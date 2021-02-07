Xiaomi "ultra hafif" bir kablosuz kulaklık çıkardı

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, ultra hafif yapısıyla dikkat çeken yeni bir tam kablosuz kulaklık piyasaya sürdü. Şirket ürünü kendi kitlesel fonlama platformu Youpin aracılığıyla satışa sundu.

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QCY T11 olarak adlandırılan model dört mikrofonlu gürültü önleme teknolojisi, dokunmatik kontrol ve AAC kodek desteğiyle geliyor. Kulaklıkların her biri sadece 3.7 gram ağırlığında. Yani son derece hafif.

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İki renk seçeneği var

QCY T11 tam şarjla 3.5 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Şarj kutusunun batarya kapasitesi 600 mAh. Her ik kulaklığı da 10 dakika gibi bir sürede şarj edebiliyor. Hızlı şarj desteği de var. Şarj kutusu ile birlikte toplam kullanım süresi 21 saate ulaşıyor.

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Kablosuz kulaklık hem Android hem de iOS platformuyla uyumlu. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği var. Xiaomi yeni QCY T11 kablosuz kulaklığını şu an 26 dolar karşılığında satıyor. Ancak ön siparişe özel bu fiyat daha sonra 30 dolara yükselecek.

https://www.xiaomiyoupin.com/detail?opapp=5&spmref=M_H5.4728.96560.2.17647568&gid=136990&source=duomairoi_132027309_3.duomairoi.132027309.1612572558633.2001619897.3.2102030849186334812207

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