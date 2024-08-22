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    Xiaomi yeni fonksiyonel selfie çubuğunu tanıttı: Fazlasıyla işlevsel görünüyor

    Xiaomi tarafından tanıtılan yeni selfie çubuğu hem tasarımı hem de işlevselliği ile son derece başarılı bir ürüne benziyor. Peki bu yeni ürün hangi özelliklere sahip?

    Xiaomi yeni çok fonksiyonel selfie çubuğunu tanıttı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yeni ürünü Zoom Floor Selfie Stick ile fotoğrafseverlerin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor. 1.6 metre uzunluğunda teleskopik bir çubuğa sahip olan bu selfie çubuğu, dayanıklı on bölümlü alüminyum alaşımdan üretilmiş. Bu özellik, geniş açılı fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca, kompakt yapısına rağmen doğal göz hizasında çekim yapabilmeyi sağlayan bir uzatma mekanizması sunuyor.

    Yeni selfie çubuğu hangi özelliklerle geliyor?

    Bu selfie çubuğu aynı zamanda bir tripod olarak da kullanılabiliyor. Tek bir dokunuşla otomatik olarak açılan hızlı bırakma mekanizması, portatifliği ve sağlamlığı bir araya getiriyor. Tripodun genişletilmiş ve uzatılmış ayakları, çubuğun sallanma riskini minimuma indirirken, çinko alaşımlı şemsiye kaburga yapısı büyük tabanın stabilitesini artırıyor. Kaymayı önleyen silikon ayak pedleri ise engebeli yüzeylerde bile tripodun sabit kalmasını sağlıyor. Dış mekan çekimleri için tasarlanan bu model, ayrı olarak satın alınabilecek zemin çivileri için delikler de içeriyor.

    Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick, çok işlevli bir Bluetooth uzaktan kumandayla birlikte geliyor. Mıknatıslı yapısıyla tutma yerinde güvenle saklanabilen bu kumanda, kamera açma, fotoğraf ve video modları arasında geçiş yapma ve 0.1x hassasiyetle zoom yapma gibi fonksiyonları sunuyor. Tek bir tıklamayla ön ve arka kamera arasında kolayca geçiş yapabilen kumanda, 10 metreye kadar etki alanına sahip. Ancak, zoom ve mod geçişi gibi bazı gelişmiş özellikler yalnızca Xiaomi ve MIUI cihazlarıyla uyumlu.

    Selfie çubuğu, çok eksenli rotasyona sahip döner bir telefon kelepçesi içeriyor. Bu sayede, çekim açısını kolayca ayarlamak ve yatay ile dikey modlar arasında geçiş yapmak mümkün. Ayrıca, tepeye yerleştirilebilecek ek aksesuarlar için gizli bir bağlantı noktası da mevcut. Bu özellik, dolgu ışıkları gibi ek ekipmanların bağlanabilmesine olanak tanıyarak cihazın çok yönlülüğünü artırıyor.

    Zoom Floor Selfie Stick, şu anda 21 dolar fiyat etiketiyle satışta. Ürünü çevrimiçi alışveriş platformlarında bulmak mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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