Xiaomi kendi çipini üretmeye hazırlanıyor: Peki devlerle yarışabilecek mi?

Xiaomi'nin kendi akıllı telefon çipini geliştirme çalışmalarında sona yaklaştığına dair söylentiler artıyor. Güvenilir bir kaynaktan gelen son ipuçları, bu iddiaları güçlendirirken, çipin performansına dair de bazı önemli detaylar sundu. Bu gelişmeler, Xiaomi'nin Samsung ve Huawei gibi dev markaların yanında yerini alabileceğine işaret ediyor.
Yogesh Brar adlı bir teknoloji analisti, Xiaomi'nin yeni nesil işlemcisi üzerinde yoğun çalışmaların sürdüğünü belirtti. Brar, bu yeni çipin TSMC'nin N4P işlem sürecine dayandığını ve Unisoc tarafından sağlanan bir 5G modemi barındıracağını söyledi. Performans açısından bakıldığında, bu işlemcinin Snapdragon 8 Gen 1'e benzer performans sunacağı öne sürülüyor. Snapdragon 8 Gen 1, Qualcomm'un 2021'de piyasaya sürdüğü bir amiral gemisi çipti. Daha önceki söylentiler, Xiaomi'nin 4nm tabanlı bir çip üzerinde çalıştığını öne sürmüştü ve Brar'ın açıklamaları bu söylentileri destekler nitelikte.
Yogesh Brar, Xiaomi'nin bu yeni çipini 2025 yılının ilk yarısında tanıtmayı planladığını belirtti. Bu bilgi, çipin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair önemli bir ipucu sunuyor. Ayrıca, Xiaomi'nin 2025 yılında başka yenilikçi ürünlerle de piyasada boy göstereceği iddia ediliyor. Ancak, bu bilgiler henüz doğrulanmadığı için şu an için temkinli yaklaşmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.