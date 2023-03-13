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    Anlık Bildirim

    Huawei P60 ve katlanabilir Mate X3 birlikte geliyor: İşte tarih

    Huawei önümüzdeki hafta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Çinli marka Huawei P60 serisi akıllı telefonlarını ve katlanabilir Mate X3'ü tanıtmaya hazırlanıyor.
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    Huawei P60 ve katlanabilir Mate X3 birlikte geliyor: İşte tarih Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Huawei yeni ürünlerini duyurmaya hazırlanıyor. Şirket önümüzdeki hafta yapılması planlanan ilkbahar amiral gemisi ürün lansman konferansını resmen duyurdu. Söz konusu etkinlik 23 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

    Huawei'nin lansman kapsamında P60 serisi ve Mate X3 katlanabilir telefonunu tanıtması bekleniyor. Yayınlanan posterin üst kısmı Huawei P60'taki büyük halka kamerayı tasvir ederken alt bölüm Huawei Mate X3'ün katlanabilir tasarımına işaret ediyor.

    Huawei P60 ve katlanabilir Mate X3 birlikte geliyor: İşte tarih Tam Boyutta Gör

    Fotoğraf örnekleri paylaşılmıştı

    Daha önce Çinli markanın üst düzey yöneticilerinden biri Huawei P60 Pro kamerasıyla çekilmiş fotoğraf örnekleri paylaşmıştı. Yayınlanan kareler fotoğrafçılık alanında önemli işlere imza atan Huawei'nin P60 Pro’da da bu geleneğini sürdüreceğini ortaya koydu.

    Huawei Mate X3 ise Mate X2'nin tasarımını kullanmaya devam edecek. Katlanabilir telefonun daha ince ve daha hafif olmasının yanı sıra daha uzun pil ömrü sunması bekleniyor. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Daha fazlası için 10 gün daha beklememiz gerekecek.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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