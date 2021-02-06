Xiaomi, Mi 11'in global lansmanında 4K TV ve elektrikli scooter da duyuracak

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, 8 Şubat'ta Mi 11'in global lansmanını yapacak. Etkinlik kapsamında amiral gemisi akıllı telefonun yanında birkaç ürünün daha görücüye çıkması bekleniyor.

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İçerden alından bilgilere göre Pazartesi günü 75 inç Mi QLED 4K TV de duyurulacak. Cihazın bir yıl önce Çin'de piyasaya sürülen Mi TV 5 Pro'nun global versiyonu olacağı belirtiliyor.

Akıllı televizyon HDR10+ desteği ve 4K çözünürlükte QLED panel taşıyacak. Ayrıca 12 nm Amlogic T972 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve Dolby Audio stereo hoparlörlerle gelecek. Fiyat etiketinin 1.200 ila 1.300 euro arasında olması bekleniyor.

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Mi Electric Scooter Pro 2 de geliyor

Global lansman kapsamında sahneye çıkacak bir diğer ürün ise Mi Electric Scooter Pro 2 olacak. Ancak Avrupa'da elektrikli scooter'ın standart versiyonu değil Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition modeli satışa çıkacak.

14.2 kg ağırlığındaki scooter 12.400 mAh bataryası sayesinde 45 km menzil sunabiliyor. Ayrıca saatte maksimum 25 km hıza ulaşabildiğini belirtelim. Mi Electric Scooter Pro 2'nun Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition versiyonu 700 ila 800 euro arasında bir fiyatla satılacak.

https://www.91mobiles.com/hub/mi-qled-4k-tv-electric-scooter-pro-2-europe-launch-price/

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