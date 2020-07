Far Cry 6, PlayStation Store Hong Kong tarafından sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Ubisoft’un 12 Temmuz Pazar günü düzenleyeceği Forward isimli etkinlikte duyurmayı planladığı Far Cry 6, PlayStation Store Hong Kong mağazasında yanlışlıkla listelendi. Hafta başında ortaya çıkan Assassin’s Creed Valhalla’ya ait oynanış videosunun ardından gelen sızıntı, şirketin etkinlikteki sürprizlerinin sayısının azalmasına neden oldu.

Kısa bir süre içinde PlayStation Store’dan apar topar kaldırılan Far Cry 6 sayfası, oyunla ilgili haberlerin internet ortamında yayılmasına haliyle engel olamadı. Gelin bu detaylara hep birlikte göz atalım.

18 Şubat 2021 tarihinde piyasaya sürülecek oyun, Yara isimli bir ülkede geçecek. Anton Castillo ve oğlu Dieogo’nun zorbalığı altında ezilen ülkedeki yerel savaşçı grubunun bir üyesini canlandıracağımız oyun, Far Cry serisinin en büyük açık dünya haritasına sahip olacak. Dani Rojas isimli kahraman, tahmin edilebileceği gibi sık ağaçlarla kaplı ormanlar, kumsallar ve ülkenin başkenti Esperanza’da diktatör aileye karşı mücadele verecek.

Far Cry serisinin bir klasiği olan ve oyunların kötü adamlarının resmedildiği kapakta, benzer şekilde yeni yapımın kötü adamı var. Far Cry 6’da mücadele edeceğimiz diktatör rolünde ise Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinden tanıdığımız Giancarlo Esposito’yu göreceğiz.

PlayStation Store’da yer alan bilgilere göre PlayStation 4 için satın alınan oyun PlayStation 5 için de ücret ödemeden oynanabilecek. Görünüşe göre Ubisoft’un Assassin’s Creed ve FarCry markalarından vazgeçme gibi bir niyeti yok.

Son olarak, ortaya çıkan sızıntının ardından Far Cry Twitter hesabı, Giancarlo Esposito’nun yer aldığı kısa bir duyuru fragmanı yayınladı. Videoya aşağıda göz atabilirsiniz.

