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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi "ultra hafif" bir kablosuz kulaklık çıkardı

    Xiaomi, kitlesel fonlama platformu Youpin aracılığıyla ultra hafif yapıda bir kablosuz kulaklık çıkardı. QCY T11 isimli model 26 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.
    07 Şubat 2021, 19:00 (1 hf.)
    9,2b
    1
    23
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    11

    Xiaomi
    Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, ultra hafif yapısıyla dikkat çeken yeni bir tam kablosuz kulaklık piyasaya sürdü. Şirket ürünü kendi kitlesel fonlama platformu Youpin aracılığıyla satışa sundu.

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    QCY T11 olarak adlandırılan model dört mikrofonlu gürültü önleme teknolojisi, dokunmatik kontrol ve AAC kodek desteğiyle geliyor. Kulaklıkların her biri sadece 3.7 gram ağırlığında. Yani son derece hafif.

    Xiaomi
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    İki renk seçeneği var

    QCY T11 tam şarjla 3.5 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Şarj kutusunun batarya kapasitesi 600 mAh. Her ik kulaklığı da 10 dakika gibi bir sürede şarj edebiliyor. Hızlı şarj desteği de var. Şarj kutusu ile birlikte toplam kullanım süresi 21 saate ulaşıyor.

    Xiaomi
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    Kablosuz kulaklık hem Android hem de iOS platformuyla uyumlu. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği var. Xiaomi yeni QCY T11 kablosuz kulaklığını şu an 26 dolar karşılığında satıyor. Ancak ön siparişe özel bu fiyat daha sonra 30 dolara yükselecek.



    https://www.xiaomiyoupin.com/detail?opapp=5&spmref=M_H5.4728.96560.2.17647568&gid=136990&source=duomairoi_132027309_3.duomairoi.132027309.1612572558633.2001619897.3.2102030849186334812207 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Moueson
    Apple neyden ders alacak? Apple’ın tasarımı bu
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    babadol (Talat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Biraz benziyor mu, kopyası resmen.
    Yanıtla +11
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    https://www.yenisafak.com/teknoloji/samsung-ve-oppo-turkiyede-fabrika-kuruyor-3590819
    Samsung zaten yatirim yapacak
    Velev ki yapmadi, bu adamlar her ülkeye fabrika mi acsin.
    Acaba senin elindeki ne? Git boykot et hemen
    https://www.yenisafak.com/teknoloji/samsung-ve-oppo-turkiyede-fabrika-kuruyor-3590819 Samsung zaten yatirim yapacak Velev ki yapmadi, bu adamlar...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    HA-DH 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    adamların girmediği pazar yok, her bku üretiyorlar.
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    İ İhsanblack02 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla bana lazım bir kablosuz. Önerisi olan var mı kaliteli ve uygun fiyatlı
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    El_domingo 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Banane birilerini taklit edip etmemesinden yaptıgı işe verdiğim paraya bakarım fiyat/performans olarak iyi duruyormu bence iyi tabiki ürün ses ve kısa sürede bozulma gibi sıkıntıları olmazsa ..
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    3.5 saat çok az. Bir kablosuz kulaklıkta sınır minimum 6 saat olmalı.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tam kablosuz kulaklıklar zaten çoğunlukla hafif oluyor. Bunun "ultra" hafifliği içinin boşluğundan olabilir
    Yanıtla +2
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    QCY tek başına bi marka degil mi zaten, Xioami mi almış bunlari
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    yunus3441 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu bildiğin airpods pro
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Walla güzel
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yav bu kulaklıkların şarjı çok az 3 saatte bitiyor. Yok mu şöyle 9-10 saat gidecek bir model.(kulaklığın kendi şarjından bahsediyorum. Kutu değil)
    2 Yanıt Yanıtla
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    T th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Lithium
    Anker soundcore life dot 2 modeline bakabilirsiniz.donanım haberin youtube kanalında incelemesi mevcut.
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    R rakanishu 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Lithium
    Tronsmart Apollo Bold'a bakabilirsin, biraz bas ağırlıklı yalnız.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ortalama 200 liradan satılır, tasarımı şık
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    9160 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, youpin ve
    3 etiket daha kablosuz kulaklık QCY T11 Mobil Teknolojiler
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