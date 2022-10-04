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    Türkiye'de satışa sunulacak Xiaomi Smart Band 7 Pro tanıtıldı

    Xiaomi'nin Huawei Watch Fit ve Honor Band 6 gibi modellere rakip olarak geliştirdiği Xiaomi Smart Band 7 Pro'nun Avrupa lansmanı yapıldı. Xiaomi Smart Band 7 Pro özellikleri haberimizde.
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    Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin Çin’de Mi Band 7 Pro adıyla satışa sunduğu akıllı bilekliğin Türkiye'de satışa sunulacak Avrupa versiyonu olan Xiaomi Smart Band 7 Pro tanıtıldı. Xiaomi Smart Band 7 Pro, Mi Band 7’ye göre daha büyük ve dikdörtgen yapıdaki ekranı ile dikkat çekiyor.

    Xiaomi Smart Band 7 Pro, 1,64 inç boyutunda dikdörtgen formda AMOLED ekran ile geliyor. Büyük ekranı sayesinde egzersiz takibi, sağlık takibi ve uygulama bildirimleri daha detaylı şekilde görülebiliyor. 280 × 456 piksel çözünürlüğündeki ekranda Her Zaman Açık Ekran özelliği ve otomatik parlaklık ayarlama özelliklerine de yer verilmiş.

    Bu bileklik için özel olarak 150'nin üzerinde saat arayüzü tasarlanmış. Tasarlanan arayüzlerin oldukça şık olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın çevresindeki metal çerçeve ile birlikte hem klasik hem de renkli bileklikler ile sportif görünüm yakalayabilirsiniz. Ayrıca 2 farklı kasa rengi ve 8 farklı kayış rengi seçeneği sayesinde fiziksel olarak kişiselleştirebilirme imkanı da sunuyor.

    Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Kalp ritmi takibi, uyku takibi ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü yapan bileklik, 110’un üzerinde spor çeşidini detaylı takip edebiliyor. Koşunuzu takip ederek size yardımcı olmaya çalışan koşu antrenörü özelliği de mevcut.

    Dahili GNSS teknolojisi sayesinde telefondan bağımsız olarak rotanızı detaylı olarak takip ediyor ancak Mi Smart Band 7 Pro’da bulunan dahili GPS özelliği bu cihazda yer almıyor.

    Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Smart Band 7 Pro pili ne kadar gidiyor?

    Büyük ekrana rağmen uzun pil ömrü sunan Xiaomi Smart Band 7 Pro, düşük pil modunda 12 güne kadar kullanım vaat ediyor.

    Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde kullanılamayacak olsa da saatte Alexa Voice AI sesli asistan desteği bulunduğunu da belirtelim. Saati kaldırarak vereceğiniz komut ile Alexa destekleyen tüm cihazlara komut verebilirsiniz.

    Türkiye'de satılacak

    Xiaomi Smart Band 7 Pro, Türkiye'de satışa sunulacak ancak ne zaman çıkacağı ve Türkiye fiyatı hakkında açıklama yapılmadı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 99 Euro fiyatıyla bugün satışa çıktı.

    Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro teknik özellikleri

    • 1.64inç 456×280 AMOLED
    • Her Zaman Açık Ekran
    • Optik kalp ritmi sensörü
    • Kandaki oksijen takibi 
    • 6 eksenli hareket sensörü
    • 5ATM suya dayanıklılık
    • 150+ saat arayüzü
    • 110 spor modu
    • Amazon Alexa Voice AI desteği
    • Bluetooth 6.0
    • 12 gün pil ömrü
    • 1 saatte tam dolan manyetik hızlı şarj
    • Android 6.0/iOS 10 ve üzerini destekliyor 
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    E
    Emirhan1978 6 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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