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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 4 dünyanın en çok satan akıllı bilekliği

    Xiaomi'nin Mi Band serisi akıllı bileklikleri çok iyi bir satış grafiği çiziyor. Çinli şirket Mi Band 4'ün dünyanın en çok satan akıllı bilekliği olduğunu duyurdu.
    9 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Band 4 dünyanın en çok satan akıllı bilekliği
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi, resmi Twitter hesabı aracılığıyla Mi Band 4'ün önemli bir başarıya imza attığını duyurdu.

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    Şirket, uluslararası pazarda Mi Smart Band 4 olarak bilinen Mi Band 4'ün dünyanın en çok satan akıllı bilekliği haline geldiğini açıkladı.

    Xiaomi Mi Band 4 dünyanın en çok satan akıllı bilekliği
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    Piyasaya damga vurdu

    Mi Band serisinin popülaritesi tartışılmaz. Akıllı bilekliğin ilk modeli 9 ayda 1 milyon adet sattı. Mi Band 2'nin milyon barajını aşması ise sadece 2 ay sürdü.

    Mi Band 3 bu rakama 17 günde ulaşırken, Mi Band 4 satışa sunulduktan 8 gün sonra bir milyon kişinin bileğindeydi. 

    Şimdi sırada Mi Band 5 var. Şu an sadece Çin'de satışa sunulan akıllı bileklik 15 Temmuz itibarıyla global pazarda piyasaya sürülecek.



    https://twitter.com/Xiaomi/status/1281120904471285760 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 8 sa.
    Yarım cm daha ince yapabilseydiler . Akıllı saat sektörü domine ederlerdi.
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 9 sa.
    Mi band 4 kullanıcısıyım. Tam anlamı ile mükemmel normalde saat takmayı sevmeyen biriyim çünkü hem akıllı saatler hem klasik saatler bana ağır ve kullanışsız geliyor bileğimde öyle kocaman birşey ile rahat edemiyorum. Ayrıca akıllı saatler 1 veya 2 günde şarjı bitiyor. Mi band4 ü Bluetooth u kapatıp sadece saat ve adımsayar için kullanırsanız 1 ay şarjı gidiyor tecrübe ile sabit. Senkronizasyon u açarsanızda 2 hafta gidiyor daha ne olsun.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 8 sa. .PanxeR.
    Band 3'de aynı şekilde kullanım yaparsanız 1 ayı geçiyor bile. Ben 42 gün kullanmıştım tek şarj ile.
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    ozkan_mee (Özkan Memişoğlu) 8 sa. .PanxeR.
    Ben geçen sene aldım :S bluetooth vs kapalıyken anca 1 hafta gidiyor artık :\ ilk aldığımda bluetooth açıkken 15-20 gün gidiyordu
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    enja 9 sa.
    şuanda tr de var
    https://urun.n11.com/akilli-saat/xiaomi-mi-band-5-akilli-bileklik-bhr4236cn-P438634181?gclsrc=aw.ds&&gclid=CjwKCAjwxqX4BRBhEiwAYtJX7fPTkXrtvD3UZvrqyuJAtfvcYJXn8aVjxCldx4zdm_tXL_d3yxip5BoCmMwQAvD_BwE
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    cp1369 (C P) 6 sa. enja
    Fırsatçıya bakar mısınız, 400 ne :) Normalde Mi band 5 189¥ ve Mi Band 4 169¥. Bizde 2 katından daha pahalı. Ben utandım, komik gerçekten.
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