçirmezlik garantisi ile beş yıllık pil garantisi veriliyor. Ayrıca, ilk yıl içinde telefonun onarım yerine tamamen değiştirilmesi de mümkün.

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Redmi Note 14 Pro+’ın teknik özellikleri de dikkat çekici. Telefon, 6.67 inçlik kavisli OLED ekranıyla 3000 nit parlaklık sunuyor ve 1220 x 2712 çözünürlüğe sahip. Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesiyle geliyor. Fotoğrafçılık tutkunları için ise 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açılı kamera gibi güçlü bir donanım sunuyor.

Cihazın 6200 mAh kapasitesindeki büyük pili ise hem uzun kullanım süreleri hem de 120W hızlı şarj desteği sağlıyor. Bu büyük bataryaya rağmen telefon yalnızca 210 gram ağırlığında, bu da yeni Si/C pil teknolojisi sayesinde daha yüksek enerji yoğunluğu sağlanarak elde ediliyor.

Bu yeni model, uygun fiyatıyla amiral gemisi özelliklerini geniş kitlelere sunmayı hedefliyor ve görünen o ki, bu hedefe başarıyla ulaşmış durumda. Xiaomi, satış başarısının devam etmesi için cazip kampanyalar sunarak, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi planlıyor.

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Redmi Note 14 Pro+ bu sefer de yeni bir rekorla gündemde