iPhone sahiplerine üzücü haber: Yakında iPhone'unuzda daha fazla reklam olabilir

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Bir Apple cihazı aldığınızda içerisinde önceden yüklü Podcast'ler, Kitaplar ve Haritalar gibi bazı uygulamalar önceden yüklü gelmekte. Bu tarz uygulamaların içerisinde henüz reklam bulunmuyor. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'ın bir raporuna göre Apple, Haritalar'da restoran, mağaza veya yakındaki diğer işletmeleri aradığınızda öneriler gösterebilen arama ağı reklamlarını dahili olarak test etti.

Apple cihazlarındaki Podcast'ler, Kitaplar ve Haritalar uygulamalarına reklam gelebilir

Apple'ın Haritalar uygulamasında test ettiği iddia edilen reklamlar, kullanıcılar belirli arama terimlerini girdiğinde arama sonuçlarının en üstünde görünmek için ödeme yapan işletmelerle aynı şekilde çalışabilir. Ayrıca App Store'un Arama sekmesinde zaten reklamları olsa da Apple'ın reklamları Bugün sekmesine ve uygulama indirme sayfalarına genişletmesi de bekleniyor.

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Gurman, Apple'ın Podcast'lerine ve Kitaplar uygulamalarına da reklam sunabileceğine inanıyor. Bu, potansiyel olarak yayıncıların her uygulamanın içindeki alanlara reklam yerleştirmesine veya içeriklerinin arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alması için ödeme yapmasına olanak sağlayabilir.

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