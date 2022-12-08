Xiaomi, 86 inçlik yeni 4K TV'sini duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

EA Pro serisinin 55 inç, 65 inç ve 75 inç versiyonları da bulunuyor. Son eklemeyle birlikte model sayısı dörde çıktı. Xiaomi TV EA Pro 86 metal bir gövdeye sahip. Üzerinde 4K çözünürlük (3840 × 2160 piksel) sunan bir panel bulunuyor.
MEMC teknolojisi sunuyor
Televizyonda MediaTek MT9638 işlemci mevcut. Ayrıca 2 GB RAM ve 16 GB depolama birimi içeriyor. Şirket yeni modelde ara kareler ekleyerek görüntü kalitesini artıran MEMC teknolojisine yer vermiş durumda. Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 bağlantıları da var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım