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    Anlık Bildirim

    Apple, OLED tablet pazarının %72'sini ele geçirdi!

    OLED ekranlı 11 inç ve 13 inç M4 iPad Pro modellerini piyasaya süren Apple, başarılı satış rakamlarıyla OLED ekranlı tablet piyasasında önemli bir paya sahip olmayı başardı.
    Apple, OLED tablet pazarının %72'sini ele geçirdi! Tam Boyutta Gör
    OLED ekranlı 11 inç ve 13 inç M4 iPad Pro modellerini piyasaya süren Apple, başarılı satış rakamlarıyla tablet satışlarındaki düşüşe son verdi. Bununla beraber şirket, OLED ekranlı tablet piyasasında önemli bir paya sahip olmayı başardı.

    M4 iPad Pro'lar OLED tablet satışlarını patlattı

    Apple, OLED tablet pazarının %72'sini ele geçirdi! Tam Boyutta Gör
    Display Supply Chain Consultants araştırma şirketinin raporuna göre yeni iPad Pro'lar, OLED panellerin satışını patlatmasının yanında, 2024'ün ikinci çeyreğinde şirketin OLED tablet pazarında %72 paya sahip olmasına neden oldu. Huawei ve Samsung ise sırasıyla %13 ve %9 pay alabildi.
    Apple, OLED tablet pazarının %72'sini ele geçirdi! Tam Boyutta Gör
    Raporda, genel olarak bakıldığında OLED tablet sevkiyatlarının 4,11 milyon adede yükselerek rekor kırdığı ve yıllık %356'lık muazzam bir artışın gerçekleştiği belirtiliyor. 13 inç iPad Pro, 11.1 inç iPad Pro'ya göre hafif bir üstünlükle üst üste ikinci çeyrekte panel sevkiyatında pazara öncülük etti. Her iki model de ikinci çeyrekte %36'lık pay elde etti. Üçüncü sırada ise %5'lik payla Huawei Mate Pad Pro 13.2” yer aldı. OLED panel tedarikçilerine baktığımızda, LG ve Samsung %41'er payla açık ara zirvede yer aldı.

    Display Supply Chain Consultants, 2024'ün üçüncü çeyreğinde küçük bir düşüş olacağını (%5), ancak yıllık bazda %169 artışla 3,9 milyon üniteye ulaşılacağını tahmin ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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