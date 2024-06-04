Xiaomi 14 Civi özellikleri açıklandı: 12 Haziran'da geliyor

Xiaomi 14 Civi özellikleri açıklandı
Bildiğiniz gibi Xiaomi Civi 4 Pro, yalnızca Çin'de satışa sunuldu. Bu bağlamda akıllı telefonun yeniden markalanmış Xiaomi 14 Civi olarak lanse edileceği söyleniyor. Üstelik bu aşamada ufak çaplı yükseltmeler de olacak. Paylaşılan teaser görüntülerine göre Xiaomi 14 Civi, yalnızca 7,4 mm kalınlığında olacak. Üstelik aşınmaya altı kat dayanıklı suni deri kaplamayla tanıtılacak modelin, Cruise Blue, Matcha Green ve Shadow Black renklerinde sunulacağını görüyoruz.
Xiaomi 14 Civi, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunan 6.55 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca kavisli yapıdaki bu ekranın 3.000 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Vitus 2 ile sunulacağını hatırlatalım. Telefonun kalbinde ise Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti (tıpkı Civi 4 Pro gibi) bulunacak.
Xiaomi 14 Civi'nin 67W şarj destekli 4.700 mAh pil ve Android 14 tabanlı HyperOS ile kutudan çıkması bekleniyor.12 Haziran'da sahne alacak telefonun fiyatı ise henüz açıklanmış değil. Ancak Xiaomi Civi 4 Pro'nun 380 eurodan başlayan fiyatlara sahip olduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.