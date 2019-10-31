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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fiat Chrysler ve PSA Grubu resmen güçlerini birleştirdi

    Fiat Chrysler ve PSA Grubu güçlerini birleştirme kararı aldı. İki devin birleşmesinden doğacak yeni şirket dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olacak.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Fiat Chrysler ve PSA Grubu resmen güçlerini birleştirdi
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    İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu birleşme kararı aldı. Anlaşmanın detayları bir basın bildirisiyle açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Ford'un yeni nesil multimedya sistemi SYNC 4'ten ilk detaylar geldi"

    Her iki taraf da birleşmeden doğacak yeni şirkette yüzde 50 - 50 paya sahip olacak. Yönetim kurulu ise FCA ve PSA'dan beş üst düzey yöneticiden oluşacak.. PSA İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares ilk dönemde beş yıllığına CEO'luk görevini üstlenecek.

    İki devin birleşmesiyle oluşan yeni şirket Volkswagen, Toyota ve Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının ardından dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olacak.

    Fiat Chrysler ve PSA Grubu resmen güçlerini birleştirdi
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    Birleşmeden sonra, şirketler platformları birleştirip yatırımları optimize ederek yılda yaklaşık 3.7 milyar euro tasarruf etmeyi bekliyor. Ayrıca 170 milyar euro gibi ciddi bir toplam gelire ulaşılmış olunacak.

    Tam birleşme zaman alacak

    Ancak bu tarz birleşmelerde süreç hızlı ilerlemiyor. Tahminlere göre dört yıl içinde birleşmenin yüzde 80'i tamamlanacak. Yedi yılda da eksiksiz bir birleşme sağlanacak.

    FCA bünyesinde Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, RAM ve SRT markaları yer alırken PSA Grubu çatısı altında Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall ve DS Automobiles markaları bulunuyor.



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    shkoksal 9 dk.
    Ferrari, FCA Grup'ta değil miydi?
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    OverClocK1ng 15 dk.
    Bunlar bu saatten sonra birleşse ne yazar. Bizim yerli otomobilimiz 2020 de geliyor. O geldiği zaman bunların esamesi okunmayacak...
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    CVenturas 1 sa.
    Fiat güzel şasi yapıyor umarım psa bunu değerlendirir
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    Like a Sir 1 sa.
    Almanlar dışında kalan herşey bu birleşmenin içinde, herhangi bir rekabet kurumu yok mu buna nabıyonuz siz kardeşim diyecek?
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    corpixx 2 sa.

    Bizim yerli motomobilimizde bunlara kafa tutar
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    Kerim5100 2 sa.
    İki taraf için de maliyetlere aşırı olumlu yansıyacaktır.
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    Cosmos2999 2 sa.
    hem Fiat hem PSA grubu icin faydali birlesme. PSA ucuz pazarlara acilabilecegi gibi Fiat dan PSA nin Kaliteli malzemelerinden faydalanmis olacak. VW nin Skoda ve Seat da gördügümüz Motorlarini Fiat da görmüs olacagiz. böyle birlesmeler Üreticiler icin cok cok tasarruflu parca üretimi anlamina geliyor.
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    homebird 3 sa.
    Onlar için iyi, biz tüketiciler için kötü. Firma sayısı azaldıkça rekabet, rekabet azaldikça kalite düşer fiyat yukselir.
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    zero fear 3 sa.
    Bu işten karlı çıkacak olan kesinlikle Fiat.
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    ezicioyuncu 3 sa.
    Bu birleşmeyle birlikte psa kuzey amerikaya geri döneceğe benziyor
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    Otomobil, fca ve
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