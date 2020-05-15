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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi yeni ekosistem ürünlerini ülkemizde satışa sundu

    Xiaomi Mi TWS 2 tam kablosuz kulaklık, Mi Handheld Vacuum Cleaner 1c şarjlı süpürge, Mi Hava Temizleyici 3H ve Mi Projeksiyon modelleri ülkemizde satışa sunulmuş durumda.
    20 sa.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi yeni ekosistem ürünlerini ülkemizde satışa sundu
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    Xiaomi Türkiye tarafından Mi Note 9 serisinin ve Mi Note 10 Lite modelinin tanıtıldığı lansmanda geleneksel olduğu üzere ekosistem ürünleri de vardı. Bu kez elektrik süpürgesi, hava temizleyici, projeksiyon ve tam kablosuz kulaklık vardı.

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    Xiaomi Mi TWS 2 özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi TWS 2 tam kablosuz kulaklık 14.2mm sürücüler ile üst seviye ses kalitesi sunuyor. Kulaklığın içn kısmında çıkarıldığı anda algılama yaparak müziği durduran bir optik sensör mevcut. Dış kısımda ise dokunmatik bir kontrol alanı yer alıyor.

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    Tek şarj ile 4 saat kullanılabilen kulaklık 1 saatte ta doluma ulaşıyor. Şarjlı kılıf ise 10 saat daha ekstra kullanım sağlayabiliyor. Bluetooth 5.0 ile otomatik eşleşen Xiaomi Mi TWS 2 modeli 599TL fiyat etiketine sahip.

    Xiaomi yeni ekosistem ürünlerini ülkemizde satışa sundu
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    Bunun yanında kablosuz ve çoklu siklon teknolojisi sunan Mi Handheld Vacuum Cleaner 1c süpürge 1999TL fiyat etiketine sahip. Akıllı OLED ekranı olan ve HEPA filtreli Mi Hava Temizleyici 3H modeli 1799TL olarak satılacak. Full çözünürlüğe sahip ve Android TV 9.0 destekli Mi Projeksiyon ise 3299TL üzerinden fiyatlandırılmış. Tüm ürünler satışa sunulmuş durumda.

    Xiaomi yeni ekosistem ürünlerini ülkemizde satışa sundu
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    Xiaomi yeni ekosistem ürünlerini ülkemizde satışa sundu
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 4 sa.
    hepsi de lazım olan şeyler , bakalım alacağım büyük ihitmalle
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    bytradm (adem ademy) 6 sa.
    Çoğumuzun evinde hepa filtreli elektrikkli süpürge var.
    bu virus hariç tüm mikroorganizmalrı tutar. cihaz sulu tipse
    suyuna litreye 2ml çamaşır suyu viruslarında işini bitirir.
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    GwynBleidd48 6 sa.
    Projeksiyon cihazını almayı düşünüyorum
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 14 sa.
    Hepa filtre + fan ile kendiniz de hava temizleyici yapabilirsiniz, youtubeda örnekleri var. Bu kadar para vermeye gerek yok.
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    TITAN (S K) 17 sa.
    hava temizleyiciyi kullanan var mı nasıl performansı odada ki tozları filan mı çekiyor yoksa nemlendiriyor mu mantıgı nedir
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    akilsizadam (Selim Berkay Koş) 20 sa.
    Şu hava temizleyicilerine filtre getirse de alsak, kullan at bir ürüne 1000+ lira vermek istemiyor insan
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 20 sa.
    Bari süpürgeyi mora boyasaydınız millet Dyson sanar alırdı xD
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