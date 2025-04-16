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    Google, jeotermal enerji planlarını büyütüyor

    Google’ın jeotermal enerji planları görünüşe göre büyümeye devam edecek. Firma, Tayvan'da jeotermal enerji projeleri geliştirmek üzere türünün ilk örneği olan bir anlaşma imzaladı.
    Google, jeotermal enerji planlarını büyütüyor Tam Boyutta Gör
    Google, karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda Asya’daki ilk jeotermal enerji satın alma anlaşmasını Tayvan’da hayata geçirdi. Teknoloji devi, bu adımıyla sadece kendi operasyonlarını daha sürdürülebilir hale getirmekle kalmıyor; aynı zamanda Tayvan’da ticari jeotermal enerji alanında da yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

    Google’ın jeotermal tutkusu büyüyor

    Google ile uluslararası jeotermal enerji geliştiricisi Baseload Capital arasında imzalanan anlaşma, Tayvan’da bugüne kadar yapılan ilk kurumsal jeotermal enerji satın alma sözleşmesi (Power Purchase Agreement - PPA) olma özelliği taşıyor. Anlaşma kapsamında Baseload Capital, 2029 yılına kadar Tayvan elektrik şebekesine 10 megavatlık karbon salımı olmayan enerji eklemeyi hedefliyor. Bu kapasite artışı, ülkenin mevcut ticari jeotermal üretimini iki katına çıkaracak.

    Google, 2030 yılına kadar elektrik tüketimini tamamen karbon salımı olmayan kaynaklardan sağlama ve sera gazı emisyonlarını yarıya indirme hedefi doğrultusunda bu yatırımı stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Şirketin Tayvan’daki veri merkezleri, ofisleri ve ABD dışındaki en büyük donanım Ar-Ge merkezi, bu jeotermal projelerden faydalanacak. Ayrıca Google, bu uzun vadeli iş birliği kapsamında Baseload Capital’a sermaye yatırımı da yapacak. Yatırım miktarına dair detaylar ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

    Google’ın jeotermal enerjiye ilgisi sadece Tayvan’la sınırlı değil. Japonya ve Endonezya’da benzer anlaşmaları değerlendiren şirket, Aralık ayında Avustralya’daki Newcastle Üniversitesi ile birlikte jeotermal enerji araştırmalarına başlamıştı. ABD’de ise Google, Fervo Energy ile birlikte yıllardır yakından çalışıyor. Firma ile enerji satın alım anlaşmaları da imzalanmış durumda.

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 2 saat önce

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 2 saat önce

    Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    @AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)

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