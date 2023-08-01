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    Xiaomi Redmi 12 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, bütçe odaklı yeni telefonu Redmi 12 5G modelini duyurdu. Peki Redmi 12 5G neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı...
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    Xiaomi Redmi 12 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi markası altında bütçe odaklı akıllı telefonlara imza atan Xiaomi, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Son olarak Çinli üretici, yeni telefonu Redmi 12 5G modelini duyurdu. Peki rekabetçi bir fiyatla gelen Redmi 12 5G, neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı.

    Karşınızda Xiaomi Redmi 12 5G

    Xiaomi Redmi 12 5G, ön yüzünde FullHD+ çözünürlük sunan 6,79 inç boyutlarında IPS LCD panele ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu ekranın 90 Hz yenileme hızı ve 550 nit tepe parlaklığına sahip olduğunu belirtelim. 

    Xiaomi Redmi 12 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon, gücünü 8 GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama alanı ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2'den alıyor. 4 nm üretim teknolojisini temel alan işlemci, 2 adet 2.2GHz Cortex-A78 ve 6 adet 2.0GHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Oyun ve görüntüleme tabanlı yüklerde ise Adreno 613 MP2 grafik birimi ile destekleniyor.

    Kamera bölümünde Xiaomi Redmi 12 5G, bir adet led flaş ve ikili sensör kurulumu ile vitrine çıkacak. Bunlar f/1.8 50MP birincil ve f/2.4 2MP makro odaklı sensör. Ön bölümde ise cihaza, selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için f/2.0 8 MP kamera eşlik ediyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda.

    Bütçe telefonu, kutusundan Android 13 destekli MIUI 14 ve 18W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, toz ve su sıçramalarına karşı temel IP53 koruması, Bluetooth 5.3, 5G desteği, USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi yer alıyor. 

    Yeşim Taşı, Pastel Mavi ve Gümüş renk seçeneğiyle gelen Redmi 12 5G, 133 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz net değil. 

    Xiaomi Redmi 12 5G fiyatı:

    Xiaomi Redmi 12 5G 4GB+128GB: 133 dolar

    Xiaomi Redmi 12 5G 6GB+128GB: 150 dolar

    Xiaomi Redmi 12 5G 8GB+256GB: 175 dolar

    Xiaomi Redmi 12 5G özellikleri

    • Ekran: 6.79 inç, IPS LCD, FullHD+, 90 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
    • RAM: 4GB / 6GB / 8GB
    • Depolama: 128GB / 256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP f/1.8 (ana), 2 MP f/2.4 (makro)
    • Ön Kamera: 8MP f/2.0 1.12µm
    • Pil: 5.000 mAh (18W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13 MIUI 14
    • Boyutlar: 168.6 x 76.3 x 8.2 mm
    • Ağırlık: 199 gram
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