Xiaomi Mi Band 4 dünyanın en çok satan akıllı bilekliği

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, resmi Twitter hesabı aracılığıyla Mi Band 4'ün önemli bir başarıya imza attığını duyurdu.

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Şirket, uluslararası pazarda Mi Smart Band 4 olarak bilinen Mi Band 4'ün dünyanın en çok satan akıllı bilekliği haline geldiğini açıkladı.

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Piyasaya damga vurdu

Mi Band serisinin popülaritesi tartışılmaz. Akıllı bilekliğin ilk modeli 9 ayda 1 milyon adet sattı. Mi Band 2'nin milyon barajını aşması ise sadece 2 ay sürdü.

Mi Band 3 bu rakama 17 günde ulaşırken, Mi Band 4 satışa sunulduktan 8 gün sonra bir milyon kişinin bileğindeydi.

Şimdi sırada Mi Band 5 var. Şu an sadece Çin'de satışa sunulan akıllı bileklik 15 Temmuz itibarıyla global pazarda piyasaya sürülecek.

https://twitter.com/Xiaomi/status/1281120904471285760

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