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    Pixel 9 Pro Fold’un bükülme testi videosu farklı türden yorumlara neden oldu

    Katlanabilir akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden biri olan Google, Pixel 9 Pro Fold modeliyle bir kez daha iddiasını gözler önüne sermişti. Peki yeni model ne kadar dayanıklı?

    Pixel 9 Pro Fold’un bükülme testi sonuçları şaşırttı Tam Boyutta Gör

    Google’ın yeni katlanabilir telefonu Pixel 9 Pro Fold, dayanıklılık testinde dikkat çeken performansıyla öne çıkıyor. Yapılan testler, özellikle menteşenin diğer bileşenlere kıyasla zayıf bir nokta olmadığını gösteriyor. Gorilla Glass Victus 2 kapak ekranı, sert yüzeylere karşı dirençli olup altıncı seviyede çizilmeye başlarken, derin çizikler yedinci seviyede oluşuyor. Ancak içte yer alan Ultra Thin Glass ekran, sadece ikinci seviyede çizilmelere karşı savunmasız hale geliyor ve tırnaklarla bile zarar görebiliyor.

    Cihazın dış yüzeyi, havacılık sınıfı yüksek dayanıklılığa sahip alüminyum alaşımdan yapılmış. Menteşenin iç kısımları ise çoklu alaşım çelik kullanılarak güçlendirilmiş durumda. Fakat cihazın IPX8 sertifikasına sahip olmasına rağmen toza karşı herhangi bir koruma bulunmadığı için menteşe, kum ve kirle karşılaştığında rahatsız edici bir sürtünme sesi çıkarıyor.

    Kapalı halde yapılan bükülme testinde Pixel 9 Pro Fold herhangi bir sorun yaşamıyor. Ancak cihaz açıkken ters yönden büküldüğünde, menteşe boyunca fazla direnç oluşmadığı gözlemleniyor. Özellikle, anten çizgileri bu durumu zayıflatan bir faktör olarak öne çıkıyor. Geçen yılki modelde de benzer bir problem yaşanmıştı. Bu yıl ise kapak ekranının menteşe kısmına yakın olan anten çizgileri, ekranın kasadan ayrılmasına neden oluyor. Ancak menteşe, önceki modelde olduğu gibi yine bu testten sağlam çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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