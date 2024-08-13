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Tam Boyutta Gör OLED ekranlı 11 inç ve 13 inç M4 iPad Pro modellerini piyasaya süren Apple, başarılı satış rakamlarıyla tablet satışlarındaki düşüşe son verdi. Bununla beraber şirket, OLED ekranlı tablet piyasasında önemli bir paya sahip olmayı başardı.

M4 iPad Pro'lar OLED tablet satışlarını patlattı

Tam Boyutta Gör Display Supply Chain Consultants araştırma şirketinin raporuna göre yeni iPad Pro'lar, OLED panellerin satışını patlatmasının yanında, 2024'ün ikinci çeyreğinde şirketin OLED tablet pazarında %72 paya sahip olmasına neden oldu. Huawei ve Samsung ise sırasıyla %13 ve %9 pay alabildi.

Tam Boyutta Gör Raporda, genel olarak bakıldığında OLED tablet sevkiyatlarının 4,11 milyon adede yükselerek rekor kırdığı ve yıllık %356'lık muazzam bir artışın gerçekleştiği belirtiliyor. 13 inç iPad Pro, 11.1 inç iPad Pro'ya göre hafif bir üstünlükle üst üste ikinci çeyrekte panel sevkiyatında pazara öncülük etti. Her iki model de ikinci çeyrekte %36'lık pay elde etti. Üçüncü sırada ise %5'lik payla Huawei Mate Pad Pro 13.2” yer aldı. OLED panel tedarikçilerine baktığımızda, LG ve Samsung %41'er payla açık ara zirvede yer aldı.

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Display Supply Chain Consultants, 2024'ün üçüncü çeyreğinde küçük bir düşüş olacağını (%5), ancak yıllık bazda %169 artışla 3,9 milyon üniteye ulaşılacağını tahmin ediyor.

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Apple, OLED tablet pazarının %72'sini ele geçirdi!