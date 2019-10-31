Fiat Chrysler ve PSA Grubu resmen güçlerini birleştirdi

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İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu birleşme kararı aldı. Anlaşmanın detayları bir basın bildirisiyle açıklandı.

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Her iki taraf da birleşmeden doğacak yeni şirkette yüzde 50 - 50 paya sahip olacak. Yönetim kurulu ise FCA ve PSA'dan beş üst düzey yöneticiden oluşacak.. PSA İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares ilk dönemde beş yıllığına CEO'luk görevini üstlenecek.

İki devin birleşmesiyle oluşan yeni şirket Volkswagen, Toyota ve Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının ardından dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olacak.

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Birleşmeden sonra, şirketler platformları birleştirip yatırımları optimize ederek yılda yaklaşık 3.7 milyar euro tasarruf etmeyi bekliyor. Ayrıca 170 milyar euro gibi ciddi bir toplam gelire ulaşılmış olunacak.

Tam birleşme zaman alacak

Ancak bu tarz birleşmelerde süreç hızlı ilerlemiyor. Tahminlere göre dört yıl içinde birleşmenin yüzde 80'i tamamlanacak. Yedi yılda da eksiksiz bir birleşme sağlanacak.

FCA bünyesinde Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, RAM ve SRT markaları yer alırken PSA Grubu çatısı altında Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall ve DS Automobiles markaları bulunuyor.