Huawei P60 ve katlanabilir Mate X3 birlikte geliyor: İşte tarih

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Huawei yeni ürünlerini duyurmaya hazırlanıyor. Şirket önümüzdeki hafta yapılması planlanan ilkbahar amiral gemisi ürün lansman konferansını resmen duyurdu. Söz konusu etkinlik 23 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Huawei P60 Pro’nun iddialı kamera örnekleri paylaşıldı 1 hf. önce eklendi

Huawei'nin lansman kapsamında P60 serisi ve Mate X3 katlanabilir telefonunu tanıtması bekleniyor. Yayınlanan posterin üst kısmı Huawei P60'taki büyük halka kamerayı tasvir ederken alt bölüm Huawei Mate X3'ün katlanabilir tasarımına işaret ediyor.

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Fotoğraf örnekleri paylaşılmıştı

Daha önce Çinli markanın üst düzey yöneticilerinden biri Huawei P60 Pro kamerasıyla çekilmiş fotoğraf örnekleri paylaşmıştı. Yayınlanan kareler fotoğrafçılık alanında önemli işlere imza atan Huawei'nin P60 Pro’da da bu geleneğini sürdüreceğini ortaya koydu.

Huawei Mate X3 ise Mate X2'nin tasarımını kullanmaya devam edecek. Katlanabilir telefonun daha ince ve daha hafif olmasının yanı sıra daha uzun pil ömrü sunması bekleniyor. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Daha fazlası için 10 gün daha beklememiz gerekecek.

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