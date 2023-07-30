Redmi Pad 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi
Görünüşe göre Redmi Pad 2'nin ön tasarımı, selefi Redmi Pad ile neredeyse aynı olacak. Ancak arka panelde küçük değişimler görebiliriz. Niketim ikinci nesil tabletin kamera bölümünde yükseltmeler alacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni sızıntı, tabletin TUV sertifikasına ek olarak yaklaşık 10,5 x 7 inç boyutunda olacağını da doğruladı. Bu noktada cihazın üst çerçevesinde selfie kamerası, sol çerçevesinde ise güç tuşu konumlandırılmış.
Redmi Pad 2 beklenen özellikler
Redmi Pad 2'nin kutusundan Android 13 tabanlı MIUI 14 ve 22.5W şarj destekli 8.000mAh pil paketi ile çıkması bekleniyor. Kamera bölümünde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP ön kamera yer alacak. Redmi Pad 2'nin çıkış tarihi ve arka kamera detayları ise henüz netlik kazanmadı. Ancak bütçe dostu bir fiyatla birden fazla pazarda pisaya çıkacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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