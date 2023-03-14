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    Xiaomi Pad 6 Ultra ekran altı parmak izi tarayıcısı ve suya dayanıklı kasa ile geliyor

    Xaiomi markası Nisan ayında Pad 6 tabletlerini tanıtmayı planlıyor. Seri kapsamında sunulması beklenen Ultra modeli, ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip ilk tablet olarak karşımıza çıkacak.
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    Xiaomi Pad 6 Ultra ekran altı parmak izi tarayıcısı ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Nisan ayında yeni ürünlerini tanıtma planları yapyor. Etkinliğin en önemli unsurlarından biri Xiaomi Pad 6 serisi tabletler olacak. Çinli şirketin bu yıl seriyi amiral gemisi Pad 6 Ultra modeliyle genişleteceğini zaten daha önce öğrenmiştik.

    Çinli kaynaklar yeni model için neden "Ultra" isminin seçildiğini ortaya koyan bazı önemli detaylar paylaştı. Cihazın ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip ilk tablet olarak piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Ayrıca büyük bir AMOLED ekranla karşımıza çıkacak.

    Xiaomi Pad 6 Ultra ekran altı parmak izi tarayıcısı ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Suya dayanıklı kasa ve yüksek çözünürlüklü ana kamera

    Xiaomi Pad 6 Ultra'nın suya dayanıklı bir kasaya sahip olacağı yönünde bilgiler var. Cihaz böylelikle aynı özelliği taşıması beklenen Samsung Galaxy Tab S9'un önüne geçmiş olacak. Ayrıca birden fazla kamerayla donatılacağı ve yüksek çözünürlüklü bir ana sensör içereceği ifade ediliyor.

    Yukarıda listelenen tüm bu özelliklere bakılırsa tablet oldukça ilgi çekici bir model olacak. Buna bağlı olarak da yüksek bir fiyat etiketi taşıyacağını söyleyebiliriz. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Daha fazlası için Xiaomi'nin bahar etkinliğini beklememiz gerekecek.

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