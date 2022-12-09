Xiaomi'nin insansı robotu bateri çaldı: İşte performansı

Xiaomi mühendisleri, robotun davul ritimlerine ayrıştırabildiği bir MIDI dosyası kullandı. CyberOne bu verilere dayanarak müzikle senkronize bir şekilde tüm gövdesini koordineli bir şekilde hareket ettirebildi.
Ritme başarı ile ayak uyduruyor
Yayınlanan görüntü CyberOne'ın sadece elindeki sopalarla değil, aynı zamanda ayakları ile müzik aletinin pedallarını da kullanarak ritme oldukça doğru bir şekilde ayak uydurduğunu gösteriyor. Ancak gerçek zamanlı uyum sağlamak yerine önceden oluşturulmuş bir algoritmaya göre hareket etmesi sebebiyle hala istenilen seviyeden çok uzakta.
Xiaomi'nin insansı robotuna yaklaşık 100.000 dolar değer biçtiğini hatırlatalım. Fakat Çinli şirketin henüz robotu ticarileştirme ya da seri üretime geçirme gibi bir planı yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım