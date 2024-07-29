EA Sports FC 25 Rush tanıtıldı: Çılgın özelliklerle geliyor!

EA Sports FC 25, oyun severleri yepyeni bir mod olan Rush ile tanıştırıyor. Bu mod, futbol deneyimini daha heyecan verici ve dinamik hale getirecek. Rush, her biri dört oyuncudan ve bir AI (yapay zeka) kontrolünde kaleciden oluşan iki takımın, daha küçük bir sahada 5'e 5 maçlar yapmasını sağlayan bir mod. Bu mod, önceki sürümlerdeki popüler VOLTA modunun yerini alacak şekilde tasarlandı ve ekip çalışması ile iletişime önemini birkaç kademe daha ileriye taşıdı.
Rush modunda, oyuncular maç boyunca sadece bir karakteri kontrol edebiliyorlar, bu da stratejik işbirliği ve iletişimin önemini artırıyor. Oyun daha hızlı, tempolu ve dinamik olup, geleneksel başlangıç pozisyonu yerine tüm oyuncuların topa doğru koştuğu eşsiz bir başlama vuruşuyla başlıyor. Ayrıca penaltılar, kaleci ile 1'e 1 kontroller üzerinden gerçekleştiriliyor ve bu da oyuna ekstra bir heyecan ve beceri katmanı ekliyor.
Rush modunun özelliklerinden biri de, sert fauller için 60 saniyelik ihraçlar anlamına gelen Mavi Kartlar uygulaması. Ofsayt kuralları da geçerli, ancak bunun da kuralları biraz değişmiş ve yalnızca üçüncü bölgedeki pozisyonlar için geçerli hale getirilmiş. Ayrıca Rush; Ultimate Team, Clubs, Kick-Off ve Manager Career gibi çeşitli modlarda kullanılabilecek ve her modda kendine özgü ödüller sunacak.
Nike ile işbirliği içinde geliştirilen özel bir stadyum ve ünlü yorumcu Fernando Palomo'nun heyecan verici anlatımları, Rush modunu daha da özel kılan unsurlar arasında yer alıyor. Nike Swoosh’un ikonik açılarıyla tasarlanan stadyum, oyunculara benzersiz bir futbol deneyimi sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.