Huawei P60 ve katlanabilir Mate X3 birlikte geliyor: İşte tarih

Huawei'nin lansman kapsamında P60 serisi ve Mate X3 katlanabilir telefonunu tanıtması bekleniyor. Yayınlanan posterin üst kısmı Huawei P60'taki büyük halka kamerayı tasvir ederken alt bölüm Huawei Mate X3'ün katlanabilir tasarımına işaret ediyor.
Fotoğraf örnekleri paylaşılmıştı
Daha önce Çinli markanın üst düzey yöneticilerinden biri Huawei P60 Pro kamerasıyla çekilmiş fotoğraf örnekleri paylaşmıştı. Yayınlanan kareler fotoğrafçılık alanında önemli işlere imza atan Huawei'nin P60 Pro’da da bu geleneğini sürdüreceğini ortaya koydu.
Huawei Mate X3 ise Mate X2'nin tasarımını kullanmaya devam edecek. Katlanabilir telefonun daha ince ve daha hafif olmasının yanı sıra daha uzun pil ömrü sunması bekleniyor. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Daha fazlası için 10 gün daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez