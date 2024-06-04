Xiaomi 14 Civi özellikleri açıklandı: 12 Haziran'da geliyor

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bir süredir gündemde olan Xiaomi 14 Civi modelini çok yakında duyurmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi hem özellikleri hem de tasarımıyla ilgi odağı haline gelen Civi serisi, uzun yılların ardından ilk kez Çin dışında satışa sunulacak. Xiaomi 14 Civi'nin özellikleri ise geçtiğimiz saatlerde doğrulandı.

Xiaomi 14 Civi özellikleri açıklandı

Bildiğiniz gibi Xiaomi Civi 4 Pro, yalnızca Çin'de satışa sunuldu. Bu bağlamda akıllı telefonun yeniden markalanmış Xiaomi 14 Civi olarak lanse edileceği söyleniyor. Üstelik bu aşamada ufak çaplı yükseltmeler de olacak. Paylaşılan teaser görüntülerine göre Xiaomi 14 Civi, yalnızca 7,4 mm kalınlığında olacak. Üstelik aşınmaya altı kat dayanıklı suni deri kaplamayla tanıtılacak modelin, Cruise Blue, Matcha Green ve Shadow Black renklerinde sunulacağını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümünde ise, cihazın 15mm-50mm aralığında "segmentinin önde gelen Leica kamera sistemine" sahip olacağı belirtiliyor. Bunun Civi 4 Pro'nun OIS'li 50 MP ana, 12 MP ultra geniş ve 50 MP 2x telefoto sensörleriyle eşleştiğini söyleyebiliriz. Ayrıca "25 mm sinematik HDR", 120 derece 15 mm ultra geniş çekim ve çift 32 MP + 32 MP selfie kamerasına işaret ediliyor.

Xiaomi 14 Civi, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunan 6.55 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca kavisli yapıdaki bu ekranın 3.000 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Vitus 2 ile sunulacağını hatırlatalım. Telefonun kalbinde ise Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti (tıpkı Civi 4 Pro gibi) bulunacak.

Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Xiaomi 14 Civi'nin 67W şarj destekli 4.700 mAh pil ve Android 14 tabanlı HyperOS ile kutudan çıkması bekleniyor.12 Haziran'da sahne alacak telefonun fiyatı ise henüz açıklanmış değil. Ancak Xiaomi Civi 4 Pro'nun 380 eurodan başlayan fiyatlara sahip olduğunu hatırlatalım.

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