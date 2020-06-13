Xiaomi Mi Band 5'in global versiyonu Temmuz'da çıkacak

Xiaomi önceki gün Mi Band 5 isimli yeni akıllı bilekliğini duyurmuştu. Çinli şirket şimdi de cihazın global versiyonunun yakında piyasaya sürüleceğini doğruladı.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı: Manyetik şarj, AMOLED ekran ve NFC"İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı: Manyetik şarj, AMOLED ekran ve NFC
Xiaomi resmi Twitter hesabında, Mi Band 5'in global versiyonunun önümüzdeki ay çıkacağı açıklandı. Akıllı bilekliğin globan versiyonu Mi Smart Band 5 adı altında piyasaya sürülecek.
NFC özelliği olacak mı?
Mi Band 5'in Çinde satılan modelinde kullanılan NFC yongası, yalnızca Çin'in yerel ödeme sistemleri AliPay ve UnionPay'i destekliyor.
NFC özelliğine sahip Mi Smart Band 5'in ise ilk etapta sadece Mastercard'ı desteklemesi bekleniyor. Kullanıcılar Mi Fit uygulamasına kartlarını ekleyerek ödeme yapabilecekler.
Mi Band 5'in standart versiyonu 27 dolar, NFC özellikli modeli ise 32 dolar fiyat etiketi taşıyor. Akıllı bilekliğin diğer tüm detaylarına buradaki haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://twitter.com/Xiaomi/status/1271088000315740160 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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