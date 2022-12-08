Xiaomi, 86 inçlik yeni 4K TV'sini duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, EA Pro TV serisini 86 inç ekrana sahip yeni bir modelle genişletti. Yeni ultra büyük televizyon Çin'de 5.999 yuan (860 dolar) özel tanıtım fiyatıyla satılacak, liste fiyatı ise 6.999 yuan (1.004 dolar) olacak.

Xiaomi 13 serisi karşınızda: İşte resmi basın görselleri 14 sa. önce eklendi

EA Pro serisinin 55 inç, 65 inç ve 75 inç versiyonları da bulunuyor. Son eklemeyle birlikte model sayısı dörde çıktı. Xiaomi TV EA Pro 86 metal bir gövdeye sahip. Üzerinde 4K çözünürlük (3840 × 2160 piksel) sunan bir panel bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

MEMC teknolojisi sunuyor

Televizyonda MediaTek MT9638 işlemci mevcut. Ayrıca 2 GB RAM ve 16 GB depolama birimi içeriyor. Şirket yeni modelde ara kareler ekleyerek görüntü kalitesini artıran MEMC teknolojisine yer vermiş durumda. Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 bağlantıları da var.

Tam Boyutta Gör Xiaomi TV EA Pro 86 kablolu bağlantı için bir RJ-45 bağlantı noktası, iki adet USB Type-A ve iki adet HDMI girişleriyle geliyor. Ses performansından ise 20W gücünde hoparlör sistemi sorumlu. Yeni TV'nin Çin'deki perakende satışları 10 Aralık'ta başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Xiaomi, 86 inçlik yeni 4K TV'sini duyurdu: İşte özellikleri