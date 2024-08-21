Xiaomi kullanıcılarına güzel haber: Android 15 Beta 3 servis edildi

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Xiaomi, Android 15 Beta 3 güncellemesini nihayet kullanıcılarına sundu. Geçtiğimiz hafta bazı kullanıcılar, birkaç uygulama güncellemesi sayesinde bu yeni sürüme önceden göz atma fırsatı yakalamıştı. Şimdi ise Android 15 Beta 3 güncellemesi resmi olarak yayınlandı ve kullanıcılar bu yeni özellikleri deneyimlemeye başlayabilirler.

Ancak, bu güncelleme şu anda yalnızca belirli bir bölgedeki kullanıcılar için erişilebilir durumda. Diğer bölgelerdeki kullanıcıların bu güncellemeye erişmesi için biraz daha beklemeleri gerekecek. Yeni sürümün özelliklerini erkenden deneyimlemek isteyenler için Xiaomi, desteklenen cihazlar için doğrudan ROM (Flashable Zip) indirme bağlantıları sağladı.

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Android 15 Beta 3, Xiaomi’nin birçok cihazı için kullanılabilir durumda. Bu cihazlar arasında Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14, Redmi K60 Ultra ve Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 gibi modeller bulunuyor. Güncellemeyi indirip yüklemek isteyen kullanıcılar, Xiaomi’nin sağladığı bağlantılar üzerinden cihazlarına uygun olan ROM dosyasını indirebilirler. Ancak, ROM’u flaşlamadan önce tüm verilerinizi yedeklemeniz gerektiğini unutmayın. Bu tür işlemler, bazen veri kaybına yol açabileceğinden, önlem almak her zaman en iyisidir.

Bu yeni sürüm, Xiaomi’nin HyperOS arayüzünü de içeriyor ve standart Android deneyimine kıyasla çeşitli iyileştirmeler ve yenilikler sunuyor. Xiaomi, bu güncellemeyle birlikte yazılımını güncel tutma ve kullanıcılarına en yeni özellikleri sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor.

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Xiaomi kullanıcılarına güzel haber: Android 15 Beta 3 çıktı