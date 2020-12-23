Nokia markalı ilk klima tanıtıldı

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Nokia markasını taşıyan ilk akıllı klima resmen tanıtıldı. Seride 5 model var ve hepsi inverter teknolojisini destekliyor. Ayrıca dahili Wi-Fi, akıllı hareket sensörleri, iklim kontrol sistemi, çok aşamalı filtre gibi dikkat çeken özelliklerle donatıldıklarını da belirtelim.

Hintli e-ticaret platformu Flipkart geçtiğimiz yıl Nokia ile bir ortaklık anlaşması imzalamıştı. O zamandan bu yana Flipkart ülkede Nokia markası altında çeşitli ürünler piyasaya sürdü. Bunlar arasında akıllı TV ve kısa süre önce tanıtılan bir dizüstü bilgisayar bulunuyor.

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Başlangıç fiyatı da açıklandı

Nokia klimalar minimalist bir tasarıma sahip ve yeni nesil çevreci R32 soğutucu akışkan gaz kullanıyorlar. Beyaz renkteki cihazların alt kısmında marka logosu var. 29 Aralık itibarıyla Hindistan'da piyasaya sürülecek klimalar 420 dolardan başlayayan fiyatlarla satılacak.

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Flipkart'ın markalardan sorumlu başkan yardımcısı Dev Iyer, klimaların Hindistan'da üretildiğini, çok işlevli ve çevre dostu olduğunu söyledi. Şu an için Nokia klimaların uluslararası pazarda satılıp satılmayacakları konusunda bir bilgi bulunmuyor.

https://twitter.com/nokia/status/1340924725690847233

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