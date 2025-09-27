Xiaomi, yapay zekalı robot süpürge Robot Vacuum 5 Pro'yu tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni Robot Vacuum 5 serisi zemin temizleme cihazlarını piyasaya sürdü. Yeni seri, Robot Vacuum 5 ve Robot Vacuum 5 Pro olmak üzere iki modelden oluşuyor. Her iki model de 20.000 Pa’ya kadar emiş gücü, dToF akıllı geri çekilebilir radar ve 140 dakika çalışma süresi sağlayan 5200 mAh bataryayla geliyor.

Xiaomi Robot Vacuum 5 serisi özellikleriyle neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin farklı temizlik ihtiyaçları için tasarlanan yeni Robot Vacuum 5 ve Robot Vacuum 5 Pro robot süpürgeleri, toz, evcil hayvan tüyleri ve daha büyük kalıntıları daha iyi temizlemek için 20.000 Pa’ya kadar emiş gücüne sahip. Her iki model de, robot süpürgelerin 9.5 cm yükseklikteki mobilyaların altına ulaşmasını sağlayan dToF akıllı geri çekilebilir radar ile donatılmış.

Xiaomi Robot Vacuum 5 serisi, 80 derece sıcak suyla paspas yıkama, sıcak hava kurutma ve otomatik toz boşaltma gibi özellikler sunan kendi kendini boşaltan istasyonla geliyor. Xiaomi, istasyona 2.5 litre kapasiteli otomatik boşaltılan toz torbası ve 4 litre kapasiteli su deposu entegre etmiş. Tek dolumda 400 m² temizlik alanı sunuyor.

Xiaomi'nin yeni temizlik robotları 5200 mAh bataryadan güç alıyor ve yaklaşık 6 saatte tam şarj oluyor. Xiaomi, iki süpürgenin de tek şarjla 140 dakikaya kadar temizlik yapabildiğini iddia ediyor. Robot süpürgeler, Alexa ve Google Asistan aracılığıyla sesle kontrol edilebiliyor. Xiaomi Home uygulamasından da temizlik kontrol edilebiliyor, ayarlar değiştirilebiliyor ve özelleştirilebiliyor. Süpürgeler, köşeleri harika temizleyen uzatılabilir çift paspas ve yan fırçayla birlikte geliyor.

Robot Vacuum 5 Pro'yu temel modelden ayıran şey, gerçek zamanlı görüş ve engel işaretleme sağlayan üçlü kamera sistemi. Pro model ayrıca temel modelde bulunmayan yapay zeka destekli engel önleme ve kir algılama özelliğine sahip. Düz modelde kamera sistemi bulunmamakla birlikte, hassas navigasyon için S-Cross engel önleme teknolojisi mevcut.

Xiaomi Robot Vacuum 5 robot süpürge fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Xiaomi Robot Vacuum 5, 700 euro olarak fiyatlandırılıyor. Yapay zeka özellikleriyle öne çıkan Robot Vacuum 5 Pro ise 800 euro fiyat etiketiyle satışa çıktı.

