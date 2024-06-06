Xiaomi, insansı robotunu üretim süreçlerine entegre etmeyi planlıyor

Bütün ekosistemine entegre etmeyi planlıyor
Şirketin robot bölümü Xiaomi Robotics, robotlarını daha yetenekli ve akıllı hale getirerek şirketin üretim süreçlerine daha fazla katkıda bulunmayı planlıyor. Xiaomi, elektronik, makine, yapay zeka ve otomobil gibi çeşitli sektörlerde robotlardan faydalanmayı düşünüyor.
Şirketin insansı robotu CyberOne, yüksek güç yoğunluğuna sahip aktüatörlerle 300 Nm'ye kadar torka ulaşabiliyor. Gelişmiş görüş yeteneklerine sahip robot, gerçek dünyanın üç boyutlu sanal görüntüsünü yaratabiliyor. Bunun yanında insan duygularını tespit edebiliyor.
177 cm boyunda ve 52 kg ağırlığındaki robot, 21 serbest hareket derecesine ve 0.5 ms tepki süresine sahip. Bu sayede insan hareketlerini tam olarak simüle edebiliyor. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği insansı iki ayaklı kontrol algoritması sayesinde CyberOne'ın yürüyüşünün ve duruşunun doğal ve stabil olduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.