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    Nokia markalı ilk klima tanıtıldı

    Nokia markası altında üretilen ilk akıllı klima duyuruldu. İnverter teknolojisini destekleyen Nokia klima, dahili Wi-Fi, akıllı hareket sensörleri ve iklim kontrol sistemi gibi özelliklere sahip.
    13 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
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    Diğer Ev Elektroniği
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia markalı ilk klima tanıtıldı
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    Nokia markasını taşıyan ilk akıllı klima resmen tanıtıldı. Seride 5 model var ve hepsi inverter teknolojisini destekliyor. Ayrıca dahili Wi-Fi, akıllı hareket sensörleri, iklim kontrol sistemi, çok aşamalı filtre gibi dikkat çeken özelliklerle donatıldıklarını da belirtelim.

    Hintli e-ticaret platformu Flipkart geçtiğimiz yıl Nokia ile bir ortaklık anlaşması imzalamıştı. O zamandan bu yana Flipkart ülkede Nokia markası altında çeşitli ürünler piyasaya sürdü. Bunlar arasında akıllı TV ve kısa süre önce tanıtılan bir dizüstü bilgisayar bulunuyor.

    Nokia markalı ilk klima tanıtıldı
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    Başlangıç fiyatı da açıklandı

    Nokia klimalar minimalist bir tasarıma sahip ve yeni nesil çevreci R32 soğutucu akışkan gaz kullanıyorlar. Beyaz renkteki cihazların alt kısmında marka logosu var. 29 Aralık itibarıyla Hindistan'da piyasaya sürülecek klimalar 420 dolardan başlayayan fiyatlarla satılacak.

    Nokia markalı ilk klima tanıtıldı
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    Flipkart'ın markalardan sorumlu başkan yardımcısı Dev Iyer, klimaların Hindistan'da üretildiğini, çok işlevli ve çevre dostu olduğunu söyledi. Şu an için Nokia klimaların uluslararası pazarda satılıp satılmayacakları konusunda bir bilgi bulunmuyor.



    https://twitter.com/nokia/status/1340924725690847233 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    cem650 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    bencede zaten klima yapsın o telefonu bıraksın artık
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nokia ACME olma yolunda ilerliyor gibi
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    formgonder2055 (regaip duman) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    flipkart icin maksat satis olsun, boş pardak koysan hindistanda yine satar, nufusu dunyanin yarisina denk.
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    aschil (Tuncay Şahin) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyice suyunu çıkarıyorlar.
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    68060 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni Commodore. Markanın etiketi ilgisiz sektörlerde, plansızca kullanılıp çarçur ediliyor.
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    Ussuz (mehmet ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nokia ne hallere düştün nokia
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