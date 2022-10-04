Xiaomi TV Q2 serisi tanıtıldı: Fiyatıyla iddialı QLED TV

- Xiaomi TV Q2 serisi fiyatı
- Xiaomi TV Q2 50 inç özellikleri
- Xiaomi TV Q2 55 inç özellikleri
- Xiaomi TV Q2 65 inç özellikleri
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Xiaomi, bugün gerçekten mega bir etkinlik düzenledi. Çinli dev, eğlenceli cihazlarından ev ve yaşam ürünlerine kadar kullanıcıların evini daha akıllı hale getiren yeni AIoT (nesnelerin yapay zekası) ürününü tanıttı. Xiaomi’nin bu yıl çok beklenen amiral gemisi telefonu ile birlikte elektrikli süpürge, akıllı TV, akıllı saat ve tablet dahil birçok ürün duyuruldu. Xiaomi’nin 4K panele sahip Google TV’leri de etkinlikte dikkat çeken yeni ürünler arasındaydı.
Xiaomi, Avrupa’ya üç yeni akıllı TV modelini getirdi. Xiaomi TV Q2 serisi, 50 inç, 55 inç ve 65 inç ekran seçenekleriyle Avrupa’da satışa çıktı. 4K panele sahip TV’ler, farklı ekran boyutları sunarken aynı özellikleri içeriyorlar.
Xiaomi TV Q2 series, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlük, %92 DCI-P3 renk gamı, MEMC desteği ve Dolby Vision IQ entegrasyonu sunuyor. TV’lerin ekran yenileme hızları 120Hz veya daha yüksek beklenirken, 60Hz ile sınırlandırılmış. Televizyonlarda üç adet HDMI girişi var ancak Xiaomi, TV Q2 serisinin hangi HDMI versiyonunu bulundurduğunu söylemedi. HDMI 2.0 olması kuvvetle muhtemel. Üç model de 30w ses çıkışı sunan ikili 15w hoparlöre sahip olmasının yanında Dolby Atmos ve DTS-X desteği sunuyor.
Xiaomi’nin Q2 serisi olarak adlandırdığı Google TV, 2GB RAM, 16GB depolama ile geliyor. İşlemci MTK 9611; 4 adet ARM Cortex-A55 CPU çekirdeği, Mali-G52 MC1 GPU taşıyor.
Xiaomi TV Q2 serisi fiyatı
Xiaomi TV Q2 serisi fiyatı, 50 inçlik model için 700 Euro; 55 inçlik model için 800 Euro. 65 inç modelin fiyatı ise, 900 Euro. 10 Ekim’den önce Mi.com üzerinden satın alırsanız, fiyatlar sırasıyla 550 Euro, 700 Euro, 850 Euro’ya düşüyor.
Xiaomi TV Q2 50 inç özellikleri
- Ekran: QLED, 4K, 60Hz, DCI-P3 %92, Dolby Vision IQ, HDR 10, HLG
- Hoparlör: Ses çıkışı 15w + 15w, Dolby Atmos ve DTS:X destekler
- İşletim sistemi: Google TV
- İşlemci: MTK 9611
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 16GB eMMC
- Bağlantılar: Bluetooth 5.0, WiFi i2.4GHz/5GHz, HDMI x3 (1 port eARC), USB 2.0 x2, Ethernet, Optik dijital ses çıkışı, 3.5mm kulaklık girişi, DVB-T2/C, DVB-S2
- Tasarım: Çerçevesiz tasarım, gri renk, çift metal stand
- Boyutlar: 1116.3 x 262.8 x 700.4 mm
- Ağırlık: 10.35 kg
- Duvar askısı: 200 x 200mm
- Güç: 140W
Xiaomi TV Q2 55 inç özellikleri
- Ekran: QLED, 4K, 60Hz, DCI-P3 %92, Dolby Vision IQ, HDR 10, HLG
- Hoparlör: Ses çıkışı 15w + 15w, Dolby Atmos ve DTS:X destekler
- İşletim sistemi: Google TV
- İşlemci: MTK 9611
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 16GB eMMC
- Bağlantılar: Bluetooth 5.0, WiFi i2.4GHz/5GHz, HDMI x3 (1 port eARC), USB 2.0 x2, Ethernet, Optik dijital ses çıkışı, 3.5mm kulaklık girişi, DVB-T2/C, DVB-S2
- Tasarım: Çerçevesiz tasarım, gri renk, çift metal stand
- Boyutlar: 1229.7 x 268.2 x 765.7 mm
- Ağırlık: 13.69 kg
- Duvar askısı: 200 x 200mm
- Güç: 160W
Xiaomi TV Q2 65 inç özellikleri
- Ekran: QLED, 4K, 60Hz, DCI-P3 %92, Dolby Vision IQ, HDR 10, HLG
- Hoparlör: Ses çıkışı 15w + 15w, Dolby Atmos ve DTS:X destekler
- İşletim sistemi: Google TV
- İşlemci: MTK 9611
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 16GB eMMC
- Bağlantılar: Bluetooth 5.0, WiFi i2.4GHz/5GHz, HDMI x3 (1 port eARC), USB 2.0 x2, Ethernet, Optik dijital ses çıkışı, 3.5mm kulaklık girişi, DVB-T2/C, DVB-S2
- Tasarım: Çerçevesiz tasarım, gri renk, çift metal stand
- Boyutlar: 1450.5 x 318.8x 907.5 mm
- Ağırlık: 18.6 kg
- Duvar askısı: 400 x 300mm
- Güç: 180W
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