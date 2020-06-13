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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 5'in global versiyonu Temmuz'da çıkacak

    Çinli teknoloji devi Xiaomi kısa süre önce yeni akıllı bilekliğini tanıtmıştı. Şirket şimdi de Mi Band 5'in global versiyonunun önümüzdeki ay piyasaya sürüleceğini açıkladı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Band 5'in global versiyonu Temmuz'da çıkacak
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    Xiaomi önceki gün Mi Band 5 isimli yeni akıllı bilekliğini duyurmuştu. Çinli şirket şimdi de cihazın global versiyonunun yakında piyasaya sürüleceğini doğruladı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı: Manyetik şarj, AMOLED ekran ve NFC"

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı: Manyetik şarj, AMOLED ekran ve NFC

    Xiaomi resmi Twitter hesabında, Mi Band 5'in global versiyonunun önümüzdeki ay çıkacağı açıklandı. Akıllı bilekliğin globan versiyonu Mi Smart Band 5 adı altında piyasaya sürülecek.

    Xiaomi Mi Band 5'in global versiyonu Temmuz'da çıkacak
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    NFC özelliği olacak mı?

    Mi Band 5'in Çinde satılan modelinde kullanılan NFC yongası, yalnızca Çin'in yerel ödeme sistemleri AliPay ve UnionPay'i destekliyor.

    NFC özelliğine sahip Mi Smart Band 5'in ise ilk etapta sadece Mastercard'ı desteklemesi bekleniyor. Kullanıcılar Mi Fit uygulamasına kartlarını ekleyerek ödeme yapabilecekler.

    Mi Band 5'in standart versiyonu 27 dolar, NFC özellikli modeli ise 32 dolar fiyat etiketi taşıyor. Akıllı bilekliğin diğer tüm detaylarına buradaki haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



    https://twitter.com/Xiaomi/status/1271088000315740160 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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