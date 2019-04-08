Xiaomi Mi 9’un çıkış tarihi belli oldu

Xiaomi, yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirdiği etkinlikte telefonun Türkiye fiyatını açıklamıştı. Xiaomi Mi 9’un 6 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip versiyonu 4699 TL, 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip versiyonu ise 4999 TL fiyat etiketine sahip.
Hepsiburada’da telefonun ön siparişleri alınmaya başlandı. Ön sipariş sayfasındaki teknik özelliklerde RAM kapasitesinin 8 GB olduğu yazıyor ancak 8 GB RAM'li versiyon Türkiye'de satışa sunulmayacak. RAM kapasitesinin 6 GB olduğunu hatırlatalım. Ön sipariş veren kullanıcıların telefonları 15 Nisan’dan itibaren gönderilmeye başlanacak.
Xiaomi Mi 9 özellikleri
Xiaomi Mi 9 gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Üç arka kameraya sahip Xiaomi Mi 9, DxOMark’ın sıralamasına göre kamerasıyla en iyi beşinci telefon konumunda bulunuyor.
Telefonun arka yüzünde bulunan üç kameranın teknik özellikleri şöyle:
- 48 MP, SONY IMX 586, f/1.8, 27mm (geniş açılı), 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF
- 16 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş açılı), 1/3.0", 1.0µm, Laser/PDAF
- 12 MP, f/2.2, 54mm (telefoto), 1/3.6", 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom
Ön kamera 20 MP çözünürlük, f/2.0 diyafram açıklığı ve HDR özellikleri ile geliyor. Telefonun damla çentikli ekranı 6.4 inç büyüklüğe, Full HD+ çözünürlüğe ve AMOLED panele sahip. Gorilla Glass 6 ile çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ile donatılan cihaz, 3300 mAh kapasiteli bir pille geliyor. 27 W hızlı şarj desteği ve 20 W kablosuz hızlı şarj özelliği sunuyor.
Mavi, mor ve siyah renk seçeneği sunan telefonun tüm modellerinde ışığa göre renk değiştiren cam arka yüzey bulunuyor. Xiaomi Mi 9 kutudan MIUI 10 arayüzü ve Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
@Execuvite Bence gayet haklı bir yorum Mi9'un muadili S10e'dir. Sadece işlem gücüne bakmayın, S10+ toplam kullanıcı deneyiminde Mi9'dan çok daha fazlasını sunuyor. Daha yüksek çözünürlüklü Dynamic Amoled HDR10+ ekranı ile, daha iyi ön/arka kamera deneyimi ile, WiFi 802.11ax desteği ile, suya toza dayanıklılığı ile daha yüksek bataryası (4100mah) ile çok daha iyi bir deneyim sunuyor.
Mi9'un rakibi S10+ yada P30Pro değil S10e ve düz P30 olabilir.