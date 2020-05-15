Xiaomi yeni ekosistem ürünlerini ülkemizde satışa sundu

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Xiaomi Türkiye tarafından Mi Note 9 serisinin ve Mi Note 10 Lite modelinin tanıtıldığı lansmanda geleneksel olduğu üzere ekosistem ürünleri de vardı. Bu kez elektrik süpürgesi, hava temizleyici, projeksiyon ve tam kablosuz kulaklık vardı.

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Xiaomi Mi TWS 2 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi TWS 2 tam kablosuz kulaklık 14.2mm sürücüler ile üst seviye ses kalitesi sunuyor. Kulaklığın içn kısmında çıkarıldığı anda algılama yaparak müziği durduran bir optik sensör mevcut. Dış kısımda ise dokunmatik bir kontrol alanı yer alıyor.

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Tek şarj ile 4 saat kullanılabilen kulaklık 1 saatte ta doluma ulaşıyor. Şarjlı kılıf ise 10 saat daha ekstra kullanım sağlayabiliyor. Bluetooth 5.0 ile otomatik eşleşen Xiaomi Mi TWS 2 modeli 599TL fiyat etiketine sahip.

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Bunun yanında kablosuz ve çoklu siklon teknolojisi sunan Mi Handheld Vacuum Cleaner 1c süpürge 1999TL fiyat etiketine sahip. Akıllı OLED ekranı olan ve HEPA filtreli Mi Hava Temizleyici 3H modeli 1799TL olarak satılacak. Full çözünürlüğe sahip ve Android TV 9.0 destekli Mi Projeksiyon ise 3299TL üzerinden fiyatlandırılmış. Tüm ürünler satışa sunulmuş durumda.

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