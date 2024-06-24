LG, dizüstü bilgisayarlar için Tandem OLED üretimine başladı

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Tam Boyutta Gör Ekran teknolojileri alanından dünyanın en önemli üreticilerinden birisi olan LG Display, en yeni iPad Pro modellerine güç veren OLED ekran paneli teknolojisi olan Tandem OLED ekranların seri üretimine başladığını duyurdu. Bu teknoloji daha parlak ve daha uzun ömürlü ekranlara olanak tanıyor.

Tandem OLED'ler dizüstüne geliyor

LG Display, bugün yaptığı açıklamada dizüstü bilgisayarlar için sektörün ilk 13 inç Tandem OLED panelinin seri üretimine başladığını duyurdu. Tandem OLED, Apple'ın geçen ay tanıttığı en yeni iPad Pro modellerinde ilk kez tabletlerde tanıttığı teknolojinin aynısı. LG Display ise bu tabletler için panellerin ana tedarikçisi konumunda.

Tandem OLED panelde, akıllı telefonlardaki mevcut OLED panellerin tek bir yayıcı katmana sahip olmasının aksine iki kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) yayıcı katman ya da ışık yayan katmanlar bulunuyor. Bu da panelin daha uzun kullanım ömrüyle daha yüksek parlaklık sunmasını sağlıyor. İlk olarak 2019 yılında LG Display tarafından ticarileştirilen Tandem OLED’ler başlangıçta otomobillerdeki ekranlarda kullanılmıştı.

Tam Boyutta Gör Bu ilklerin ardından firma yeni paneliyle Tandem OLED'i dizüstü bilgisayarlara sunan ilk şirket de oldu. LG Display, en yeni 13 inç Tandem OLED panelinin dizüstü bilgisayar alanındaki mevcut OLED panellerin iki katı kullanım ömrü ve üç katı parlaklık sunduğunu söyledi. Bunların yanı sıran güç tüketiminde de yüzde 40 oranında azaltma yapıldığı belirtiliyor.

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LG’nin yeni 13 inç Tandem OLED paneli aynı zamanda dokunmatik bir panel. LG Display, dokunmatik performansını iyileştirmek için panelin içine bir dokunmatik sensör yerleştirdiğini söylüyor. Firma önceki panellere göre yaklaşık yüzde 40 daha ince ve yüzde 28 daha hafif bir tasarıma ulaştığının da altını çiziyor. Daha teknik tarafta ise yeni panel, WQXGA+ (2880x1800) ultra yüksek çözünürlük ve DCI-P3 renk aralığının yüzde 100'ünü sunabiliyor. Ek olarak derin siyahlar sunmak için Vesa'nın Display HDR True Black 500 yüksek dinamik aralığı da karşılanıyor. LG’nin bu yeni Tandem OLED panelini hangi müşteriler kullanacak şimdilik belirsiz ancak Apple, iPad’lerden sonra bu panelleri MacBook'larda da kullanmak isteyecektir.

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LG, dizüstü bilgisayarlar için Tandem OLED üretimine başladı