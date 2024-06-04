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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Civi özellikleri açıklandı: 12 Haziran'da geliyor

    Xiaomi, bir süredir gündemde olan Xioami 14 Civi modelini duyurmaya başladı. Akıllı telefon yeniden markalanmış Xiaomi Civi 4 Pro olarak sahneye çıkacak. İşte Xiaomi 14 Civi özellikleri...
    Xiaomi 14 Civi özellikleri açıklandı: 12 Haziran'da geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bir süredir gündemde olan Xiaomi 14 Civi modelini çok yakında duyurmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi hem özellikleri hem de tasarımıyla ilgi odağı haline gelen Civi serisi, uzun yılların ardından ilk kez Çin dışında satışa sunulacak. Xiaomi 14 Civi'nin özellikleri ise geçtiğimiz saatlerde doğrulandı.

    Xiaomi 14 Civi özellikleri açıklandı

    Bildiğiniz gibi Xiaomi Civi 4 Pro, yalnızca Çin'de satışa sunuldu. Bu bağlamda akıllı telefonun yeniden markalanmış Xiaomi 14 Civi olarak lanse edileceği söyleniyor. Üstelik bu aşamada ufak çaplı yükseltmeler de olacak. Paylaşılan teaser görüntülerine göre Xiaomi 14 Civi, yalnızca 7,4 mm kalınlığında olacak. Üstelik aşınmaya altı kat dayanıklı suni deri kaplamayla tanıtılacak modelin, Cruise Blue, Matcha Green ve Shadow Black renklerinde sunulacağını görüyoruz. 

    Xiaomi 14 Civi özellikleri açıklandı: 12 Haziran'da geliyor Tam Boyutta Gör
    Kamera bölümünde ise, cihazın 15mm-50mm aralığında "segmentinin önde gelen Leica kamera sistemine" sahip olacağı belirtiliyor. Bunun Civi 4 Pro'nun OIS'li 50 MP ana, 12 MP ultra geniş ve 50 MP 2x telefoto sensörleriyle eşleştiğini söyleyebiliriz. Ayrıca "25 mm sinematik HDR", 120 derece 15 mm ultra geniş çekim ve çift 32 MP + 32 MP selfie kamerasına işaret ediliyor.

    Xiaomi 14 Civi, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunan 6.55 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca kavisli yapıdaki bu ekranın 3.000 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Vitus 2 ile sunulacağını hatırlatalım. Telefonun kalbinde ise Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti (tıpkı Civi 4 Pro gibi) bulunacak.

    Xiaomi 14 Civi'nin 67W şarj destekli 4.700 mAh pil ve Android 14 tabanlı HyperOS ile kutudan çıkması bekleniyor.12 Haziran'da sahne alacak telefonun fiyatı ise henüz açıklanmış değil. Ancak Xiaomi Civi 4 Pro'nun 380 eurodan başlayan fiyatlara sahip olduğunu hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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