Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yağmur damlalarından elektrik üreten sistem geliştirildi

    Singapurlu araştırmacılar, yağmur damlalarından elektrik üretebilen yeni ve etkili bir yöntem geliştirdi. Basit dikey tüplerle çalışan sistem gelecek vadediyor.
    Yağmur damlalarından elektrik üreten sistem geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Singapurlu araştırmacılar, yağmur damlalarından elektrik üretebilen yeni ve etkili bir yöntem geliştirdi. Basit dikey tüplerle geliştirilen yöntem, yapılan testlerde 12 LED'i 20 saniye boyunca çalıştırabildi.

    Belirli yüzeylerin üzerinden akan su, yük kazanabilir veya kaybedebilir. Bu nedenle ekip, bir tüpten geçen yağmur benzeri damlacıklardan elektrik üreterek bu etkiyi kullanmaya koyuldu. 

    Dikey bir tüpten aşağı hareket eden su damlaları, belirli bir akış düzenini kullanarak elektrik üretebiliyor. Plug flow (fiş akışı) olarak adlandırılan bu yöntem ile gezegenimizde sürekli yağan yağmur ile temiz ve yenilenebilir elektrik üretilebileceği gösterildi.

    Günümüzde hidroelektrik santralleriyle suyu kullanarak elektrik üretmek mümkün olsa da, bu santralleri her yere kurmak mümkün değil. Araştırmacıların geliştirdiği bu yöntem, büyük barajlara ve çok miktarda suya ihtiyaç duyulmadan elektrik üretimini mümkün kıldığı için büyük önem taşıyor.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Yağmur damlalarından elektrik üreten sistem geliştirildi
    Araştırmacılar, laboratuvarda yağmur büyüklüğündeki su damlalarının damlamasını sağlayan metalik bir iğneyle kaplı bir kule oluşturdular. Bunun altına, çapı 2 mm olan 32 cm yüksekliğinde bir tüp yerleştirdiler. Tüp, elektriksel olarak iletken bir polimerden imal edildi. Damlalar bu tüpün tepesine çarptığında, aralarında hava bulunan parçalara ayrıldı. Hava ve su tüplerden aşağı doğru hareket ettikçe, sudaki elektrik yükleri ayrıldı ve tüpün tepesine ve altındaki bir toplama kabına bağlı teller ortaya çıkan elektriği topladı.
    Yağmur damlalarından elektrik üreten sistem geliştirildi
    Araştırmacılar, bu fiş akış sisteminin sabit su akışıyla test edilen bir sisteme göre beş kat daha verimli olduğunu ve düşen sudan gelen enerjinin yaklaşık %10'unun elektriğe dönüştürülebildiğini söylüyor. Deneyde kullanılan damlacık hızları doğal yağıştan daha yavaş olsa da, araştırmacılar kurulumun gerçek koşullarda daha da etkili olacağına inanıyor.

    Bilim insanları, daha ileri testlerde suyu aynı anda veya sırayla iki tüpten geçirmenin iki kat daha fazla enerji ürettiğini gözlemlediler ve 12 LED'i 20 saniye boyunca çalıştırmayı başardılar.

    Araştırmacılar, yöntemin kentsel çatılar gibi alanlarda kurulabileceğini ve binaların temiz enerji üretimine katkıda bulunabileceğini belirterek gelecekte büyük potansiyelinin olduğunu vurguluyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/energy/electricity-production-rainwater/ https://www.acs.org/pressroom/presspacs/2025/april/a-step-toward-harnessing-clean-energy-from-falling-rainwater.html https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.4c02110
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 14 saat önce

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yanımda premium beyinden km düşürme deca kürü sonuçları meslek seçemiyorum minoxidil yan etkileri cinsel

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HONOR Magic 6 Pro
    HONOR Magic 6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus Gaming
    HP Victus Gaming
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum