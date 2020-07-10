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    Far Cry 6, PlayStation Store Hong Kong tarafından sızdırıldı

    PlayStation Store Hong Kong mağazası, Far Cry 6'nın piyasaya sürüleceği tarihi ve oyunun detaylarını yanlışlıkla sızdırdı. Oyunda bu bez Yara isimli ülkeye gidiyoruz.
    16 sa. (Son Güncelleme: 16 sa.)
    2,3b
    15
    10
    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
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    Far Cry 6, PlayStation Store Hong Kong tarafından sızdırıldı
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    Ubisoft’un 12 Temmuz Pazar günü düzenleyeceği Forward isimli etkinlikte duyurmayı planladığı Far Cry 6, PlayStation Store Hong Kong mağazasında yanlışlıkla listelendi. Hafta başında ortaya çıkan Assassin’s Creed Valhalla’ya ait oynanış videosunun ardından gelen sızıntı, şirketin etkinlikteki sürprizlerinin sayısının azalmasına neden oldu.

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    Kısa bir süre içinde PlayStation Store’dan apar topar kaldırılan Far Cry 6 sayfası, oyunla ilgili haberlerin internet ortamında yayılmasına haliyle engel olamadı. Gelin bu detaylara hep birlikte göz atalım.

    18 Şubat 2021 tarihinde piyasaya sürülecek oyun, Yara isimli bir ülkede geçecek. Anton Castillo ve oğlu Dieogo’nun zorbalığı altında ezilen ülkedeki yerel savaşçı grubunun bir üyesini canlandıracağımız oyun, Far Cry serisinin en büyük açık dünya haritasına sahip olacak. Dani Rojas isimli kahraman, tahmin edilebileceği gibi sık ağaçlarla kaplı ormanlar, kumsallar ve ülkenin başkenti Esperanza’da diktatör aileye karşı mücadele verecek.

    Far Cry serisinin bir klasiği olan ve oyunların kötü adamlarının resmedildiği kapakta, benzer şekilde yeni yapımın kötü adamı var. Far Cry 6’da mücadele edeceğimiz diktatör rolünde ise Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinden tanıdığımız Giancarlo Esposito’yu göreceğiz.

    Far Cry 6, PlayStation Store Hong Kong tarafından sızdırıldı
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    PlayStation Store’da yer alan bilgilere göre PlayStation 4 için satın alınan oyun PlayStation 5 için de ücret ödemeden oynanabilecek. Görünüşe göre Ubisoft’un Assassin’s Creed ve FarCry markalarından vazgeçme gibi bir niyeti yok.

     Son olarak, ortaya çıkan sızıntının ardından Far Cry Twitter hesabı, Giancarlo Esposito’nun yer aldığı kısa bir duyuru fragmanı yayınladı. Videoya aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.pcgamer.com/far-cry-6-has-been-spotted-on-the-ps-store/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    UnicornKnight (Onur Aksu) 13 sa. en beğenilen
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    Mugetsuga 16 sa.
    Şu birbirinin aynısı oyunlardan bir tek ben mi nefret ediyorum?Hayır hiç mi kimse yok şunlara tepki verecek "Temcit pilavı gibi sürekli aynı şeyler yeter artık!" diye?Bir de bakmışsın çıktığı ilk birkaç gün içinde 2-3 milyon satmış oluyor.Bazılarına göre "ŞAHESER OYUN" olması için tek şart bu satış rakamları olunca galiba normal karşılanıyor böyle birbirinin aynısı oyunlar
    Şu birbirinin aynısı oyunlardan bir tek ben mi nefret ediyorum?Hayır hiç mi kimse yok şunlara tepki verecek "Temcit pilavı gibi sürekli aynı şeyler yeter artık!...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 15 sa. Mugetsuga
    Bence de artık yeni oyunlar şart. Tadında bırakmayı öğrenmek/bilmek lazım, iyice şeyini çıkardılar.
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    perforantes (Taner YILMAZ) 1 sa.
    Casual diye tabir edilen oyuncu sayısı çok olduğu için bu tarz yapımlar iş görüyor.

    Adamın derdi girip iki sıkıyım,iki görev yapıyım yeter bana diyor.

    Eskisi gibi değil oyunlar kabullenmek ve beklenti içine girmemek lazım.

    Oyuncu için oyun yapılmıyor artık,para için yapılıyor.

    Tekrara düşücem ama yine eskiden oyunu oyuncu oynardı,şimdi oyun seni oynuyor.

    Gidiceğin yere varana kadar herşey önünde,daha basit bir mekanik olabilir mi?

    Büyük firmalar iş yaptığı sürece bundan vazgeçmez.

    Oyuncu dostu ve gerçekten emek harcıyan firmalara lafım yok.
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    hugzho (Umut Yavuz) 2 sa.
    Artık far cry dan umudum yok .
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    gowlet (vahap aslan) 12 sa.
    Ubisoft şamar oğlanı oldu...
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    ßLacKLioN (Yağız Karaaslan ) 13 sa.
    bu ubisoft far cry ve ac creed'in suyunu çıkaracağına prince of persia çıkarsa ya nedir bu ya hep aynı oyun çıkarıyorlar dlc gibi mekan vs aynı. ah prince of persia ahh nerelerdesin :/
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    KaleyDeskop (ali ) 13 sa.
    yanlışlıkla sızdırıldı. peki...
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 13 sa. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    estf (hakan artan) 15 sa.
    far cry 6 da official heisenberg skiniyle oynayabilirsek iyi satar oyun
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 15 sa.
    Öndeki uzun saçlı çocuk polat alemdara benziyor sanki
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    Mugetsuga 16 sa.
    Şu birbirinin aynısı oyunlardan bir tek ben mi nefret ediyorum?Hayır hiç mi kimse yok şunlara tepki verecek "Temcit pilavı gibi sürekli aynı şeyler yeter artık!" diye?Bir de bakmışsın çıktığı ilk birkaç gün içinde 2-3 milyon satmış oluyor.Bazılarına göre "ŞAHESER OYUN" olması için tek şart bu satış rakamları olunca galiba normal karşılanıyor böyle birbirinin aynısı oyunlar
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 15 sa. Mugetsuga
    Bence de artık yeni oyunlar şart. Tadında bırakmayı öğrenmek/bilmek lazım, iyice şeyini çıkardılar.
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