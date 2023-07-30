Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, Redmi markası adı altında bütçe odaklı cihazlara imza atmaya devam ediyor. Bu bağlamda Çinli dev, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Redmi Pad modelinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bugünse Redmi Pad 2, ilk kez canlı olarak görüntülendi. Peki ikinci nesil Redmi Pad neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Redmi Pad 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi

Görünüşe göre Redmi Pad 2'nin ön tasarımı, selefi Redmi Pad ile neredeyse aynı olacak. Ancak arka panelde küçük değişimler görebiliriz. Niketim ikinci nesil tabletin kamera bölümünde yükseltmeler alacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni sızıntı, tabletin TUV sertifikasına ek olarak yaklaşık 10,5 x 7 inç boyutunda olacağını da doğruladı. Bu noktada cihazın üst çerçevesinde selfie kamerası, sol çerçevesinde ise güç tuşu konumlandırılmış.

Redmi Pad 2 beklenen özellikler

Mevcut sızıntılara göre ikinci nesil Redmi Pad 2, 2K çözünürlük ve 90hz yenileme hızı sunan 10 inç ve üzeri IPS LCD ekrana sahip olacak. Donanım bölümünde ise, 4/6 GB LPDDR4x RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 680 platformu ile vitrine çıkacak.

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Redmi Pad 2'nin kutusundan Android 13 tabanlı MIUI 14 ve 22.5W şarj destekli 8.000mAh pil paketi ile çıkması bekleniyor. Kamera bölümünde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP ön kamera yer alacak. Redmi Pad 2'nin çıkış tarihi ve arka kamera detayları ise henüz netlik kazanmadı. Ancak bütçe dostu bir fiyatla birden fazla pazarda pisaya çıkacağı belirtiliyor.

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Redmi Pad 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi