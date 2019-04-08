Xiaomi Mi 9’un çıkış tarihi belli oldu

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 9 ülkemizde ön satışa sunuldu. Ön satış ile birlikte telefonun kesin çıkış tarihi de belli oldu. Xiaomi Mi 9, 15 Nisan tarihinde çıkacak.



Xiaomi, yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirdiği etkinlikte telefonun Türkiye fiyatını açıklamıştı. Xiaomi Mi 9’un 6 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip versiyonu 4699 TL, 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip versiyonu ise 4999 TL fiyat etiketine sahip.

Hepsiburada’da telefonun ön siparişleri alınmaya başlandı. Ön sipariş sayfasındaki teknik özelliklerde RAM kapasitesinin 8 GB olduğu yazıyor ancak 8 GB RAM'li versiyon Türkiye'de satışa sunulmayacak. RAM kapasitesinin 6 GB olduğunu hatırlatalım. Ön sipariş veren kullanıcıların telefonları 15 Nisan’dan itibaren gönderilmeye başlanacak.

Xiaomi Mi 9 özellikleri

Xiaomi Mi 9 gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Üç arka kameraya sahip Xiaomi Mi 9, DxOMark’ın sıralamasına göre kamerasıyla en iyi beşinci telefon konumunda bulunuyor.

Telefonun arka yüzünde bulunan üç kameranın teknik özellikleri şöyle:

48 MP, SONY IMX 586, f/1.8, 27mm (geniş açılı), 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF

16 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş açılı), 1/3.0", 1.0µm, Laser/PDAF

12 MP, f/2.2, 54mm (telefoto), 1/3.6", 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom

Ön kamera 20 MP çözünürlük, f/2.0 diyafram açıklığı ve HDR özellikleri ile geliyor. Telefonun damla çentikli ekranı 6.4 inç büyüklüğe, Full HD+ çözünürlüğe ve AMOLED panele sahip. Gorilla Glass 6 ile çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ile donatılan cihaz, 3300 mAh kapasiteli bir pille geliyor. 27 W hızlı şarj desteği ve 20 W kablosuz hızlı şarj özelliği sunuyor.

Mavi, mor ve siyah renk seçeneği sunan telefonun tüm modellerinde ışığa göre renk değiştiren cam arka yüzey bulunuyor. Xiaomi Mi 9 kutudan MIUI 10 arayüzü ve Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

Olumsuz özelliklerden de bahsedecek olursak kamerada OIS bulunmuyor. EIS var fakat 60 FPS çekimlerde EIS devreye girmiyor ve video kaydında görüntü çok sarsılıyor. Stereo hoparlör, kulaklık girişi ve suya karşı dayanıklılık özellikleri de Xiaomi Mi 9'de bulunmayan önemli özellikler arasında.