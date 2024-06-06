Xiaomi, insansı robotunu üretim süreçlerine entegre etmeyi planlıyor

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, ilk insansı robotu CyberOne'ı 2022'de tanıtmıştı. Bunun yanında şirketin CyberDog isimli robot köpeği de bulunuyor. Son gelen haberlere göre Xiaomi, robotlarını üretim süreçlerine entegre etmeyi planlıyor.

Bütün ekosistemine entegre etmeyi planlıyor

Şirketin robot bölümü Xiaomi Robotics, robotlarını daha yetenekli ve akıllı hale getirerek şirketin üretim süreçlerine daha fazla katkıda bulunmayı planlıyor. Xiaomi, elektronik, makine, yapay zeka ve otomobil gibi çeşitli sektörlerde robotlardan faydalanmayı düşünüyor.

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Şirketin insansı robotu CyberOne, yüksek güç yoğunluğuna sahip aktüatörlerle 300 Nm'ye kadar torka ulaşabiliyor. Gelişmiş görüş yeteneklerine sahip robot, gerçek dünyanın üç boyutlu sanal görüntüsünü yaratabiliyor. Bunun yanında insan duygularını tespit edebiliyor.

177 cm boyunda ve 52 kg ağırlığındaki robot, 21 serbest hareket derecesine ve 0.5 ms tepki süresine sahip. Bu sayede insan hareketlerini tam olarak simüle edebiliyor. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği insansı iki ayaklı kontrol algoritması sayesinde CyberOne'ın yürüyüşünün ve duruşunun doğal ve stabil olduğu belirtiliyor.

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Xiaomi, insansı robotunu üretime entegre etmeyi planlıyor