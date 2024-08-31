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    Xiaomi kendi çipini üretmeye hazırlanıyor: Peki devlerle yarışabilecek mi?

    Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin uzun bir zamandır kendi çipini üretebilmenin peşinde olduğu biliniyor. Gelen son bilgiler bu çalışmalarda sona yaklaşıldığını gösteriyor.

    Xiaomi kendi çipini üretmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin kendi akıllı telefon çipini geliştirme çalışmalarında sona yaklaştığına dair söylentiler artıyor. Güvenilir bir kaynaktan gelen son ipuçları, bu iddiaları güçlendirirken, çipin performansına dair de bazı önemli detaylar sundu. Bu gelişmeler, Xiaomi'nin Samsung ve Huawei gibi dev markaların yanında yerini alabileceğine işaret ediyor.

    Yogesh Brar adlı bir teknoloji analisti, Xiaomi'nin yeni nesil işlemcisi üzerinde yoğun çalışmaların sürdüğünü belirtti. Brar, bu yeni çipin TSMC'nin N4P işlem sürecine dayandığını ve Unisoc tarafından sağlanan bir 5G modemi barındıracağını söyledi. Performans açısından bakıldığında, bu işlemcinin Snapdragon 8 Gen 1'e benzer performans sunacağı öne sürülüyor. Snapdragon 8 Gen 1, Qualcomm'un 2021'de piyasaya sürdüğü bir amiral gemisi çipti. Daha önceki söylentiler, Xiaomi'nin 4nm tabanlı bir çip üzerinde çalıştığını öne sürmüştü ve Brar'ın açıklamaları bu söylentileri destekler nitelikte.

    Yogesh Brar, Xiaomi'nin bu yeni çipini 2025 yılının ilk yarısında tanıtmayı planladığını belirtti. Bu bilgi, çipin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair önemli bir ipucu sunuyor. Ayrıca, Xiaomi'nin 2025 yılında başka yenilikçi ürünlerle de piyasada boy göstereceği iddia ediliyor. Ancak, bu bilgiler henüz doğrulanmadığı için şu an için temkinli yaklaşmakta fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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