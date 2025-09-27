Xiaomi, yapay zekalı robot süpürge Robot Vacuum 5 Pro'yu tanıttı

Xiaomi Robot Vacuum 5 serisi özellikleriyle neler sunuyor?
Xiaomi Robot Vacuum 5 serisi, 80 derece sıcak suyla paspas yıkama, sıcak hava kurutma ve otomatik toz boşaltma gibi özellikler sunan kendi kendini boşaltan istasyonla geliyor. Xiaomi, istasyona 2.5 litre kapasiteli otomatik boşaltılan toz torbası ve 4 litre kapasiteli su deposu entegre etmiş. Tek dolumda 400 m² temizlik alanı sunuyor.
Xiaomi'nin yeni temizlik robotları 5200 mAh bataryadan güç alıyor ve yaklaşık 6 saatte tam şarj oluyor. Xiaomi, iki süpürgenin de tek şarjla 140 dakikaya kadar temizlik yapabildiğini iddia ediyor. Robot süpürgeler, Alexa ve Google Asistan aracılığıyla sesle kontrol edilebiliyor. Xiaomi Home uygulamasından da temizlik kontrol edilebiliyor, ayarlar değiştirilebiliyor ve özelleştirilebiliyor. Süpürgeler, köşeleri harika temizleyen uzatılabilir çift paspas ve yan fırçayla birlikte geliyor.
Robot Vacuum 5 Pro'yu temel modelden ayıran şey, gerçek zamanlı görüş ve engel işaretleme sağlayan üçlü kamera sistemi. Pro model ayrıca temel modelde bulunmayan yapay zeka destekli engel önleme ve kir algılama özelliğine sahip. Düz modelde kamera sistemi bulunmamakla birlikte, hassas navigasyon için S-Cross engel önleme teknolojisi mevcut.
Xiaomi Robot Vacuum 5 robot süpürge fiyatı ne kadar?
keskin olunca kendiside keser...