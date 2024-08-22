Xiaomi yeni fonksiyonel selfie çubuğunu tanıttı: Fazlasıyla işlevsel görünüyor

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Xiaomi, yeni ürünü Zoom Floor Selfie Stick ile fotoğrafseverlerin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor. 1.6 metre uzunluğunda teleskopik bir çubuğa sahip olan bu selfie çubuğu, dayanıklı on bölümlü alüminyum alaşımdan üretilmiş. Bu özellik, geniş açılı fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca, kompakt yapısına rağmen doğal göz hizasında çekim yapabilmeyi sağlayan bir uzatma mekanizması sunuyor.

Yeni selfie çubuğu hangi özelliklerle geliyor?

Bu selfie çubuğu aynı zamanda bir tripod olarak da kullanılabiliyor. Tek bir dokunuşla otomatik olarak açılan hızlı bırakma mekanizması, portatifliği ve sağlamlığı bir araya getiriyor. Tripodun genişletilmiş ve uzatılmış ayakları, çubuğun sallanma riskini minimuma indirirken, çinko alaşımlı şemsiye kaburga yapısı büyük tabanın stabilitesini artırıyor. Kaymayı önleyen silikon ayak pedleri ise engebeli yüzeylerde bile tripodun sabit kalmasını sağlıyor. Dış mekan çekimleri için tasarlanan bu model, ayrı olarak satın alınabilecek zemin çivileri için delikler de içeriyor.

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Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick, çok işlevli bir Bluetooth uzaktan kumandayla birlikte geliyor. Mıknatıslı yapısıyla tutma yerinde güvenle saklanabilen bu kumanda, kamera açma, fotoğraf ve video modları arasında geçiş yapma ve 0.1x hassasiyetle zoom yapma gibi fonksiyonları sunuyor. Tek bir tıklamayla ön ve arka kamera arasında kolayca geçiş yapabilen kumanda, 10 metreye kadar etki alanına sahip. Ancak, zoom ve mod geçişi gibi bazı gelişmiş özellikler yalnızca Xiaomi ve MIUI cihazlarıyla uyumlu.

Selfie çubuğu, çok eksenli rotasyona sahip döner bir telefon kelepçesi içeriyor. Bu sayede, çekim açısını kolayca ayarlamak ve yatay ile dikey modlar arasında geçiş yapmak mümkün. Ayrıca, tepeye yerleştirilebilecek ek aksesuarlar için gizli bir bağlantı noktası da mevcut. Bu özellik, dolgu ışıkları gibi ek ekipmanların bağlanabilmesine olanak tanıyarak cihazın çok yönlülüğünü artırıyor.

Zoom Floor Selfie Stick, şu anda 21 dolar fiyat etiketiyle satışta. Ürünü çevrimiçi alışveriş platformlarında bulmak mümkün.

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