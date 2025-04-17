Yağmur damlalarından elektrik üreten sistem geliştirildi

Belirli yüzeylerin üzerinden akan su, yük kazanabilir veya kaybedebilir. Bu nedenle ekip, bir tüpten geçen yağmur benzeri damlacıklardan elektrik üreterek bu etkiyi kullanmaya koyuldu.
Dikey bir tüpten aşağı hareket eden su damlaları, belirli bir akış düzenini kullanarak elektrik üretebiliyor. Plug flow (fiş akışı) olarak adlandırılan bu yöntem ile gezegenimizde sürekli yağan yağmur ile temiz ve yenilenebilir elektrik üretilebileceği gösterildi.
Günümüzde hidroelektrik santralleriyle suyu kullanarak elektrik üretmek mümkün olsa da, bu santralleri her yere kurmak mümkün değil. Araştırmacıların geliştirdiği bu yöntem, büyük barajlara ve çok miktarda suya ihtiyaç duyulmadan elektrik üretimini mümkün kıldığı için büyük önem taşıyor.
Sistem nasıl çalışıyor?
Bilim insanları, daha ileri testlerde suyu aynı anda veya sırayla iki tüpten geçirmenin iki kat daha fazla enerji ürettiğini gözlemlediler ve 12 LED'i 20 saniye boyunca çalıştırmayı başardılar.
Araştırmacılar, yöntemin kentsel çatılar gibi alanlarda kurulabileceğini ve binaların temiz enerji üretimine katkıda bulunabileceğini belirterek gelecekte büyük potansiyelinin olduğunu vurguluyor.Kaynakça https://newatlas.com/energy/electricity-production-rainwater/ https://www.acs.org/pressroom/presspacs/2025/april/a-step-toward-harnessing-clean-energy-from-falling-rainwater.html https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.4c02110 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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