Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, 86 inçlik yeni 4K TV'sini duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, EA Pro TV yelpazesini yeni bir modelle güncelledi. Çin'de tanıtılan 86 inçlik versiyon 4K çözünürlükte ekran ve  MEMC teknolojisi ve MediaTek işlemciyle geliyor.
    Oy Ver
    Xiaomi, 86 inçlik yeni 4K TV'sini duyurdu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, EA Pro TV serisini 86 inç ekrana sahip yeni bir modelle genişletti. Yeni ultra büyük televizyon Çin'de 5.999 yuan (860 dolar) özel tanıtım fiyatıyla satılacak, liste fiyatı ise 6.999 yuan (1.004 dolar) olacak.

    EA Pro serisinin 55 inç, 65 inç ve 75 inç versiyonları da bulunuyor. Son eklemeyle birlikte model sayısı dörde çıktı. Xiaomi TV EA Pro 86 metal bir gövdeye sahip. Üzerinde 4K çözünürlük (3840 × 2160 piksel) sunan bir panel bulunuyor.

    Xiaomi, 86 inçlik yeni 4K TV'sini duyurdu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    MEMC teknolojisi sunuyor

    Televizyonda MediaTek MT9638 işlemci mevcut. Ayrıca 2 GB RAM ve 16 GB depolama birimi içeriyor. Şirket yeni modelde ara kareler ekleyerek görüntü kalitesini artıran MEMC teknolojisine yer vermiş durumda. Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 bağlantıları da var.

    Xiaomi, 86 inçlik yeni 4K TV'sini duyurdu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi TV EA Pro 86 kablolu bağlantı için bir RJ-45 bağlantı noktası, iki adet USB Type-A ve iki adet HDMI girişleriyle geliyor. Ses performansından ise 20W gücünde hoparlör sistemi sorumlu. Yeni TV'nin Çin'deki perakende satışları 10 Aralık'ta başlayacak.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız