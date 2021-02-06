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    Xiaomi, Mi 11'in global lansmanında 4K TV ve elektrikli scooter da duyuracak

    Xiaomi, Mi 11 amiral gemisinin global lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Çinli şirket etkinlik kapsamında 75 inç Mi QLED 4K TV ve Mi Electric Scooter Pro 2'yi de sahneye çıkaracak.
    06 Şubat 2021, 19:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, Mi 11'in global lansmanında 4K TV ve elektrikli scooter da duyuracak
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi, 8 Şubat'ta Mi 11'in global lansmanını yapacak. Etkinlik kapsamında amiral gemisi akıllı telefonun yanında birkaç ürünün daha görücüye çıkması bekleniyor.

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    İçerden alından bilgilere göre Pazartesi günü 75 inç Mi QLED 4K TV de duyurulacak. Cihazın bir yıl önce Çin'de piyasaya sürülen Mi TV 5 Pro'nun global versiyonu olacağı belirtiliyor.

    Akıllı televizyon HDR10+ desteği ve 4K çözünürlükte QLED panel taşıyacak. Ayrıca 12 nm Amlogic T972 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve Dolby Audio stereo hoparlörlerle gelecek. Fiyat etiketinin 1.200 ila 1.300 euro arasında olması bekleniyor.

    Xiaomi, Mi 11'in global lansmanında 4K TV ve elektrikli scooter da duyuracak
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    Mi Electric Scooter Pro 2 de geliyor

    Global lansman kapsamında sahneye çıkacak bir diğer ürün ise Mi Electric Scooter Pro 2 olacak. Ancak Avrupa'da elektrikli scooter'ın standart versiyonu değil Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition modeli satışa çıkacak.

    14.2 kg ağırlığındaki scooter 12.400 mAh bataryası sayesinde 45 km menzil sunabiliyor. Ayrıca saatte maksimum 25 km hıza ulaşabildiğini belirtelim. Mi Electric Scooter Pro 2'nun Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition versiyonu 700 ila 800 euro arasında bir fiyatla satılacak.



    https://www.91mobiles.com/hub/mi-qled-4k-tv-electric-scooter-pro-2-europe-launch-price/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    4 435 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mi Pro 2 scooter çıkalı bir yıl oldu arkadaşlar, 3 mü geliyor ben anlamadım?
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    T tanrivermism (mahmut tanrıvermiş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sakın arkadaşlar bildiğiniz gibi xiaomi ye abd ambargo kararı var sakın almayın huawei ile aynı duruma düşecek.
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    S SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mi tv box artık 4gb ram 64gb depolama android 10 s922x-h işlemci gibi ozelliklerle gelmeli. rakiplerinden geride kalmış.
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizim ulkemizde kurulacak fabrikada üretilse bunlar ne güzel olur. Uygun fiyata son model TV scooter falan alırdık
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    A alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mi tv box 5 bekliyoruz artık.
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    A Apsny 1 hf. ( Mesaj Silindi ) alprkrkmz
    mi tv box 4s pro çıkardılar daha yeni tek fark 16 gb dahili hafıza ve hdmi 2.1 desteği ile 8k görüntü adamların yüksek donanım çıkarma gibi bir niyetleri yok hala resmen istersen al istemezsen alma diyor. RAM hala 2gb ddr3 işlemci aynı vs vs
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