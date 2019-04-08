Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi 9’un çıkış tarihi belli oldu

Xiaomi Mi 9'un Türkiye çıkış tarihi belli oldu. Xiaomi'nin amiral gemisi Mi 9, Hepsiburada.com'da ön siparişe açıldı. Telefonun teslim tarihi çıkış tarihi çıktı.
1 ay
4,1b
1
20
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 9 ülkemizde ön satışa sunuldu. Ön satış ile birlikte telefonun kesin çıkış tarihi de belli oldu. Xiaomi Mi 9, 15 Nisan tarihinde çıkacak.

Xiaomi, yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirdiği etkinlikte telefonun Türkiye fiyatını açıklamıştı. Xiaomi Mi 9’un 6 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip versiyonu 4699 TL, 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip versiyonu ise 4999 TL fiyat etiketine sahip.

Hepsiburada’da telefonun ön siparişleri alınmaya başlandı. Ön sipariş sayfasındaki teknik özelliklerde RAM kapasitesinin 8 GB olduğu yazıyor ancak 8 GB RAM'li versiyon Türkiye'de satışa sunulmayacak. RAM kapasitesinin 6 GB olduğunu hatırlatalım. Ön sipariş veren kullanıcıların telefonları 15 Nisan’dan itibaren gönderilmeye başlanacak.

Xiaomi Mi 9 özellikleri

Xiaomi Mi 9 gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Üç arka kameraya sahip Xiaomi Mi 9, DxOMark’ın sıralamasına göre kamerasıyla en iyi beşinci telefon konumunda bulunuyor.

Telefonun arka yüzünde bulunan üç kameranın teknik özellikleri şöyle:

  • 48 MP, SONY IMX 586, f/1.8, 27mm (geniş açılı), 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF
  • 16 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş açılı), 1/3.0", 1.0µm, Laser/PDAF
  • 12 MP, f/2.2, 54mm (telefoto), 1/3.6", 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom

Ön kamera 20 MP çözünürlük, f/2.0 diyafram açıklığı ve HDR özellikleri ile geliyor. Telefonun damla çentikli ekranı 6.4 inç büyüklüğe, Full HD+ çözünürlüğe ve AMOLED panele sahip. Gorilla Glass 6 ile çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ile donatılan cihaz, 3300 mAh kapasiteli bir pille geliyor. 27 W hızlı şarj desteği ve 20 W kablosuz hızlı şarj özelliği sunuyor.

Mavi, mor ve siyah renk seçeneği sunan telefonun tüm modellerinde ışığa göre renk değiştiren cam arka yüzey bulunuyor. Xiaomi Mi 9 kutudan MIUI 10 arayüzü ve Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

Olumsuz özelliklerden de bahsedecek olursak kamerada OIS bulunmuyor. EIS var fakat 60 FPS çekimlerde EIS devreye girmiyor ve video kaydında görüntü çok sarsılıyor. Stereo hoparlör, kulaklık girişi ve suya karşı dayanıklılık özellikleri de Xiaomi Mi 9'de bulunmayan önemli özellikler arasında.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Azumi 1 ay en beğenilen PeYLeR.
@PeYLeR. Size katılmakla birlikte şunuda eklemek isterim S10e'nin Avrupa satış fiyatı 749€ iken, Mi9'un satış fiyatı 449€. Arada 300€ gibi tl bazında nerdeyse 2000 liraya yakın fark varken Türkiye'de bu telefonlar aynı fiyattan satılıyor hatta S10e daha ucuz. Mi9'un hakkı en fazla 3500tl dir.
@Execuvite Bence gayet haklı bir yorum Mi9'un muadili S10e'dir. Sadece işlem gücüne bakmayın, S10+ toplam kullanıcı deneyiminde Mi9'dan çok daha fazlasını sunuyor. Daha yüksek çözünürlüklü Dynamic Amoled HDR10+ ekranı ile, daha iyi ön/arka kamera deneyimi ile, WiFi 802.11ax desteği ile, suya toza dayanıklılığı ile daha yüksek bataryası (4100mah) ile çok daha iyi bir deneyim sunuyor.
Mi9'un rakibi S10+ yada P30Pro değil S10e ve düz P30 olabilir.
@PeYLeR.Size katılmakla birlikte şunuda eklemek isterim S10e'nin Avrupa satış fiyatı 749€ iken, Mi9'un satış fiyatı 449€. Arada 300€ gibi tl bazında ne...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 1 ay
pahalı kardeşim.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PeYLeR. 1 ay
Mi9 un samsungtaki muadili s10e dir. Hatta s10e stereo hoparlör ve suya dayanıklı olması artılarıdır. Hepsiburada da s10e nin 128 gb versiyonu 4.500 TL. Xiaominin %5 karj marjı felsefesi Tr de geçerli değil sanırım. Kesinlikle 4 bin tl nin altında olması gerekiyordu.
Mi9 un samsungtaki muadili s10e dir. Hatta s10e stereo hoparlör ve suya dayanıklı olması artılarıdır. Hepsiburada da s10e nin 128 gb versiyonu 4.500 TL. Xiaomin...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 1 ay
F/P paşamıza yakışmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
susesa 1 ay
Samsung S10e daha ucuza bulunabiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CheckVizoR 1 ay
Sudan ucuz ya, bedava hatta neredeyse.
Ülkenin gelir ortalaması kaç arkadaş ?
Pişkinlik tamamen bu . 5 bin lira nedir yahu?
En baba telefonun ederi benim gözümde 1100 tldir.
Nasıl ki iPhone falan yurt dışında 1100 dolara çıkıyorsa burada 1100 TL olacak arkadaş . Çok aşırı pahalı . Bu paraları veren insanlar ya beyniyle vedalaşmış ya da haram para kazanmıştır..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 1 ay
Bu paraya bunu ancak işten anlamayanlar ve cahiller alır herhalde.
Gider s10 alırım daha iyi...
gsm arena da mi9 450€ s10 ise 770€ turkiyede fiyatı farkı ise 90€
epey.com/...
gsmarena.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murat3566 1 ay
Banggood üzerinden babasını alıyorsun 5000 tl ye. Yazık lan yazik
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 1 ay
1000 lira fazlası var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emreylcn06 1 ay
Çok mu pahali bence değil gibi dolar kuru diğer amiral gemisi diye adlandırdığımız telefonlara bakacak olursak uygun gibi sayılır ama ben asgari ücretli bir çalışan olarak takibi veremiyecem bu miktarları iphone 6 hala yetiyor sonuçta ne yapıyoruz ki instagram 15 dakika 10 dakika WhatsAPP 20 dakika youtube telefonu şarja takıyoruz arama vs onları saymıyorum zaten dolar düşmez de artık bozulunca ya 2. el birşey yada para biriktirip birşey alırız artık
Bu bir telefon alacak olursam yine apple olur neden diyecekseniz 2015 den beri kullanıyorum başka bir açıklaması olan varmı ve fiyati 2. el olarak 1200-1500 tl civarlarında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 1 ay
Şu zamanda stereo speaker olmayan amiral gemi telefona lara verilmez.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 ay
Note9 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ve S-Pen kalemi ile daha mantikli paket olarak. Xiaomi ucuz olusu ile cezbediyordu ama Turkiye'de anlasilan kazik fiyatlariyla pek cezbetmeyecektir sonucta Huawei gibi Cinli bir marka ...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 1 ay
pahalı kardeşim.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4135 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi mi 9 çıkış tarihi, xiaomi mi 9 özellikleri ve
5 etiket daha xiaomi mi 9 ön sipariş xiaomi mi 9 ön satış Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Citizen zamanı en doğru gösteren kol saatlerini tanıttı 1 ay Kingston’dan yeni Xeon işlemciler için bellek modülleri 1 ay Elon Musk, neden Tesla Model 3'ün içinde kamera olduğunu açıkladı 1 ay Lenovo Z6 Pro'nun Snapdragon 855 ile güçlendirileceği kesinleşti 1 ay Giyilebilir telefon Nubia Alpha sonunda satışa sunuluyor 1 ay Meizu kullanıcıları güncelleme alamamaktan şikayetçi 1 ay Fiat Chrysler, Avrupa Birliği'nden ceza yememek için Tesla ile anlaştı 1 ay Microsoft Translator, Windows 10 Mobile platformuna veda ediyor 1 ay Emisyon standartlarına uymayan araçlar Londra'nın merkezine girişte ücret ödeyecek 1 ay Apple, Mac için iTunes uygulamasını parçalıyor 1 ay Nokia X71 ön siparişleri toplanmaya başladı 1 ay Donanımı güvenle çıkar fonksiyonu tarih oluyor 1 ay Tam bir minik tank! "Corsair Crystal 280X incelemesi" 1 ay 50 yıl içinde, otonom araç teknolojisinin işe yaramayacağının farkına varacağız 1 ay Netflix geçtiğimiz yıl, posta yoluyla DVD kiralama hizmetinden 212 milyon dolar kazandı 1 ay Yeni güncelleme Samsung Galaxy A30'da kulaklık ses kalitesini arttırdı 1 ay 20.000 TL'lik PC vs Xbox One X - The Division 2 Grafik Karşılaştırması 1 ay Uluslararası Uzay İstasyonu bugün İstanbul üstünde 20:14’te çıplak gözle görülebilecek 1 ay Nvidia, RTX 2080 ile RTX 2070’in arasında yeni bir kart konumlandırabilir 1 ay Rus sosyal medya devi VK kendi kripto parasını çıkardı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 9’un çıkış tarihi belli oldu Sonraki Asus ROG Phone 2 geliyor 1 ay GPS sistemi sıfırlandı 1 ay New York şehri sürücüler için yüz tanımanın ilk denemesinde başarısız oldu 1 ay 40MP Sony IMX600 kameralı Honor 20 Pro yakında tanıtılacak 1 ay Asus’tan FPS oyuncuları için özel klavye serisi 1 ay Honda'nın Türkiye'deki fabrikasını kapatacağı kesinleşti 1 ay 3 boyutlu yazıcıdan çıkan parmak izi Galaxy S10'u kandırmayı başardı 1 ay Boeing 737 Max üretimi geçici olarak yavaşlatıldı 1 ay Google Asistan artık reklam göstermeye başlayacak 1 ay Vivo'nun devasa pil ve üç arka kameralı telefonu ortaya çıktı 1 ay Mars'tan 'güneş tutulması' görüntüleri: İşte Curiosity'nin gönderdiği video 1 ay Dünyanın en uzun elektrikli araç yolculuğu tamamlandı: Tam 95 bin kilometre 1 ay Avengers: Endgame'in ön satışlarını kaçıran sinemasever iki bilet için 15 bin dolar ödedi 1 ay Samsung Galaxy A90'ın teknik özellikleri sızdırıldı 1 ay Türünün ilki olan HIV terapisi, virüsü saklandığı yerden çıkarıp öldürebiliyor 1 ay Sony Mobile küçülmeye devam ediyor | Mobilite 1 ay Core i7-9750H ve GTX 1650’nin slaytları sızdı: İşlemci tarafında %28 performans artışı yolda 1 ay Fortnite’ın bağımlılık yaptığı tartışmasına Prens Harry de katıldı 1 ay Geceleri sık idrar yapma hipertansiyon belirtisi olabilir 1 ay Redmi'nin Snapdragon 855'li amiral gemisi pop-up kamera ile gelmeyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Bu kadındaki fizik kimsede yok...
DH Forum
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim