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    Xiaomi Smart Band 9’un global satış fiyatı ve muhtemel çıkış tarihi sızdırıldı

    Kısa bir süre önce Çin’de satışa sunulan Xiaomi Smart Band 9’un şimdi de global satış fiyatı ve muhtemel çıkış tarihi sızdırıldı. İşte Xiaomi Smart Band 9 hakkında merak edilen konuların yanıtları.

    Xiaomi Smart Band 9’un global satış fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin popüler Smart Band serisinin son modeli olan Smart Band 9'un global lansmanı, beklenenden daha erken gerçekleşebilir. Cihaz, kısa bir süre önce Çin’de tanıtılmış olsa da, yeni gelişmeler uluslararası pazarlara daha hızlı bir şekilde sunulacağını gösteriyor.

    Smart Band 9’un Amazon İtalya’da 19 Ağustos’ta satışa çıkacağına dair bir liste ortaya çıktı. Fiyatlandırma detayları henüz doğrulanmamış olsa da, bu erken çıkış Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji ürünleri için genellikle uyguladığı gecikmeli uluslararası lansman stratejisinden bir sapma olabilir.

    Yayımlanan bir rapora göre, Smart Band 9’un Amazon İtalya’da 44 dolar civarında satışa sunulması bekleniyor. Serinin bir önceki modelinin başlangıç fiyatının 41 dolar olduğunu düşünecek olursak,  Smart Band 9’un fiyatının selefine göre yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, Smart Band 9’un uluslararası versiyonunun Çin’deki modelle aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

    Xiaomi Smart Band 9’un özellikleri

    Xiaomi Smart Band 9’un özelliklerinin başında 1.62 inç AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran, 1200 nit parlaklığa sahip ve kullanıcılar için 200'den fazla saat yüzü seçeneği sunuyor. Sağlık izleme özellikleri, önceki modele göre doğruluk payı %16 oranında geliştirilmiş kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyesi ve stres takibi özelliklerini içeriyor. Uyku izleme özelliğinin de geliştirildiği yeni model kullanıcılarına daha iyi dinlenme için optimal uyku döngüleri öneriyor.

    Cihaz, 150’den fazla egzersiz modu ve rehberli koşu kursları sunuyor. Bluetooth 5.4 bağlantısı ile müzik kontrolü, mesaj yanıtlama ve hava durumu güncellemeleri gibi temel akıllı özellikler de mevcut. Dileyen kullanıcılar temassız ödemeler için NFC destekli modeli de tercih edebilecekler. 50 metreye kadar su geçirmez olan Smart Band 9, yüzme gibi su aktiviteleri için de uygun. Son olarak, cihazın 233mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olduğunu ve bu sayede tek bir şarjla 21 güne kadar kullanılabileceğini de hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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