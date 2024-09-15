Pixel 9 Pro Fold’un bükülme testi videosu farklı türden yorumlara neden oldu

Google’ın yeni katlanabilir telefonu Pixel 9 Pro Fold, dayanıklılık testinde dikkat çeken performansıyla öne çıkıyor. Yapılan testler, özellikle menteşenin diğer bileşenlere kıyasla zayıf bir nokta olmadığını gösteriyor. Gorilla Glass Victus 2 kapak ekranı, sert yüzeylere karşı dirençli olup altıncı seviyede çizilmeye başlarken, derin çizikler yedinci seviyede oluşuyor. Ancak içte yer alan Ultra Thin Glass ekran, sadece ikinci seviyede çizilmelere karşı savunmasız hale geliyor ve tırnaklarla bile zarar görebiliyor.
Cihazın dış yüzeyi, havacılık sınıfı yüksek dayanıklılığa sahip alüminyum alaşımdan yapılmış. Menteşenin iç kısımları ise çoklu alaşım çelik kullanılarak güçlendirilmiş durumda. Fakat cihazın IPX8 sertifikasına sahip olmasına rağmen toza karşı herhangi bir koruma bulunmadığı için menteşe, kum ve kirle karşılaştığında rahatsız edici bir sürtünme sesi çıkarıyor.
Kapalı halde yapılan bükülme testinde Pixel 9 Pro Fold herhangi bir sorun yaşamıyor. Ancak cihaz açıkken ters yönden büküldüğünde, menteşe boyunca fazla direnç oluşmadığı gözlemleniyor. Özellikle, anten çizgileri bu durumu zayıflatan bir faktör olarak öne çıkıyor. Geçen yılki modelde de benzer bir problem yaşanmıştı. Bu yıl ise kapak ekranının menteşe kısmına yakın olan anten çizgileri, ekranın kasadan ayrılmasına neden oluyor. Ancak menteşe, önceki modelde olduğu gibi yine bu testten sağlam çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.