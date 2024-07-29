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    EA Sports FC 25 Rush tanıtıldı: Çılgın özelliklerle geliyor!

    Uzun süredir hakkında pek çok dedikodunun dolaştığı Rush modu, sonunda tüm detaylarıyla ortaya çıktı. İşte EA Sports FC 25’in en can alıcı modu olmaya aday Rush modu!

    EA Sports FC 2025 Rush tanıtıldı: Çılgın özelliklerle geliyor! Tam Boyutta Gör

    EA Sports FC 25, oyun severleri yepyeni bir mod olan Rush ile tanıştırıyor. Bu mod, futbol deneyimini daha heyecan verici ve dinamik hale getirecek. Rush, her biri dört oyuncudan ve bir AI (yapay zeka) kontrolünde kaleciden oluşan iki takımın, daha küçük bir sahada 5'e 5 maçlar yapmasını sağlayan bir mod. Bu mod, önceki sürümlerdeki popüler VOLTA modunun yerini alacak şekilde tasarlandı ve ekip çalışması ile iletişime önemini birkaç kademe daha ileriye taşıdı.

     

    Rush modunda, oyuncular maç boyunca sadece bir karakteri kontrol edebiliyorlar, bu da stratejik işbirliği ve iletişimin önemini artırıyor. Oyun daha hızlı, tempolu ve dinamik olup, geleneksel başlangıç pozisyonu yerine tüm oyuncuların topa doğru koştuğu eşsiz bir başlama vuruşuyla başlıyor. Ayrıca penaltılar, kaleci ile 1'e 1 kontroller üzerinden gerçekleştiriliyor ve bu da oyuna ekstra bir heyecan ve beceri katmanı ekliyor​.

    Rush modunun özelliklerinden biri de, sert fauller için 60 saniyelik ihraçlar anlamına gelen Mavi Kartlar uygulaması. Ofsayt kuralları da geçerli, ancak bunun da kuralları biraz değişmiş ve yalnızca üçüncü bölgedeki pozisyonlar için geçerli hale getirilmiş. Ayrıca Rush; Ultimate Team, Clubs, Kick-Off ve Manager Career gibi çeşitli modlarda kullanılabilecek ve her modda kendine özgü ödüller sunacak​.

    Nike ile işbirliği içinde geliştirilen özel bir stadyum ve ünlü yorumcu Fernando Palomo'nun heyecan verici anlatımları, Rush modunu daha da özel kılan unsurlar arasında yer alıyor. Nike Swoosh’un ikonik açılarıyla tasarlanan stadyum, oyunculara benzersiz bir futbol deneyimi sunuyor​.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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