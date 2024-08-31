Xiaomi kendi çipini üretmeye hazırlanıyor: Peki devlerle yarışabilecek mi?

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Xiaomi'nin kendi akıllı telefon çipini geliştirme çalışmalarında sona yaklaştığına dair söylentiler artıyor. Güvenilir bir kaynaktan gelen son ipuçları, bu iddiaları güçlendirirken, çipin performansına dair de bazı önemli detaylar sundu. Bu gelişmeler, Xiaomi'nin Samsung ve Huawei gibi dev markaların yanında yerini alabileceğine işaret ediyor.

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Yogesh Brar adlı bir teknoloji analisti, Xiaomi'nin yeni nesil işlemcisi üzerinde yoğun çalışmaların sürdüğünü belirtti. Brar, bu yeni çipin TSMC'nin N4P işlem sürecine dayandığını ve Unisoc tarafından sağlanan bir 5G modemi barındıracağını söyledi. Performans açısından bakıldığında, bu işlemcinin Snapdragon 8 Gen 1'e benzer performans sunacağı öne sürülüyor. Snapdragon 8 Gen 1, Qualcomm'un 2021'de piyasaya sürdüğü bir amiral gemisi çipti. Daha önceki söylentiler, Xiaomi'nin 4nm tabanlı bir çip üzerinde çalıştığını öne sürmüştü ve Brar'ın açıklamaları bu söylentileri destekler nitelikte.

Yogesh Brar, Xiaomi'nin bu yeni çipini 2025 yılının ilk yarısında tanıtmayı planladığını belirtti. Bu bilgi, çipin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair önemli bir ipucu sunuyor. Ayrıca, Xiaomi'nin 2025 yılında başka yenilikçi ürünlerle de piyasada boy göstereceği iddia ediliyor. Ancak, bu bilgiler henüz doğrulanmadığı için şu an için temkinli yaklaşmakta fayda var.

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