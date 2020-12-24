Xiaomi Mi 11'deki LPDDR5 RAM, standarttan %16 daha hızlı olacak

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Xiaomi başkan yardımcısı ve Redmi genel müdürü Lu Weibing, Xiaomi Mi 11 hakkında yeni bilgiler paylaştı. Deneyimli yöneticiye göre amiral gemisi telefon normal standardın üstünde performans sunan özel bir LPDDR5 RAM'e sahip olacak.

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Çinli teknoloji devi, farklı bellek nesilleri arasındaki hız farkını gözler önüne seren bir grafik hazırladı. Yayınlanan görsel, standart LPDDR5'in 5.500 Mbps'de çalıştığını gösteriyor.

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Safkan LPDDR5 çıtayı yükseltiyor

Buna karşın “full blood” (safkan) olarak tanımlanan LPDDR5'in %16 oranında artırılmış performansa sahip olduğunu ve 6.400 Mbps'ye kadar hızlara ulaşabildiğini görüyoruz.

Xiaomi Mi 11, 28 Aralık'ta tanıtıldığında sadece Qualcomm Snapdragon 888 yonga setiyle güçlendirilmiş ilk akıllı telefon olmakla kalmayacak, aynı zamanda bu özel "safkan" LPDDR5 RAM ile rekabeti farklı bir boyuta taşıyacak.

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