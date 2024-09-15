Pixel 9 Pro Fold’un bükülme testi videosu farklı türden yorumlara neden oldu

Tam Boyutta Gör

Google’ın yeni katlanabilir telefonu Pixel 9 Pro Fold, dayanıklılık testinde dikkat çeken performansıyla öne çıkıyor. Yapılan testler, özellikle menteşenin diğer bileşenlere kıyasla zayıf bir nokta olmadığını gösteriyor. Gorilla Glass Victus 2 kapak ekranı, sert yüzeylere karşı dirençli olup altıncı seviyede çizilmeye başlarken, derin çizikler yedinci seviyede oluşuyor. Ancak içte yer alan Ultra Thin Glass ekran, sadece ikinci seviyede çizilmelere karşı savunmasız hale geliyor ve tırnaklarla bile zarar görebiliyor.

Huawei Watch GT 5’in görselleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Cihazın dış yüzeyi, havacılık sınıfı yüksek dayanıklılığa sahip alüminyum alaşımdan yapılmış. Menteşenin iç kısımları ise çoklu alaşım çelik kullanılarak güçlendirilmiş durumda. Fakat cihazın IPX8 sertifikasına sahip olmasına rağmen toza karşı herhangi bir koruma bulunmadığı için menteşe, kum ve kirle karşılaştığında rahatsız edici bir sürtünme sesi çıkarıyor.

Kapalı halde yapılan bükülme testinde Pixel 9 Pro Fold herhangi bir sorun yaşamıyor. Ancak cihaz açıkken ters yönden büküldüğünde, menteşe boyunca fazla direnç oluşmadığı gözlemleniyor. Özellikle, anten çizgileri bu durumu zayıflatan bir faktör olarak öne çıkıyor. Geçen yılki modelde de benzer bir problem yaşanmıştı. Bu yıl ise kapak ekranının menteşe kısmına yakın olan anten çizgileri, ekranın kasadan ayrılmasına neden oluyor. Ancak menteşe, önceki modelde olduğu gibi yine bu testten sağlam çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Pixel 9 Pro Fold’un bükülme testi sonuçları şaşırttı