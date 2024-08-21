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    Xiaomi kullanıcılarına güzel haber: Android 15 Beta 3 servis edildi

    Dünya genelinde milyonlarca Android kullanıcısı yeni sürümün servis edilmesini beklerken, Xiaomi Android 15 Beta 3 güncellemesi ile kullanıcılarının ilgisini diri tutmaya devam ediyor.

    Xiaomi kullanıcılarına güzel haber: Android 15 Beta 3 çıktı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Android 15 Beta 3 güncellemesini nihayet kullanıcılarına sundu. Geçtiğimiz hafta bazı kullanıcılar, birkaç uygulama güncellemesi sayesinde bu yeni sürüme önceden göz atma fırsatı yakalamıştı. Şimdi ise Android 15 Beta 3 güncellemesi resmi olarak yayınlandı ve kullanıcılar bu yeni özellikleri deneyimlemeye başlayabilirler.

    Ancak, bu güncelleme şu anda yalnızca belirli bir bölgedeki kullanıcılar için erişilebilir durumda. Diğer bölgelerdeki kullanıcıların bu güncellemeye erişmesi için biraz daha beklemeleri gerekecek. Yeni sürümün özelliklerini erkenden deneyimlemek isteyenler için Xiaomi, desteklenen cihazlar için doğrudan ROM (Flashable Zip) indirme bağlantıları sağladı.

    Android 15 Beta 3, Xiaomi’nin birçok cihazı için kullanılabilir durumda. Bu cihazlar arasında Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14, Redmi K60 Ultra ve Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 gibi modeller bulunuyor. Güncellemeyi indirip yüklemek isteyen kullanıcılar, Xiaomi’nin sağladığı bağlantılar üzerinden cihazlarına uygun olan ROM dosyasını indirebilirler. Ancak, ROM’u flaşlamadan önce tüm verilerinizi yedeklemeniz gerektiğini unutmayın. Bu tür işlemler, bazen veri kaybına yol açabileceğinden, önlem almak her zaman en iyisidir.

    Bu yeni sürüm, Xiaomi’nin HyperOS arayüzünü de içeriyor ve standart Android deneyimine kıyasla çeşitli iyileştirmeler ve yenilikler sunuyor. Xiaomi, bu güncellemeyle birlikte yazılımını güncel tutma ve kullanıcılarına en yeni özellikleri sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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