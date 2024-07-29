EA Sports FC 25 Rush tanıtıldı: Çılgın özelliklerle geliyor!

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EA Sports FC 25, oyun severleri yepyeni bir mod olan Rush ile tanıştırıyor. Bu mod, futbol deneyimini daha heyecan verici ve dinamik hale getirecek. Rush, her biri dört oyuncudan ve bir AI (yapay zeka) kontrolünde kaleciden oluşan iki takımın, daha küçük bir sahada 5'e 5 maçlar yapmasını sağlayan bir mod. Bu mod, önceki sürümlerdeki popüler VOLTA modunun yerini alacak şekilde tasarlandı ve ekip çalışması ile iletişime önemini birkaç kademe daha ileriye taşıdı.

Rush modunda, oyuncular maç boyunca sadece bir karakteri kontrol edebiliyorlar, bu da stratejik işbirliği ve iletişimin önemini artırıyor. Oyun daha hızlı, tempolu ve dinamik olup, geleneksel başlangıç pozisyonu yerine tüm oyuncuların topa doğru koştuğu eşsiz bir başlama vuruşuyla başlıyor. Ayrıca penaltılar, kaleci ile 1'e 1 kontroller üzerinden gerçekleştiriliyor ve bu da oyuna ekstra bir heyecan ve beceri katmanı ekliyor​.

Rush modunun özelliklerinden biri de, sert fauller için 60 saniyelik ihraçlar anlamına gelen Mavi Kartlar uygulaması. Ofsayt kuralları da geçerli, ancak bunun da kuralları biraz değişmiş ve yalnızca üçüncü bölgedeki pozisyonlar için geçerli hale getirilmiş. Ayrıca Rush; Ultimate Team, Clubs, Kick-Off ve Manager Career gibi çeşitli modlarda kullanılabilecek ve her modda kendine özgü ödüller sunacak​.

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Nike ile işbirliği içinde geliştirilen özel bir stadyum ve ünlü yorumcu Fernando Palomo'nun heyecan verici anlatımları, Rush modunu daha da özel kılan unsurlar arasında yer alıyor. Nike Swoosh’un ikonik açılarıyla tasarlanan stadyum, oyunculara benzersiz bir futbol deneyimi sunuyor​.

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