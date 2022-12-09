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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin insansı robotu bateri çaldı: İşte performansı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin insansı robotu yeni bir videoda kendini gösterdi. CyberOne bu kez yeteneklerini bateri çalarak sergiledi.                       
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    Xiaomi'nin insansı robotu bateri çaldı: İşte performansı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi geçtiğimiz Ağustos ayında ilk insansı robotunu tanıtmıştı. O tarihten bu yana ortadan kaybolan CyberOne yeni bir videoda ortaya çıktı. Sunum sırasında sadece sahnede yürüyen ve bazı basit hareketler yapan robot bu kez yeteneklerini bateri çalarak sergiledi.

    Xiaomi mühendisleri, robotun davul ritimlerine ayrıştırabildiği bir MIDI dosyası kullandı. CyberOne bu verilere dayanarak müzikle senkronize bir şekilde tüm gövdesini koordineli bir şekilde hareket ettirebildi.

    Ritme başarı ile ayak uyduruyor

    Yayınlanan görüntü CyberOne'ın sadece elindeki sopalarla değil, aynı zamanda ayakları ile müzik aletinin pedallarını da kullanarak ritme oldukça doğru bir şekilde ayak uydurduğunu gösteriyor. Ancak gerçek zamanlı uyum sağlamak yerine önceden oluşturulmuş bir algoritmaya göre hareket etmesi sebebiyle hala istenilen seviyeden çok uzakta.

    Xiaomi'nin insansı robotuna yaklaşık 100.000 dolar değer biçtiğini hatırlatalım. Fakat Çinli şirketin henüz robotu ticarileştirme ya da seri üretime geçirme gibi bir planı yok.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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