LG, dizüstü bilgisayarlar için Tandem OLED üretimine başladı

Tandem OLED'ler dizüstüne geliyor
LG Display, bugün yaptığı açıklamada dizüstü bilgisayarlar için sektörün ilk 13 inç Tandem OLED panelinin seri üretimine başladığını duyurdu. Tandem OLED, Apple'ın geçen ay tanıttığı en yeni iPad Pro modellerinde ilk kez tabletlerde tanıttığı teknolojinin aynısı. LG Display ise bu tabletler için panellerin ana tedarikçisi konumunda.
Tandem OLED panelde, akıllı telefonlardaki mevcut OLED panellerin tek bir yayıcı katmana sahip olmasının aksine iki kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) yayıcı katman ya da ışık yayan katmanlar bulunuyor. Bu da panelin daha uzun kullanım ömrüyle daha yüksek parlaklık sunmasını sağlıyor. İlk olarak 2019 yılında LG Display tarafından ticarileştirilen Tandem OLED’ler başlangıçta otomobillerdeki ekranlarda kullanılmıştı.
LG’nin yeni 13 inç Tandem OLED paneli aynı zamanda dokunmatik bir panel. LG Display, dokunmatik performansını iyileştirmek için panelin içine bir dokunmatik sensör yerleştirdiğini söylüyor. Firma önceki panellere göre yaklaşık yüzde 40 daha ince ve yüzde 28 daha hafif bir tasarıma ulaştığının da altını çiziyor. Daha teknik tarafta ise yeni panel, WQXGA+ (2880x1800) ultra yüksek çözünürlük ve DCI-P3 renk aralığının yüzde 100'ünü sunabiliyor. Ek olarak derin siyahlar sunmak için Vesa'nın Display HDR True Black 500 yüksek dinamik aralığı da karşılanıyor. LG’nin bu yeni Tandem OLED panelini hangi müşteriler kullanacak şimdilik belirsiz ancak Apple, iPad’lerden sonra bu panelleri MacBook'larda da kullanmak isteyecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.